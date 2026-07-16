Nová platforma ProHealth propojuje péči o ženy napříč obory

„Žena nemá ve zdravotnictví putovat od dveří ke dveřím, opakovaně vysvětlovat svůj příběh a sama hledat souvislosti mezi jednotlivými odborníky. Naší ambicí je, aby mohla svůj problém řešit na jednom místě, s týmem, který spolu skutečně komunikuje a navazuje na sebe. Reprodukční medicína je pro nás důležitým základem, ale péče o ženu tím zdaleka nekončí,“ říká zakladatel skupiny ProHealth a majitel PRONATALU MUDr. David Karásek.
Vznik ProHealth navazuje na rozdělení skupiny MEDICON, jejíž dosavadní společníci se po letech společné práce rozhodli pokračovat každý vlastní cestou. MUDr. David Karásek nyní vlastní PRONATAL a další zahraniční kliniky, tedy oblast, které se dlouhodobě věnuje profesně i osobně.
„Vnímáme to jako krok směrem k jasnějšímu cíli. Mohu soustředit energii na oblast, ve které vidím velký smysl i prostor pro další rozvoj – na komplexní péči o ženy v různých etapách jejich života,“ doplňuje MUDr. Karásek.
ProHealth staví na propojení odborností, sdílení zkušeností a jednotném standardu péče napříč zeměmi. Skupina působí v pěti státech a propojuje 13 zdravotnických center, přičemž jednotlivým pracovištím chce ponechat vlastní charakter, lokální vztahy i silné týmy.
„Každá klinika má svou historii, své jméno a důvěru místních pacientů. Naší úlohou není vytvářet uniformní pobočky, ale poskytovat kapitálové, odborné a organizační zázemí, které jim umožní růst a zároveň si uchovat to, proč si je pacienti oblíbili,“ vysvětluje MUDr. Karásek.
Klíčovou součástí fungování skupiny je spolupráce lékařů, embryologů a dalších odborníků. ProHealth chce systematicky přenášet osvědčené postupy mezi klinikami, rozvíjet společné odborné struktury a vytvářet prostor pro vzdělávání i sdílení zkušeností napříč jednotlivými zeměmi.
Pacientka jako měřítko kvality
Podle MUDr. Karáska není kvalitní zdravotní péče pouze otázkou moderních technologií, laboratorního vybavení nebo výsledků léčby. Stejně důležité je, jak pacientka celou cestu vnímá.
„Můžete mít špičkovou laboratoř i výborné odborníky, ale pokud žena odchází s pocitem, že byla jen číslo v systému, něco podstatného jste nezvládli. Sledujeme proto nejen výsledky léčby, ale i komunikaci, srozumitelnost informací, pocit bezpečí a možnost obrátit se v průběhu péče na konkrétního člověka,“ říká MUDr. Karásek.
Tento přístup dlouhodobě rozvíjí také PRONATAL, který letos slaví 30 let od svého založení. Centra asistované reprodukce PRONATAL v Česku založil před třiceti lety doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc. Dnes je značka součástí širší skupiny ProHealth a patří mezi její klíčová pracoviště.
Třicet let PRONATALU a více než 50 tisíc dětí
Za tři desetiletí se reprodukční medicína výrazně proměnila. Moderní laboratorní metody, genetické vyšetření i individualizovaný přístup umožňují přesnější a šetrnější léčbu než v minulosti. Podle MUDr. Karáska se však nezměnil základní princip, na kterém PRONATAL stojí: dělat medicínu poctivě a s respektem k člověku.
„Z lékaře se postupně stal člověk, který buduje zdravotnické projekty. Byla to náročná cesta, ale když se ohlédnu za desítkami tisíc dětí, které se díky péči našich týmů narodily, vím, že měla hluboký smysl. Zároveň to pro nás není jen úspěch, ale především závazek. Za každým číslem je konkrétní žena, pár, rodina a často dlouhý příběh plný nejistoty,“ uvádí MUDr. Karásek.
PRONATAL letos také uspěl na Fertility Care Awards 2026, jejichž slavnostní vyhlášení proběhlo 6. července v Londýně v rámci kongresu ESHRE, jedné z nejvýznamnějších evropských odborných událostí v oblasti reprodukční medicíny. Skupina zvítězila v kategoriích Best Fertility Holistic Clinic a Best International Patient Care & Support (komplexní klinická péče a podpora pacientů). Mezinárodní porota zároveň ocenila také osobní přínos odborníků z týmu PRONATAL: MUDr. Nicole Mardešićová, MHA získala ocenění Highly Commended v kategorii Best Fertility Doctor (nejlepší lékařka v oblasti reprodukční medicíny) a Mgr. Richard Honner stejné ocenění v kategorii Best Fertility Embryologist (nejlepší embryolog v oblasti reprodukční medicíny).
„Takové výsledky se nedají koupit. Vznikají dlouhodobou, poctivou každodenní prací celého týmu. O to větší radost mám, že se v hodnocení promítá i způsob, jakým s pacientkami komunikujeme a jak je provázíme celým procesem léčby,“ dodává MUDr. Karásek.
Ambice od Baltu po Jadran
ProHealth chce v dalších letech pokračovat v budování jedné z předních evropských zdravotnických skupin zaměřených na komplexní péči o ženy. Cílem je rozšiřovat síť partnerských klinik a spolupracovat se zakladateli a týmy, kteří sdílejí obdobný pohled na medicínu a dlouhodobou kvalitu péče.
„Balt a Jadran jsou pro nás začátek, nikoliv konečný bod. Hledáme kliniky a zakladatele, kteří věří, že pacientka musí být skutečně na prvním místě a že dobré zdravotnictví nevzniká jen díky investicím, ale především díky lidem. Přinášíme kapitál, know-how, odborné zázemí i širší možnosti spolupráce. Nejde nám ale o rychlé obraty. Budujeme partnerství, která mají fungovat v dekádách,“ uzavírá MUDr. David Karásek.
Zdroj: PRONATAL