Nová platforma TRACE posiluje přeshraniční monitorování projevů nenávisti

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Praha 24. června 2026 (PROTEXT) - Dvoudenní mezinárodní konference projektu TRACE, která se uskutečnila 10. a 11. června 2026 v Památníku Auschwitz-Birkenau, přinesla jednoznačný závěr: účinně monitorovat a předcházet antisemitismu a anticikanismu lze pouze tehdy, pokud se na pojmenování problémů i hledání řešení aktivně podílejí samotné komunity, které jsou těmito projevy nenávisti zasaženy. Nezbytnou součástí je zároveň spolupráce napříč sektory a porozumění historickým souvislostem.

Do Památníku Auschwitz-Birkenau a centra ARCHER (Auschwitz Research Center on Hate, Extremism, and Radicalization), které sídlí v bývalé vile velitele tábora Rudolfa Hösse, během dvou dnů přijelo více než sto odborníků ze zemí Visegrádské čtyřky i dalších evropských zemí. Společně diskutovali o současných projevech antisemitismu a anticikanismu a hledali způsoby, jak jim účinněji předcházet.

Čtyři závěry konference

Za prvé, důležité je, jak o nenávisti mluvíme a kdo určuje její podobu. Aby bylo možné antisemitismu a anticikanismu účinně čelit, je nejprve potřeba tyto jevy správně pojmenovat a porozumět jim. Konference ukázala, že klíčovou roli v tomto procesu musí hrát samotné komunity, kterých se dotýkají – nejen při definování problému, ale také při hledání způsobů, jak na něj reagovat.

Za druhé, účinná prevence vyžaduje spolupráci. Komunity zasažené nenávistí by měly mít vedoucí roli v otázkách, které se jich bezprostředně týkají. Zároveň však žádná organizace ani instituce nedokáže tento problém řešit sama. Skutečný pokrok je možný pouze díky spolupráci občanské společnosti, odborných organizací, veřejných institucí, tvůrců politik i soukromého sektoru.

Za třetí, nelze opomíjet historické souvislosti. Současným projevům nenávisti nelze plně porozumět bez znalosti toho, jak se tyto předsudky a stereotypy formovaly a proměňovaly v průběhu času. Historie proto neslouží pouze k připomínání minulosti, ale také jako důležitý nástroj prevence. Historické vzdělávání a osvěta by proto měly být nedílnou součástí každé strategie zaměřené na předcházení nenávisti.

Za čtvrté, zásadní je viditelnost. Lidé a komunity, které čelí nenávisti, musí mít možnost sdílet své zkušenosti vlastním hlasem. Viditelnost je ale důležitá i proto, že projevy předsudků nebývají vždy otevřené a snadno rozpoznatelné. Často se skrývají v narážkách, stereotypech, humoru nebo běžné každodenní komunikaci. Právě proto je potřeba tyto nenápadné a normalizované formy nenávisti včas rozpoznávat a aktivně jim čelit.

Principy zdůrazněné během konference stojí také v samotném jádru projektu TRACE. Od svého vzniku TRACE aktivně zapojuje do svých aktivit zástupce židovských a romských komunit spolu s odborníky z občanské společnosti, akademické sféry, veřejných institucí i soukromého sektoru. Prostřednictvím kulatých stolů, workshopů, výzkumných aktivit a zapojování relevantních aktérů projekt podporuje spolupráci mezi dotčenými komunitami, nevládními organizacemi, orgány činnými v trestním řízení, tvůrci politik, výzkumníky a podnikatelským sektorem s cílem lépe identifikovat, dokumentovat a předcházet projevům antisemitismu a anticikanismu.

Tím, že TRACE propojuje rozmanité perspektivy a odborné zkušenosti, ukazuje, že účinná prevence nenávisti vyžaduje jak aktivní zapojení samotných komunit, tak spolupráci napříč různými sektory společnosti.

Součástí konference TRACE byl i společný česko-slovenský workshop zástupců paměťových organizací, institucí veřejné správy, médií a bezpečnostních složek. Jeho účastníci se shodli, že v oblasti prevence antisemitismu a anticikanismu je nezbytné uskutečnit změny v metodách výuky moderních dějin, zajistit finanční stabilitu vzdělávacích organizací, propojovat muzea a paměťové instituce, kontinuálně rozvíjet oblast prevence kriminality a celkově přizpůsobit způsoby komunikace očekáváním a potřebám současné mladé generace. Za největší výzvy současnosti účastníci česko-slovenského workshopu označili rezignaci občanů obou zemí na zapojování do veřejného života, celkovou polarizaci a radikalizaci středoevropských společností, globální bezpečnostní situaci a zejména bezprecedentní šíření nenávistných postojů a radikálních myšlenek v kyberprostoru.

TRACE spustil novou online platformu

Významnou součástí projektu TRACE je nová vícejazyčná online platforma (www.projecttrace.eu), která je dostupná ve všech jazycích zemí Visegrádské čtyřky (v češtině, slovenštině, polštině a maďarštině) a v angličtině. Nejde přitom o statický archiv, ale o otevřený nástroj, který se bude průběžně rozvíjet a doplňovat o nové informace.

Platforma stojí na třech základních pilířích. Prvním je historická část, která připomíná klíčové události od roku 1939 a přibližuje dějiny židovských a romských komunit. Vychází z přesvědčení, že současným projevům nenávisti nelze porozumět bez znalosti jejich historických kořenů.

Druhým pilířem je databáze současných incidentů, která ukazuje, že antisemitismus a anticikanismus nejsou jen kapitolou minulosti, ale přetrvávající součástí dnešní reality. Jejím cílem je zviditelňovat tyto projevy a upozorňovat na jejich aktuální podobu.

Třetí a zároveň nejdůležitější částí platformy je systém pro hlášení incidentů otevřený odborné i široké veřejnosti. Členové odborné komunity i široká veřejnost mohou prostřednictvím platformy hlásit incidenty spojené s násilím nebo poškozováním majetku. Tento prvek odráží hlavní cíl projektu: předcházet násilí. Nahlášené incidenty jsou následně ověřovány a zaznamenávány do mapy, což umožňuje identifikovat trendy a vzorce výskytu napříč hranicemi jednotlivých států.

O projektu TRACE

Projekt TRACE je evropská iniciativa zaměřená na monitorování, analýzu a potírání antisemitismu a anticikanismu ve střední Evropě. Funguje jako digitální platforma i jako rámec spolupráce, který propojuje historické poznatky, zdokumentované případy násilí a spolupráci organizací občanské společnosti, výzkumníků a místních orgánů. TRACE vychází ze zkušeností židovských a romských komunit a řídí se jasným principem: historie není oddělena od současnosti. Po celou dobu svého dvouletého trvání projekt TRACE zajišťoval aktivní zapojení židovských a romských komunit do všech svých aktivit. Zástupci obou komunit se účastnili workshopů, kulatých stolů i závěrečné konference, čímž přispívali k rozvoji dialogu a sdílení znalostí i zkušeností napříč celým projektem.

Projekt TRACE je realizován mezinárodním konsorciem odborných organizací ze střední Evropy a Německa. Financován je z programu Evropské komise Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values Programme - CERV) pod názvem TOMCAT (projekt č. 101144613).

Partnery projektu jsou: Institute for Social Safety (Polsko), Counter Extremism Project (Německo), Ashoka Foundation (Polsko), Památník a muzeum Auschwitz-Birkenau (Polsko), Auschwitz-Birkenau Foundation (Polsko), Centrum studií genocid Terezín (Česká republika), Political Capital (Maďarsko), Violence Prevention Network (Německo), Centrum komunitného organizovania (Slovensko) a Seesame (Slovensko).

 

Zdroj: Seesame

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