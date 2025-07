Nová platforma Kouzelné chaloupky přináší přehledné ubytování v soukromí

Projekt navazuje na silnou komunitu se 160.000 fanoušky na sociálních sítích a vznikl pod vedením Petra Kotíka, zakladatele Amazing Places. Oproti němu nabízejí Kouzelné chaloupky širší a dostupnější výběr bez důrazu na luxusní design. Společné mají důraz na jednoduchou rezervaci, vizuální kvalitu a možnost využít vouchery či věrnostní program BeAmazing.

„Chalupaření je pro Čechy víc než dovolená – je to způsob, jak zpomalit, být spolu a cítit se doma i daleko od domova. Právě taková místa chceme lidem přiblížit,“ říká Petr Kotík.

Hlavní podmínkou pro zařazení je samostatnost ubytování – žádné sdílené pokoje, penziony ani hotely. Všechna místa procházejí základní kontrolou, která zajišťuje minimální standard.

Platforma cílí i na ubytovatele – nabízí vlastní systém Nest, různé modely spolupráce a možnost zálohových plateb až 75 % už měsíc po rezervaci.

Ambasadorkou projektu je Katka Saint Germain, foodblogerka a influencerka, která se podílela i na vzniku Amazing Places. Letní kampaň běží od června na sociálních sítích a v PR komunikaci, přibydou i blog, newsletter nebo TikTok.

Do budoucna se projekt plánuje rozšířit do zahraničí a zapojit do iniciativy Heroes, která nabízí pobyty samoživitelům a rodinám v těžké situaci.

