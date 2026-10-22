Nová konference MAIDAY ukáže, jak AI využít napříč obory

Program je rozdělen do tří tematických světů. Zájemci si mohou vybrat byznys; vědu, výzkum a vzdělávání; nebo veřejný sektor. Každý svět se dále dělí do sedmi úrovní adopce AI. Účastníci si tak mohou zvolit obsah podle toho, zda teprve hledají první možnosti využití AI, nebo řeší pokročilejší výzvy, jako jsou návratnost, bezpečnost či škálování.
Stěžejním cílem setkání je, aby si lidé z každého bloku odnesli něco konkrétního. „Nemám rád konference, po kterých lidé odcházejí nadšení, ale druhý den pocítí frustraci, protože nevědí, jak začít, nebo narazí na překážky, o kterých jim nikdo neřekl. Motivace už bylo dost, nyní je třeba ukázat, jak AI skutečně zavést,“ říká hlavní organizátor konference Lubomír Černý.
Na konferenci vystoupí přední odborníci na AI z Česka i zahraničí. Mezi nimi například Roman Horáček, místopředseda Vrchního soudu v Praze a AI osobnost roku 2025 v kategorii Projekt roku za CENDAI (Centrum pro digitalizaci a AI v soudnictví). Dále expertka na právo a řízení AI Alžběta Solarczyk Krausová a Jan Červinka, CEO Purple Technology, který ukáže, jak AI využívá při rozhodování ve vedení firmy. Nebude chybět etický hacker Patrik Žák, který svým promptem hacknul firmu, ani Ondřej Svoboda, známý svou videotvorbou. Potvrzenou účast má také Claude Ambassador ze Španělska Jérémie Benhamou, oficiální ambasador AI asistenta Claude od společnosti Anthropic.
Program otevírá i témata, o kterých se zatím mluví málo. Výzkumníci z Fakulty informačních technologií VUT v Brně a národního superpočítačového centra IT4Innovations ukážou, jak útočníci zneužívají deepfaky proti hlasové a obličejové biometrii. Vysvětlí také, jak lze do jazykového modelu cíleně podstrčit nepravdivá fakta a co hrozí, když AI agenti začnou sami jednat. Martin Petřík z DYNEX TECHNOLOGIES popíše vývoj diagnostického přístroje s pomocí AI, kde „skoro funguje“ nestačí. Jana Dubcová z Centrálního nákupu Plzeňského kraje zase přiblíží, co se stane, když AI dostanou do rukou úředníci.
Během prvního dne proběhne slavnostní vyhlášení soutěže projektů s AI pro žáky základních a studenty středních škol. Finalisté vybraní odbornou porotou představí na pódiu aplikace, hry či pomůcky do výuky, které s pomocí AI postavili. O vítězi rozhodne hlasování celého sálu.
MAIDAY však chce pokračovat i po skončení konference. „Většina konferencí má fokus na účastníky jeden den v roce. MAIDAY konferencí startuje, ale na témata chceme navazovat do hloubky celý rok. AI je dnes tak rozkročená a zároveň tak odborná, že ji nejde předat za dvacetiminutový keynote ani dvouhodinový workshop. Účastníci se proto mohou těšit na návody, šablony a checklisty i na navazující webináře,“ vysvětluje Lubomír Černý.
Konferenci MAIDAY 2026 spolupořádá Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Partnery konference jsou ICT Pro, Jáchym AI, statutární město Brno, Česká asociace umělé inteligence (ČAUI), Brno.AI, AGITECH, OneCML, Můžeš podnikat, The Vibe Coders Prague a Vlastní cesta. Mediálními partnery jsou AI akce, Brno Convention Bureau, Business Institut, Česká manažerská asociace, Česko.Digital, Development News, Drbna, MM Průmyslové spektrum, Rádio Krokodýl a Sdružení místních samospráv ČR.
Zdroj: MAIDAY.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59752.