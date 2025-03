Nová kampaň platformy Pro podnikavé si bere na mušku dobře míněné rady pro podnikatele. Jako řešení nabízí reálnou pomoc

Asi každý podnikatel už od svých podnikáním nepolíbených blízkých někdy dostal nevyžádanou radu, jak by měl své podnikání vést a co by měl dělat. Ať už „Proč chceš ve firmě furt něco vylepšovat, když to funguje” nebo „I když ti podnikání roste, raději si nepůjčuj a drž to při zemi”. Právě na těchto dobře míněných radách pro podnikatele staví nová kampaň platformy Pro podnikavé. S nadsázkou ukazuje, že namísto rad těch, kteří nikdy nepodnikali, by měli podnikatelé vyhledávat rady zkušených odborníků. Všem podnikatelům, podnikatelkám a malým firmám, kteří mají ambici růst a držet krok s dobou, proto kampaň představuje platformu Pro podnikavé nabízející rady, návody, tipy a triky od zkušených kolegů na jednom místě.

Malí podnikatelé a firmy každodenně čelí nespočtu různých překážek. Není tak divu, že by své rodině a známým doporučil založení vlastní živnosti jen každý pátý podnikatel. „Pozice drobných podnikatelů a podnikatelek bývá často obtížná. Zatímco větší firmy mají řadu zaměstnanců, na které mohou jednotlivé úkoly delegovat, oni musí úplně sami obsáhnout nespočet různých pozic. Jsou sami sobě řediteli, obchodními zástupci, markeťáky i personalisty. Ocení proto jakýkoliv dobrý nástroj či radu, které jim reálně usnadní podnikání a zefektivní procesy,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro Česko a Slovensko.

„Kromě skutečných provozních překážek se navíc mnohdy musí vypořádávat s radami lidí ze svého okolí, které sice mohou být dobře míněné, ale ve skutečnosti podnikatelům nijak nepomohou. Proto je tu naše platforma Pro podnikavé, kde zájemci najdou skutečně hodnotné rady od úspěšných podnikatelů a podnikatelek, kteří si všemi těmito úskalími již prošli, a mohou jim proto opravdu pomoci posunout se kupředu,“ říká Barbora Florková, národní ředitelka neziskové organizace CARE Česká republika.

Bylo z čeho vybírat

Na vzniku nové kampaně se podílel tým Pro podnikavé z neziskové organizace CARE Česká republika ve spolupráci se strategickou agenturou Unicorn Army. Kampaň poběží v první polovině roku 2025. Podnikatelé a podnikatelky na ni narazí na digitálních platformách, v rádiích, v tisku, ale i venku. Jistým specifikem kampaně je totiž využití reklamních nosičů ve vlacích a na nádražích napříč Českou republikou.

Konkrétní dobře míněné rady použité v rámci kampaně vznikly organicky ve spolupráci s podnikateli, kteří mají s nevyžádanými poznámkami bohaté zkušenosti. „Nakonec bylo velmi těžké ze všech dobře míněných rad, s nimiž přišli podnikatelé z naší komunity, pro kampaň vybrat ty nejlepší. Každý podnikatel totiž toto téma důvěrně zná a podobných rad si vyslechl nespočet. Vydaly by na malou knihu,“ popisuje Martin Klčo, spoluzakladatel strategické agentury Unicorn Army.

Pro podnikavé pomáhá růst

Platforma Pro podnikavé je řešení pro všechny podnikatele, které vzniklo v rámci Mastercard Strive v Česku. Platforma byla spuštěna v březnu 2024 jako “one-stop-shop" a je určená všem podnikavým, primárně mikro– a malým podnikům, kteří chtějí zefektivnit aspekty svého podnikání. Již více než 60 000 zájemců využilo její širokou škálu informací a nástrojů potřebných k tomu, aby se mohla malá firma dlouhodobě rozvíjet. Vedle návodů, jak pracovat se sociálními médii, vést účetnictví nebo třeba psát smlouvy, mohou podnikatelé využít i plně hrazený mentoring na míru od zkušenějších podnikatelů.