Nová klinika Kontiklinikum je zaměřená na komplexní urogynekologickou péči

Autor:
  10:00
Praha 26. února 2026 (PROTEXT) - Na mapě zdravotnických zařízení v České republice přibylo nové specializované pracoviště v Praze. KontiKlinikum je moderní urogynekologická ambulance, která otevírá své brány všem ženám, které se potýkají s problémy dolního urogenitálního traktu. Garantem odbornosti zařízení se stal přední český urogynekolog profesor MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

KontiKlinikum je urogynekologické ambulantní pracoviště, které poskytuje komplexní ambulantní péči u žen s dysfunkcí dolního urogenitálního traktu. "Co si představit pod dysfunkcí dolního urogenitálního traktu? Ženy přicházejí s inkontinencí moči – únikem moči, hyperaktivním močovým měchýřem, kdy je trápí časté nucení na močení, zvýšená frekvence močení, urgentní únik moči a další potíže. Dále poskytujeme péči i ženám se sestupem pánevních orgánů i s dalšími funkčními poruchami, které jsou kupříkladu spojeny s neuropatickou bolestí, např. pudendální neuralgie," popisuje široké spektrum pacientek prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., vedoucí lékař KontiKlinikum.

Více než 50 % žen má v průběhu svého života únik moči. Nejčastější formou inkontinence je stresová inkontinence, únik moči při fyzické aktivitě, kýchání atd. Urgentní inkontinence, která je spojena s imperativním nucením na močení, se vyskytuje u třetiny žen s hyperaktivním močovým měchýřem.

Hyperaktivní močový měchýř je jedno s nejčastějších chronických onemocnění, se kterými se podle výsledků mezinárodních studií během života setká až 16 % populace Evropy a Severní Ameriky. Moderní metody léčby však v současnosti dokáží pomoci velkému množství pacientů. Díky špičkovému vybavení a zkušenému týmu jsou odborníci v KontiKlinikum schopni přesně diagnostikovat příčinu potíží a navrhnout optimální léčbu.

Co KontiKlinikum nabízí?

  • Moderní technologie a komplexní diagnostika: Pracoviště disponuje kompletním vybavením, včetně urodynamiky, cystoskopů a 3D/4D UZ přístrojem, který umožňuje komplexní diagnostiku stavu pánevního dna.
  • Individuální léčba: Cílený přístup ke každé pacientce s nastavením individuální léčby.
  • Příjemné prostředí: Diskrétní péče v moderně vybavené ambulanci.

Ženy se za své potíže často stydí

Komplexní vyšetření zahrnuje specializované vyšetření pánevního dna: posouzení jeho stavu, diagnostiku případných poranění svalů pánevního dna a análních svěračů, dále vyšetření močové trubice (kalibrace močové trubice), ultrazvukové vyšetření (břicha, malé pánve, dělohy, vaječníků, pánevního dna, močového měchýře, močové trubice, análních svěračů), cystoskopie, což je endoskopické vyšetření močového měchýře a trubice, a urodynamické vyšetření, tedy funkční vyšetření močového měchýře a trubice. "Problémy spojené s dysfunkcí dolního urogenitálního traktu jsou velmi časté a významně zhoršují kvalitu života. Ženy se za svoje obtíže mnohdy stydí – prosím nestyďte se a přijďte. Cílená léčba může u velké části pacientů pomoci, aby mohli kvalitněji žít," apeluje MUDr. Mašata.

Pacientky novou urogynekologickou kliniku naleznou v Budějovické ulici na pražském Pankráci. Při poskytování zdravotní péče KontiKlinikum úzce spolupracuje s urologickou klinikou UroKlinikum, která sídlí na stejné adrese. Pro rychlou diagnostiku mají pacienti k dispozici i odběrové pracoviště s návazností na klinické laboratoře a praktického lékaře.

 

Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

Gynekolog a urogynekolog, spoluzakladatel a vedoucí lékař urogynekologického centra KontiKlinikum

Vystudoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po jejím úspěšném zakončení v roce 1993 začal pracovat na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Kladno a od listopadu 1993 působí na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK v Praze U Apolináře. V roce 1996 získal atestaci I. stupně a v roce 2000 II. stupně v oboru gynekologie-porodnictví. Během své praxe absolvoval i množství stáží na zahraničních pracovištích v Německu, Francii či Rakousku.

Na klinice U Apolináře se začal věnovat urogynekologii, ve které získal v roce 2010 specializační atestaci, a reprodukční medicíně, kde získal atestaci v roce 2017. V roce 2019 získal certifikaci Level 1 pro oblast klinické neuropelvelogie. V roce 2007 byl jmenován docentem a v roce 2016 profesorem.

Pan profesor Mašata je členem mnoha domácích i zahraničních odborných společností a komisí. Je členem České lékařské komory, České gynekologicko-porodnické společnosti JEP a jejích sekcí pro urogynekologii, reprodukční medicínu a ultrazvukovou diagnostiku. Je členem výboru České urogynekologické společnosti, členem Internetional Continence Society, International Urogynecologycal Assosiation, European Urogynecologycal Assosiation a členem redakční rady International Urogynecology Journal. Je také autorem a spoluautorem stovek odborných článků, publikací, monografií, učebních a edukačních textů. Pravidelně přednáší na domácích i odborných konferencích a podílí se na výuce mediků na I. LF UK a vzdělávání zdravotnických pracovníků. Věnuje se osvětě o problematice hyperaktivního močového měchýře a urogynekologie.

 

O NeoVize Group

Urogynekologická klinika KontiKlinikum je součástí sítě klinik NeoVize Group, pod kterou spadají oční kliniky NeoVize v České a Slovenské republice, Dětské oční centrum Kukátko, urologická klinika UroKlinikum a centrum pro léčbu diabetu a endokrinologická onemocnění DIAvize.

 

Zdroj: Kontiklinikum.cz

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Nymburk spustí opravy mostků v Tyršově ulici, část bude několik měsíců uzavřená

ilustrační snímek

V Nymburce začnou v březnu opravy dvou mostků přes Malé a Velké Valy v Tyršově ulici v centru města. Část ulice kvůli tomu bude od 9. března do konce listopadu...

26. února 2026  10:13,  aktualizováno  10:13

Z Hustopečí n.B. od havárie odstranili 150 tun benzenu, vyšetřování pokračuje

ilustrační snímek

Zhruba 150 tun benzenu již odstranili dborníci z kontaminované lokality v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde před rokem vykolejil vlak naložený...

26. února 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Po povodni zůstaly z knihovny jen holé stěny. Rok a půl nato znovu otvírá

Ředitelka Knihovny Petra Bezruče Markéta Beyerová v obnovených prostorách...

Před rokem tam ve dne v noci hučela trojice vysoušečů a vlhkosti bylo tolik, že z nich bylo potřeba vylévat vodu několikrát denně včetně víkendů. Teď se pobočka opavské Knihovny Petra Bezruče v...

26. února 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Podmínky ve velkých skiareálech v Libereckém kraji jsou i přes oblevu výborné

ilustrační snímek

Podmínky pro lyžování ve velkých skiareálech v Libereckém kraji jsou přes oblevu výborné. Do hor mohou stále, i když s opatrností, vyrazit také běžkaři....

26. února 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

EdgeLabs rozšiřuje evropskou a globální distribuci prostřednictvím partnerství s Hub88

26. února 2026  11:27

Češi letos vyrazí na paralympiádu v rekordním počtu. V medaili doufá mladá lyžařka i hokejisté

Čeští parahokejisté do turnaje v Ostravě vstoupili utkáním s Čínou, které...

Zimní paralympiáda 2026 v Itálii začne už 6. března a český tým na ni vyráží v rekordním počtu 24 sportovců. Hry se uskuteční v Miláně, Cortině a Val di Fiemme a potrvají do 15. března. Češi mají...

26. února 2026  11:24

Konec šedých popelnic. Žďár zavádí společný sběr kovů, plastů i nápojových kartonů

Žďár nad Sázavou nabízí obyvatelům širokou škálu možností, jak naložit s...

Takzvaný multikomoditní sběr se teď prosazuje i ve Žďáře nad Sázavou. Lidé mohou nově kovové odpadky, tedy například konzervy, alobal či plechovky, házet do žlutých kontejnerů na plasty a nápojové...

26. února 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Tesco je druhým největším dárcem potravin. Potravinové banky zveřejnily zprávu

26. února 2026  11:15

Zarážející okolnosti a šance na plné odškodnění mizivá, míní senátorka o benzenu

Hasiči na místě pracovali několik dní v kuse, uniklý benzen ohrozil i okolní...

Už rok nemohou vlastníci pozemků u Hustopečí nad Bečvou zasažených následky havárie vlaku s benzenem hospodařit na své půdě, na jakékoliv odškodnění ale čekají marně. Podle státu by měl platit viník...

26. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Společnost SINEXCEL byla uznána jako výrobce střídačů energie Tier 1 ze strany BloombergNEF pro 1. čtvrtletí 2026

26. února 2026  11:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Muž chtěl ve třináctém patře skočit z balkonu, strážníci ho překvapili

Muž v Pardubicích chtěl skočit z třináctého patra, zabránili mu strážníci

Pardubičtí strážníci ve středu nejspíš zachránili život muži, který chtěl vyskočit z třináctého patra paneláku na sídlišti Závodu míru. Hlídku na místo zavolal svědek. Muže si pak převzali záchranáři.

26. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Oceněný podnikatel Šulc začínal s alarmy, teď čipy dodává celému světu

EY Podnikatelem roku Královéhradeckého kraje je Vladimír Šulc (25. února 2026).

Vítězem krajského kola EY Podnikatel roku v Královéhradeckém kraji je Vladimír Šulc, zakladatel jičínské technologické firmy Microrisc. Porotu zaujal svým vizionářským přístupem i rodinnou atmosférou...

26. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.