Nová platforma TV Tipsport odvysílá čtvrteční Tromso - Hradec Králové

Praha 21. července 2026 (PROTEXT) - Sledování přímého přenosu utkání 2. předkola Evropské ligy mezi norským Tromso IL a FC Hradec Králové mohou diváci sledovat zdarma v plném rozlišení a s českým komentářem na nové sportovní online platformě https://tv.tipsport.cz. Webové rozhraní TV Tipsport je optimalizováno i pro sledování v telefonech a na televizních obrazovkách prostřednictvím internetových prohlížečů ve smart televizorech.
Na TV Tipsport bude ve full HD dostupná také domácí odveta Hradce i další sportovní přenosy. Platforma teď nabídne i souboj Besiktase a Midtjylland, tedy potenciálního dalšího soupeře „votroků“, a také vybraná přípravná utkání předních evropských fotbalových klubů, mimo jiné Arsenalu, Liverpoolu, Chelsea, Bayernu Mnichov, Realu Madrid nebo Manchesteru United.
Zdroj: Tipsport