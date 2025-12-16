Nová okna už musí mít záruku 20 let

A nejde jen o fyzický stav oken v době montáže, ale o jejich bezvadnou funkčnost po celou dobu 20 let. „Ověřili jsme si, že i malá netěsnost, které si vůbec nemusíte všimnout, může způsobit až 20 procent roční ztráty tepla. Proto jsou součástí záruky pravidelné garanční prohlídky, který problém odhalí včas a zajistí, aby okna dlouhodobě plnila svou izolační funkci. Velký zájem nám ukázal, že uživatelé podobnou možnost velmi oceňují. Proto jsme se rozhodli povýšit tuto službu na nový standard VEKRA. U 20leté záruky s garančními prohlídkami tedy neomezujeme její platnost, takže nyní ji mohou využít všichni naši zákazníci s novými okny VEKRA,“ doplňuje Tomáš Pilský ze společnosti VEKRA.
Dlouhodobá záruka a garanční prohlídka přímo od výrobce je pomyslnou pojistkou, že okna přinesou potřebný klid a správnou funkčnost bez ohledu na jejich stáří a majitelé kvůli jejich netěsnosti nevědomky nepřijdou o peníze.
Více na www.vekra.cz