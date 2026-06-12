Nová kampaň upozorní na chyby při používání dětských autosedaček

„Jen v letech 2017 až 2025 policisté řešili desítky tisíc případů nepoužití nebo nesprávného použití bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů. V praxi se navíc opakovaně setkáváme s chybami, jako jsou volně dotažené pásy, špatně upevněné autosedačky nebo předčasné přesazení dětí do nevhodných kategorií,“ říká plk. Mgr. Michal Hodboď, ředitel služby dopravní policie Policejního prezidia ČR, které se na kampani podílí.
V letech 2016 – 2025 Policie ČR eviduje více než 57 tisíc dopravních nehod s účastí dětí do 15 let věku v rolích spolujezdců. Při těchto nehodách bylo 73 dětí usmrceno a 319 těžce zraněno. V roce 2024byly 3 z usmrcených dětí bez dětské autosedačky, a to ve věku 2, 5 a 6 let, kde lze s jistotou říct, že povinnost dětské autosedačky zde byla na místě.
Poznatky policistů potvrzuje i průzkum agentury IPSOS, který si organizátoři nechali udělat letos na jaře. Ten potvrdil, že velká část dospělých při přepravě dětí chybuje. Například 45 % rodičů a prarodičů nepovažuje přepravu dítěte v zimní bundě za problém, až 67 % z nich nepovažuje příliš brzké otočení dítěte po směru jízdy za rizikové. A 20 % dotázaných dokonce přiznalo, že dítě při krátké cestě někdy nepřipoutá. Jasnou chybou je také otočení tzv. vajíčka po směru jízdy, a to u 17 % respondentů.
„Zatímco v České republice platí povinnost používat dětský zádržný systém pro děti do 150 cm nebo 36 kilogramů, v některých státech rozhoduje věk dítěte, jinde pouze výška nebo konkrétní podmínky přepravy. Právě při cestách na dovolenou je proto důležité nespoléhat pouze na minimální zákonné požadavky, ale řídit se především tím, co je pro dítě skutečně nejbezpečnější. Správně zvolená a používaná autosedačka chrání dítě bez ohledu na hranice státu, kterým právě projíždíte,“ uvedl Tomáš Neřold, vedoucí SO MDČR BESIP.
Kampaň pomůže rodičům po celé České republice
Součástí kampaně je série pěti televizních a online spotů, outdoorové vizuály, další vzdělávací videa, komunikace na sociálních sítích i roadshow po celé České republice. Projekt realizuje Tým silniční bezpečnosti za finanční podpory Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Partnery jsou Policie ČR, BESIP, Platforma VIZE 0 a další odborné organizace.
„Na semináře o autosedačkách často přicházejí rodiče, kteří už bezpečnost svých dětí aktivně řeší. Jenže největší prostor pro zlepšení bývá právě u těch, kteří se o problematiku zatím nezajímají. Když vidíte před školkou dítě v nezapnuté sedačce, volných pásech nebo jen na podsedáku, uvědomíte si, jak důležitá je masová osvěta. Proto věřím, že tato kampaň pomůže dostat ověřené informace k tisícům rodin po celé České republice a ukáže, že bezpečné cestování není složité, pokud víte, jak na to,“ vysvětluje Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti a koordinátorka projektu.
Podle rodáka z Čech a zakladatele společnosti CYBEX, která je výrobcem mimo jiné dětských zádržných systémů je potřeba stále připomínat, že bezpečnost dětí v automobilu nevychází pouze z kvality autosedačky, ale také z jejího správného používání. „I ta nejlepší technologie totiž funguje jen tehdy, pokud je používána správně. Proto považujeme vzdělávání rodičů za stejně důležité jako samotný vývoj bezpečnostních produktů. Jsme přesvědčeni, že informovaný rodič je pro dítě tou nejlepší ochranou na každé cestě,“ vysvětluje zakladatel společnosti CYBEX, Martin Poš.
Kampaň je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, který dlouhodobě podporuje projekty, které mají potenciál předcházet tragickým následkům dopravních nehod. V případě dětí je prevence obzvlášť důležitá, a používání autosedaček a bezpečnostních pásů patří jedno z prioritních témat Komise Fondu zábrany škod.
Kampaň Cestujte s dětmi bezpečně realizuje Tým silniční bezpečnosti a je financována z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Partnery kampaně jsou Policie ČR, samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR BESIP, Platforma VIZE 0, společnost CYBEX, ATmedia a další. Cílem je prostřednictvím komunikační kampaně naučit rodiče, prarodiče a další pečující osoby správně a bezpečně používat dětské zádržné systémy při cestování s dětmi.
Zdroj: Tým silniční bezpečnosti
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.