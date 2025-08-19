Nová Paka se po 30 letech dočkala obchvatu

Stavba začala v září 2022 a kvůli náročnému terénu zahrnovala i řízené odstřely hornin. Hotovo je za necelé tři roky. Náklady přesáhly 1,6 miliardy korun.
Martin Kupka (ODS), ministr dopravy: ‚‚S ohledem na členitost terénu se obchvat Nové Paky určitě řadí mezi ty nejkomplikovanější stavby. To, že se ho podařilo v termínu zprovoznit, je za mě jedna z důležitých pozitivních zpráv.‘‘
Součástí trasy je 16 mostních objektů, včetně 423 metrů dlouhé estakády nad Štikovskou roklí.
Radek Mátl, generální ředitel, ŘSD: ‚‚Osmina trasy je vedena na mostech, tzn. je to poměrně extrémní oproti jiným stavbám. Není to zvyklostí. Zároveň, což je také velmi neobvyklé, je zde 4 km protihlukových stěn. Je to vidět, jak v těsné blízkosti procházíme zástavbou. Naplánovat takovou trasu, která by se vyhla zástavbě prakticky nebylo možné.‘‘
Ačkoliv je obchvat už průjezdný, práce pokračují. Do září se mají dokončit terénní úpravy a otevřít hlavní přivaděč ve Štikově.
Pavel Bouchner (STAN), starosta, Nová Paka: ‚‚Myslím si, že ta Štikovská ulice bude nejvíce vytížená. Štikovská ulice by měla být otevřená na konci září.‘‘
Obchvat není poslední stavbou v této oblasti. ŘSD už připravuje obchvat Horky u Staré Paky. Stavební práce by mohly začít v roce 2030 a odhadované náklady jsou přibližně jedna miliarda.
Petr Koleta (ANO), hejtman, Královéhradecký kraj: ‚‚Začínají v našem kraji obchvaty. Začal obchvat Náchoda, Častolovic, teď budeme zahajovat Solnici v tomto měsíci a to je pozitivní zpráva, protože to vždy zrychlí a zklidní dopravu.‘‘
