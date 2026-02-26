Nová klinika Kontiklinikum je zaměřená na komplexní urogynekologickou péči

KontiKlinikum je urogynekologické ambulantní pracoviště, které poskytuje komplexní ambulantní péči u žen s dysfunkcí dolního urogenitálního traktu. "Co si představit pod dysfunkcí dolního urogenitálního traktu? Ženy přicházejí s inkontinencí moči – únikem moči, hyperaktivním močovým měchýřem, kdy je trápí časté nucení na močení, zvýšená frekvence močení, urgentní únik moči a další potíže. Dále poskytujeme péči i ženám se sestupem pánevních orgánů i s dalšími funkčními poruchami, které jsou kupříkladu spojeny s neuropatickou bolestí, např. pudendální neuralgie," popisuje široké spektrum pacientek prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., vedoucí lékař KontiKlinikum.
Více než 50 % žen má v průběhu svého života únik moči. Nejčastější formou inkontinence je stresová inkontinence, únik moči při fyzické aktivitě, kýchání atd. Urgentní inkontinence, která je spojena s imperativním nucením na močení, se vyskytuje u třetiny žen s hyperaktivním močovým měchýřem.
Hyperaktivní močový měchýř je jedno s nejčastějších chronických onemocnění, se kterými se podle výsledků mezinárodních studií během života setká až 16 % populace Evropy a Severní Ameriky. Moderní metody léčby však v současnosti dokáží pomoci velkému množství pacientů. Díky špičkovému vybavení a zkušenému týmu jsou odborníci v KontiKlinikum schopni přesně diagnostikovat příčinu potíží a navrhnout optimální léčbu.
Co KontiKlinikum nabízí?
- Moderní technologie a komplexní diagnostika: Pracoviště disponuje kompletním vybavením, včetně urodynamiky, cystoskopů a 3D/4D UZ přístrojem, který umožňuje komplexní diagnostiku stavu pánevního dna.
- Individuální léčba: Cílený přístup ke každé pacientce s nastavením individuální léčby.
- Příjemné prostředí: Diskrétní péče v moderně vybavené ambulanci.
Ženy se za své potíže často stydí
Komplexní vyšetření zahrnuje specializované vyšetření pánevního dna: posouzení jeho stavu, diagnostiku případných poranění svalů pánevního dna a análních svěračů, dále vyšetření močové trubice (kalibrace močové trubice), ultrazvukové vyšetření (břicha, malé pánve, dělohy, vaječníků, pánevního dna, močového měchýře, močové trubice, análních svěračů), cystoskopie, což je endoskopické vyšetření močového měchýře a trubice, a urodynamické vyšetření, tedy funkční vyšetření močového měchýře a trubice. "Problémy spojené s dysfunkcí dolního urogenitálního traktu jsou velmi časté a významně zhoršují kvalitu života. Ženy se za svoje obtíže mnohdy stydí – prosím nestyďte se a přijďte. Cílená léčba může u velké části pacientů pomoci, aby mohli kvalitněji žít," apeluje MUDr. Mašata.
Pacientky novou urogynekologickou kliniku naleznou v Budějovické ulici na pražském Pankráci. Při poskytování zdravotní péče KontiKlinikum úzce spolupracuje s urologickou klinikou UroKlinikum, která sídlí na stejné adrese. Pro rychlou diagnostiku mají pacienti k dispozici i odběrové pracoviště s návazností na klinické laboratoře a praktického lékaře.
Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
Gynekolog a urogynekolog, spoluzakladatel a vedoucí lékař urogynekologického centra KontiKlinikum
Vystudoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po jejím úspěšném zakončení v roce 1993 začal pracovat na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Kladno a od listopadu 1993 působí na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK v Praze U Apolináře. V roce 1996 získal atestaci I. stupně a v roce 2000 II. stupně v oboru gynekologie-porodnictví. Během své praxe absolvoval i množství stáží na zahraničních pracovištích v Německu, Francii či Rakousku.
Na klinice U Apolináře se začal věnovat urogynekologii, ve které získal v roce 2010 specializační atestaci, a reprodukční medicíně, kde získal atestaci v roce 2017. V roce 2019 získal certifikaci Level 1 pro oblast klinické neuropelvelogie. V roce 2007 byl jmenován docentem a v roce 2016 profesorem.
Pan profesor Mašata je členem mnoha domácích i zahraničních odborných společností a komisí. Je členem České lékařské komory, České gynekologicko-porodnické společnosti JEP a jejích sekcí pro urogynekologii, reprodukční medicínu a ultrazvukovou diagnostiku. Je členem výboru České urogynekologické společnosti, členem Internetional Continence Society, International Urogynecologycal Assosiation, European Urogynecologycal Assosiation a členem redakční rady International Urogynecology Journal. Je také autorem a spoluautorem stovek odborných článků, publikací, monografií, učebních a edukačních textů. Pravidelně přednáší na domácích i odborných konferencích a podílí se na výuce mediků na I. LF UK a vzdělávání zdravotnických pracovníků. Věnuje se osvětě o problematice hyperaktivního močového měchýře a urogynekologie.
O NeoVize Group
Urogynekologická klinika KontiKlinikum je součástí sítě klinik NeoVize Group, pod kterou spadají oční kliniky NeoVize v České a Slovenské republice, Dětské oční centrum Kukátko, urologická klinika UroKlinikum a centrum pro léčbu diabetu a endokrinologická onemocnění DIAvize.
Zdroj: Kontiklinikum.cz