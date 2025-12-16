Nová okna už musí mít záruku 20 let

Autor:
  8:44
Praha 16. prosince 2025 (PROTEXT) - Podle čeho poznat, že nová okna nemají svoji kvalitu jen na papíře, ale budou spořit naše peníze i za dvacet let? Jednoduchým vodítkem je délka jejich záruky. Nadstandardní garanci, a to i v řádu desítek let, si může dovolit pouze výrobce, který zodpovídá za kompletní realizaci oken. „Dlouhodobá záruka na celou dodávku oken je pro koncové uživatele jednoduchým ukazatelem, že výrobce zná jejich reálné vlastnosti a životnost a ví, že dokážou plnit svůj účel i po letech užívání. Právě proto jsme již před časem zavedli službu 20leté záruky s pravidelnými garančními prohlídkami. Díky tomu, že kontrolujeme všechny kroky výrobního procesu – od výběru materiálu a konstrukce oken až po jejich montáž, dokážeme uživatelům dát klid minimálně na dvě desítky let dopředu,“ uvádí Tomáš Pilský, ředitel pro nové technologie společnosti VEKRA, největšího českého dodavatele oken a stínění na klíč. Pokud investoři vsadí na léta fungující dodavatele oken s dohledatelnou historií, mají díky 20leté záruce jistotu, že pokud se s okny cokoliv stane, i po letech se budou mít na koho obrátit.

A nejde jen o fyzický stav oken v době montáže, ale o jejich bezvadnou funkčnost po celou dobu 20 let. „Ověřili jsme si, že i malá netěsnost, které si vůbec nemusíte všimnout, může způsobit až 20 procent roční ztráty tepla. Proto jsou součástí záruky pravidelné garanční prohlídky, který problém odhalí včas a zajistí, aby okna dlouhodobě plnila svou izolační funkci. Velký zájem nám ukázal, že uživatelé podobnou možnost velmi oceňují. Proto jsme se rozhodli povýšit tuto službu na nový standard VEKRA. U 20leté záruky s garančními prohlídkami tedy neomezujeme její platnost, takže nyní ji mohou využít všichni naši zákazníci s novými okny VEKRA,“ doplňuje Tomáš Pilský ze společnosti VEKRA.

Dlouhodobá záruka a garanční prohlídka přímo od výrobce je pomyslnou pojistkou, že okna přinesou potřebný klid a správnou funkčnost bez ohledu na jejich stáří a majitelé kvůli jejich netěsnosti nevědomky nepřijdou o peníze.

 

Více na www.vekra.cz 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Na pražském Žižkově se srazily tramvaje

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Dvě tramvaje se ráno srazily v Želivského ulici v Praze. Nehoda si vyžádala krátkodobé omezení tramvajového provozu, zpoždění nabraly i autobusy.

16. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Policie obvinila muže podezřelého z únosu chlapce na Zlínsku

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Muže podezřelého z únosu chlapce na Zlínsku obvinili krajští kriminalisté z pokusu o vraždu a zbavení osobní svobody. Ještě dnes podají na krajské státní zastupitelství podnět k podání návrhu na...

16. prosince 2025  9:32,  aktualizováno  9:42

4G telefony jsou nevýhodná investice. O2 varuje před nákupy zastaralých zařízení

16. prosince 2025  9:37

Vítězné prodejny listopadového kola Visa Czech Top Shop

16. prosince 2025  9:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Situace Jihočeského divadla je vážná, balet i opera jsou v nouzi

Jihočeské divadlo stojí na břehu Malše v centru Českých Budějovic.

Soubory Jihočeského divadla v Metropolu končí a budou se mačkat v historické budově u Malše. Náhradní řešení jsou pouze dočasná. Jak postupovat ohledně kulturních budov v Českých Budějovicích, nově...

16. prosince 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Ve Varnsdorfu opraví dlouho zavřené muzeum, zaměří se na textil

Budova muzea ve Varnsdorfu je už řadu let prázdná. Nyní se dočká rekonstrukce....

Historická budova muzea v centru Varnsdorfu z konce 19. století se po mnoha letech dočká rekonstrukce. Po dokončení opravy v něm bude muzejní expozice věnovaná historii textilní výroby či kulturní a...

16. prosince 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Banking & Beyond překročil hranici 700 odběratelů. Odborný zpravodaj přináší aktuální bankovní trendy

16. prosince 2025  9:07

Strossmajerovo náměstí

Strossmajerovo náměstí

Vánoční tramvaj- tak dlouhá že se ani nevešla do objektivu

vydáno 16. prosince 2025  8:53

Petřín.

Petřín.

Pražský hrad, pohled od Hladové zdi.

vydáno 16. prosince 2025  8:53

Výrazné dopravní omezení nastalo na křižovatce Želivského zaseknutý provoz pro linky 7, 10, 11, 16, 26 a autobusové linky 124, 139, 150, 213 a samozřejmě přijíždějící i jiné autobusy od sídliště...

vydáno 16. prosince 2025  8:53

Trasa Masarykovo nadrazi - Vaclavske namesti

Trasa Masarykovo nadrazi - Vaclavske namesti

Vyzdobena tramvaj i s koledama, to se do prace hned lepe cestuje :-)

vydáno 16. prosince 2025  8:52

Výrazné dopravní omezení nastalo na křižovatce Želivského zaseknutý provoz pro linky 7, 10, 11, 16, 26 a autobusové linky 124, 139, 150, 213 a samozřejmě přijíždějící i jiné autobusy od sídliště...

vydáno 16. prosince 2025  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.