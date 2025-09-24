NOVÁ KAMPAŇ KATE SPADE NEW YORK „ZAŽEHNĚTE NĚCO KRÁSNÉHO" PŘINÁŠÍ ZPĚT PROSLULÉ „DUO" GENERACE Z, ICE SPICE A CHARLI D'AMELIO, A VÍTÁ LAUFEY

Dnes společnost Kate Spade New York představila svou globální kampaň pro podzim 2025 s názvem „Zažehněte něco krásného", která vrací proslulé „Duo" generace Z, rapperku Ice Spice, čtyřikrát nominovanou na Grammy, a tanečnici a mnohostrannou hvězdu sociálních médií Charli D'Amelio. Dále vítá zpěvačku a skladatelku Laufey, držitelku ceny Grammy, a modelku Reign Judge.
Kampaň, která pevně zapisuje novou kapitolu značky pod vedením generální ředitelky a prezidentky značky Evy Erdmannové, přináší svěží estetiku a novou vizi, jejímž cílem je oslovit příští generaci a oslavit kouzlo, které vzniká, když jsme spolu s přáteli.
Na pozadí rušného New Yorku sledujeme naši hrdinku, jak se sama pohybuje městem... až do chvíle, kdy se přiblíží k přechodu. Když se k ní připojí její přátelé, jejich společná přítomnost promění přechod v oslavu toho, jak i malý okamžik spojení může zažehnout něco krásného.
„V Kate Spade New York věříme, že malé společné okamžiky jsou tím, co skutečně rozjasňuje život," řekla Kaisy Mae O'Reillyová, první viceprezidentka pro marketing. „Stejně jako taška Duo Bag, i hvězdy naší kampaně odrážejí jedinečnost a všestrannost – a přesto nejvíce září společně. V jádru této kampaně je myšlenka, že vzájemná podpora může proměnit i nejjednodušší okamžiky v něco mimořádného."
Kampaň představuje Laufey, jejíž vtip, šarm a umělecký talent mají hlubokou odezvu u publika generace Z, spolu s hvězdami předchozí kampaně Ice Spice a Charli D'Amelio a modelkou Reign Judge. Ačkoli se liší osobností, společně odrážejí sílu spojení (a všestrannost nejnovější hrdinky Kate Spade New York, tašky Duo Bag). Každá z nich demonstruje schopnost proměnit každodenní život v něco mimořádného.
„Hudba pro mě vždy znamenala spojení – ať už s publikem na koncertě, nebo s lidmi, kteří jsou mi v každodenním životě nejbližší," říká Laufey. „Na kampani Kate Spade New York mě zaujalo, jak zachycuje krásu těch malých společných okamžiků. Líbí se mi myšlenka, že přátelství může proměnit něco tak jednoduchého, jako je přecházení ulice, v něco magického – to opravdu rezonuje s tím, jak vidím svět."
„Vždy jsem obdivovala Kate Spade New York za to, že vytváří designy, které jsou odvážné, univerzální a elegantní zároveň," říká Ice Spice. „Účast v této kampani mi přišla přirozená, protože je o lidech, kteří vám přinášejí radost do života a díky nimž se cítíte dobře. Pro mě jsou to moji přátelé. Není žádným tajemstvím, že za každou úspěšnou ženou stojí její kamarádky, které ji povzbuzují v skupinovém chatu."
„Jsem velmi šťastná, že mohu znovu spolupracovat s Kate Spade New York," říká Charli D'Amelio. „Tato kampaň oslavuje sounáležitost, a to pro mě znamená hodně, protože moji přátelé jsou pro mě oporou ve všem. V nejrušnějších momentech mé kariéry jsou to oni, kdo mě přivádějí zpět k sobě a připomínají mi, co je důležité. Líbí se mi, že Kate Spade New York poukazuje na to, že život je lepší, když jsme spolu."
Srdcem podzimní kampaně je Duo Bag – multifunkční nezbytnost navržená pro nekonečné možnosti. Díky čtyřem způsobům nošení (jako taška přes rameno, kabelka crossbody, psaníčko nebo ledvinka) je Duo stejně univerzální jako ženy, které ji nosí. Podzimní/vánoční kolekce 2025 představuje tašku Duo v poutavých barevných provedeních – kešu mléko, černá, leopardí multi, sušený tymián, plátek limetky, popelově šedá a spálená šalvěj – spolu s vánočními odstíny, jako jsou mléčné sklo, červený džem, leopardí srst a lilek. Ceny se pohybují od 298 do 348 dolarů a nové modely budou během sezóny postupně přibývat v obchodech i online.
Kolekce podzim 2025 bude v prodeji od 23. září 2025 a nové modely budou během sezóny postupně přibývat v obchodech Kate Spade New York i online. Kampaň bude spuštěna na všech kanálech Kate Spade New York ve stejný den a potrvá do února 2026.
Obrázky a video kampaně:
Obrázky KV:ZDE
třicetisekundové video: ZDE
Zdroje:
Režie: Julien Vallée
Fotograf: Daniel Arnold
Kreativní strategie: Mandai Loop
Kreativní agentura: Marcel
Produkční společnost: Wanda
Postprodukční společnost: Chemistry
Hudba: Amy McKnight – Rise Up Let's Go
Stylisté: Leith Clark (Laufey a Reign Judge), Timothy Garcia (Ice Spice), Carlee Suzanne Barrow a Anabel Bentle (Charli D'Amelio)
Vlasy: Jenny Cho-Semple (Laufey), Araxi Lindsey (Reign Judge), Dionte Gray (Ice Spice), Laura Polko (Charli D'Amelio)
Make-up: Dana Delaney (Laufey a Reign Judge), Karina Orozco (Ice Spice), Akina Shimizu (Charli D'Amelio)
Nehty: Yoko (Laufey a Reign Judge), Brittney Boyce (Charli D'Amelio)
Sbírka fotografii Kate Spade, New York podzim 2025:
Z PTAČÍ PERSPEKTIVY:ZDE
NA MODELCE:ZDE
O značce Kate Spade New York:
Od svého založení v roce 1993, kdy představila kolekci šesti originálních kabelek, je značka Kate Spade New York synonymem barevnosti, důvtipu, optimismu a ženskosti. Dnes je to globální lifestylová značka, která je synonymem radosti a nabízí sezónní kolekce kabelek, konfekčního oblečení, šperků, obuvi, dárků, bytových doplňků a dalších produktů. Značka Kate Spade New York, známá svým pestrým odkazem a jedinečnou DNA, nabízí osobitý pohled na svět a oslavuje komunity žen po celém světě, které žijí svůj dokonale nedokonalý životní styl. Kate Spade New York je součástí skupiny značek Tapestry.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2779137/Kate_Spade_Logo.jpg
Foto- https://mma.prnewswire.com/media/2779138/Kate_Spade_Campaign.jpg
Foto- https://mma.prnewswire.com/media/2779139/Kate_Spade_New_York_Campaign.jpg
Foto- https://mma.prnewswire.com/media/2779140/Kate_Spade_New_York_Fall_2025_Campaign.jpg
Foto- https://mma.prnewswire.com/media/2779141/Kate_Spade_Reign_Judge_and_Laufey.jpg
Foto- https://mma.prnewswire.com/media/2779142/Kate_Spade_Reign_NY_Fall_2025_Campaign.jpg
Foto- https://mma.prnewswire.com/media/2779143/Kate_Spade_Ice_Spice.jpg
Foto- https://mma.prnewswire.com/media/2779144/Kate_Spade_Campaign_Assortment.jpg
