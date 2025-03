Nová nahrávka od Jane Doeové potvrzuje, že ji Shawn „JAY-Z" Carter nikdy sexuálně nenapadl a že Tony Buzbee dotlačil Doeovou k nepravdivým tvrzením

Nahrávka rozhovoru, který se uskutečnil mezi Doeovou a soukromými vyšetřovateli, obsahuje uvedený průlomový úryvek:

Vyšetřovatel č. 1 : Takže jste se dostala ke jménu JAY-Z jen proto, že se vás ptal a – naznačil, že by v tom JAY-Z mohl mít nějaký podíl?

Jane Doeová: To on mě tak trochu postrčil k tomu, abych s ním, s JAY-Z, vyrukovala.

Vyšetřovatel č. 2: S JAY-Z? Buzbee to udělal?

Jane Doeová: Jo.

Nový zvukový záznam potvrzuje důkazy, které Carterův právní tým předložil vrchnímu soudu státu Kalifornie již dříve v březnu a které zahrnovaly dvě přísežná prohlášení Butlera a Hendersona, z nichž vyplývá, že Buzbee tlačil svou klientku ke lži.

Z nahrávky dále vyplývá, že Doeová přiznala, že ji Carter nikdy sexuálně nenapadl:

Vyšetřovatel č. 1: [Buzbee] se vás ptal na JAY-Z?

Jane Doeová: Ano

Vyšetřovatel č. 1: Ale JAY-Z, jak říkáte, tam určitě byl? Ale on se na tom nepodílel, nebo byl jen –

Jane Doeová: Byl tam.

Vyšetřovatel č. 2: On tam jenom byl, ale neměl nic společného s žádným sexuálním aktem vůči vám, bylo to čistě –

Jane Doeová: Ano.

V rozhovoru pro ABC News Carterův advokát Alex Spiro vysvětlil, že „tato nahrávka mluví sama za sebe" a „je to fakticky lež a jediný důvod, proč je do toho pan Carter vůbec zapleten, je ten, že byla dotlačena, aby ho do toho namočila".

Tento vývoj nastal den poté, co soudce Ronnie Abrams udělil Buzbeemu důtku a potvrdil, že Buzbee podal stížnost a další podání v jižním okrese New Yorku, přestože tam nebyl přijat k výkonu povolání. Přes předchozí varování od jiného soudce rovněž neoznámil, že došlo k porušení předpisů.

