Nová pravidla pro pohotovosti, celkové anestezie a úhrady stomatologické péče: stomatologie stojí na zásadním rozcestí

Autor:
  16:42
Praha 27. listopadu 2025 (PROTEXT) - Dne 26. listopadu 2025 se v Alma Prague uskutečnila tisková konference České stomatologické komory (ČSK).

Hlavními tématy byly:

  • nová organizace stomatologické pohotovostní služby od 1. června 2026,
  • zavedení ambulantního stomatologického ošetření v celkové anestezii hrazeného z veřejného zdravotního pojištění,
  • a změny v úhradách stomatologických výkonů, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2026. 

Na tiskové konferenci vystoupili prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a viceprezident MUDr. Robert Houba, Ph.D.

1. Pohotovostní služby: odpovědnost přechází na pojišťovny, ale ty nemají lékaře

První zásadní změnou je reorganizace stomatologické pohotovostní služby, která se v důsledku nového legislativního rámce změní od 1. ledna 2026

  • Dosavadní stav: kraje mohly praktickým zubním lékařům přes poskytovatele (dříve zdravotnická zařízení) pohotovostní službu nařídit (byť často za cenu značné organizační i finanční zátěže). Systém byl někdy vnímán jako tvrdý, ale umožňoval krajům „zatáhnout za záchrannou brzdu“, když hrozil rozpad služeb. Kraje, vesměs bohaté, objednávaly pohotovosti podle potřeby.

 

  • Nově:
  • povinnost zajištění pohotovostní služby přechází na zdravotní pojišťovny,
  • pojišťovny ale nemají vlastní lékaře – mohou pouze uzavírat smlouvy, motivovat, organizovat, ale nikoho „nepostaví k židli“ příkazem,
  • reálně tak hrozí, že bez aktivní role profesní samosprávy by se systém mohl v některých regionech rozpadnout.

Česká stomatologická komora proto již nyní, s velkým předstihem, organizuje jednání v jednotlivých okresech, aby:

  • vznikla síť pohotovostí, která bude po 1. 1. 2026 fungovat,
  • byly sjednány reálné podmínky pro lékaře (časové, finanční, organizační),
  • se podařilo minimalizovat riziko, že pacienti zůstanou bez akutní péče a problém přeroste v politickou krizi.

 

Pohotovost jako systém „na dobré vůli“ a na neplacené práci funkcionářů.

Zcela zásadní a často neviditelnou roli sehrávají funkcionáři ČSK v krajích a okresech:

  • tito lidé bez nároku na honorář přesvědčují kolegy, organizují služby, skládají služby tak, aby někde nechyběl lékař,
  • vytvářejí most mezi pojišťovnami, krajskými úřady a ordinacemi – něco, co by „z centra“ prakticky nešlo řídit,
  • bez jejich obětavé práce by se systém pohotovostí v řadě regionů už dnes zhroutil.

„Je to vlastně trochu paradox – a i trochu ostuda státu,“ zaznělo na tiskové konferenci.
Fungování celého systému je dnes z velké části založeno na dobrovolné a neplacené práci funkcionářů ČSK. Bez nich by se pohotovosti brzy staly politickým problémem prvního řádu. ČSK proto výslovně poděkovala všem krajským a okresním funkcionářům, kteří i přes rostoucí administrativu a zátěž drží síť pohotovostí pohromadě.

Současně ČSK:

  • Upozorňuje, že bez spolupráce pojišťoven, krajů a ČSK nebude možné udržet dostupnou pohotovostní péči ve všech regionech. Pojišťovny mají nedostatek finančních prostředků. Pohotovosti se omezí na zákonné minimum stanovené ministerstvem, které je menší oproti zvyklostem. Kraje ale ušetřily desítky milionů korun a nic jim nebrání, aby dofinancovaly obvyklý rozsah péče, který je v roce 2025 a ještě jim zbudou peníze na jiné výdaje.

 

2. Ambulantní stomatologické ošetření v celkové anestezii: šance pro děti a pacienty se speciálními potřebami

Druhé velké téma představuje pilotní projekt ambulantního stomatologického ošetření v celkové anestezii, který ČSK připravila ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a platformou Zubohrad

Projekt reaguje na situaci, kdy:

  • kapacity nemocnic pro stomatologické zákroky v celkové anestezii jsou dlouhodobě nedostatečné,
  • čekací lhůty pro děti a pacienty se speciálními potřebami jsou často v řádu mnoha měsíců,
  • řada rodičů byla v minulosti nucena platit výkon v celkové anestezii zcela sami, pokud chtěli včasné ošetření.

Ambulantní ošetření v celkové anestezii je určeno pacientům, u nichž nelze provést ošetření při vědomí:

  • dětem neschopným spolupráce s rozsáhlým kazivým postižením chrupu,
  • osobám s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením,
  • pacientům s psychiatrickými a neurologickými diagnózami,
  • pacientům s extrémním strachem, poruchami chování nebo jiným závažným omezením spolupráce.

Cílem není komfortní „zkratka“, ale zajištění běžně dostupné a zároveň bezpečné služby pro ty, kdo ji opravdu potřebují.

Jak pilotní program funguje:

  • pilotní provoz bude probíhat od 1. ledna do 31. prosince 2026,
  • první vyhodnocení proběhne do 31. října 2026,
  • vyhodnocovat se bude zejména:
  • zda je v každém kraji zapojen alespoň jeden poskytovatel,
  • zda stanovené úhrady odpovídají reálné praxi,
  • zda je rozsah indikací dostatečný a neomezuje zbytečně dostupnost péče,
  • jaké je čerpání péče v jednotlivých krajích

Zásadní novinka:

  • výkony v celkové anestezii bude možné provádět ambulantně v centrech vybavených potřebným zázemím,
  • pacienti nebudou muset být hospitalizováni – po dospání a kontrole odejdou domů,
  • zůstává možnost hospitalizace tam, kde je to medicínsky nezbytné (složitý celkový stav, komplikované výkony). 

Nový systém tak vytvoří kapacitu pro ošetření tisíců dětí ročně a výrazně pomůže zejména rodinám, které se dosud potýkaly s nedostupností péče. To vše ve všech krajích s dostupností na krátké vzdálenosti. Jedná se o skokové zlepšení péče. 

 

3. Změny v úhradách: konec „šedé zóny“ amalgámu, jasnější pravidla pro výplně a endodoncii

Třetím klíčovým tématem tiskové konference byly změny v úhradách stomatologických výkonů, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2026.

Tyto změny vycházejí z novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a z evropských omezení používání amalgámových výplní

Výplně: běžným standardem se stává „bílá plomba“

Nově:

  • zákon jasně definuje typy materiálů k výplním,
  • zdravotní pojišťovna bude přispívat na všechny druhy výplní,
  • základní variantou hrazené výplně se stávají fotokompozitní (bílé) výplně vytvrzované světlem,
  • skloionomerní cementy a další alternativní materiály budou sloužit pro situace, kdy nelze zhotovit fotokompozitní výplň,
  • amalgám bude povolen jen v krajních případech, kdy jiný materiál není vhodný a hrozila by ztráta zubu

U pacientů do 18 let budou výplně hrazeny plně, u dospělých bude úhrada částečná nebo plná podle konkrétní situace a rozsahu výkonu.

Endodoncie: jasnější hranice mezi hrazeným a nehrazeným

V oblasti ošetření kořenových kanálků (endodoncie):

  • nadále bude hrazena pouze primární endodoncie,
  • u pacientů do 18 let bude hrazena v celém chrupu, bez ohledu na metodu,
  • u dospělých bude pojišťovna hradit léčbu řezáků, špičáků a premolárů,
  • léčba molárů a reendodoncie (opakované ošetření) bude hrazena pacienty,
  • plně hrazeno zůstává ošetření s použitím centrálního čepu, pokročilejší postupy budou hrazeny částečně. 

 

4. Stomatologie se mění: bez spolupráce všech se systém neudrží

ČSK na závěr zdůraznila, že všechny tři kroky – nová organizace pohotovostí, pilotní ambulantní celkové anestezie a změny v úhradách – představují zásadní transformaci péče o pacienty v České republice

Zároveň však platí:

  • samotné zákony a vyhlášky systém neudrží,
  • bez poctivé práce v terénu, kterou dnes z velké části odvádějí neplacení funkcionáři ČSK, by se pohotovosti i plánované změny skutečně zhroutily,
  • zdravotní pojišťovny nesou nově hlavní odpovědnost za zajištění pohotovostí, ale bez aktivní spolupráce komory a lékařů tuto roli samy nezvládnou.

Česká stomatologická komora proto děkuje všem kolegyním a kolegům, kteří na úrovni okresů a krajů věnují svůj čas organizaci pohotovostí, jednáním s institucemi a praktickému zavádění reformy do života – často bez jakéhokoli finančního ocenění.

 

Zdroj: Česká stomatologická komora

 

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Adventní věnce z Dašic podpoří domácí hospic Andělů strážných

AdventnĂ­ vÄ›nce z DaĹˇic podpoĹ™Ă­ domĂˇcĂ­ hospic AndÄ›lĹŻ strĂˇĹľnĂ˝ch

Adventní věnce, které vyrobili lidé v Dašicích na Pardubicku, pomohou financovat domácí hospic Andělů strážných. Služba nemá potřebný příjem na celoroční...

27. listopadu 2025  16:40,  aktualizováno  16:40

Proti aktivistům možná už s policií. Ostravský obvod zvažuje zákrok na Bedřišce

Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde...

Ostravský obvod Mariánské Hory a Hulváky zřejmě příští týden požádá policii o zákrok proti aktivistům bránícím demolici domů na Bedřišce. Podporovatelé osady opakovaně obsazují střechu posledního...

27. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno  18:06

Nehoda kamionu a dodávky v kopci u Rokycan zablokovala D5, dva zraněné vyprostili

Nehoda dodávky a kamionu zablokovala D5, dva lidi museli vyprostit (27....

Nehoda dodávky a kamionu zastavila dnes odpoledne provoz na dálnici D5 za Rokycany ve směru z Prahy na Plzeň. Havárie se stala kolem 16:00, v 17:35 dopravní zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic...

27. listopadu 2025  17:12,  aktualizováno  18:05

Z Kevina Spaceyho je „bezdomovec“. Hlavní terč MeToo čeká na telefon od Tarantina či Scorseseho

V seriálu Dům z karet

Herec Kevin Spacey má dva Oscary a Zlatý glóbus, ale dle svých slov mu chybí dům, kde by si ocenění za Obvyklé podezřelé, Americkou krásu a Dům z karet mohl vystavit. Více o tématu přináší Jakub...

27. listopadu 2025  18:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě stě tun na novém mostě. Kolos mezi Žatcem a Mostem v zatěžkávací zkoušce obstál

Zatěžovací zkouška mostu v Žiželicích na Lounsku. (27. listopadu 2025)

Statickou zatěžkávací zkouškou si ve čtvrtek prošel nový most v Žiželicích, který tvoří hlavní část obchvatu na Lounsku na silnici I/27 mezi Žatcem a Mostem. Celkem na něm technici otestovali čtyři...

27. listopadu 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Zubní pohotovost v Brně se od ledna přesune z Úrazové do svatoanenské nemocnice

ilustrační snímek

Zubní pohotovost v Brně se od ledna přesune z Úrazové nemocnice (ÚNB) do Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA). České televizi to dnes potvrdila mluvčí...

27. listopadu 2025  15:37,  aktualizováno  15:37

Zubní pohotovost v Brně se od ledna přesune z Úrazové do svatoanenské nemocnice

ilustrační snímek

Zubní pohotovost v Brně se od ledna přesune z Úrazové nemocnice (ÚNB) do Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA). České televizi to dnes potvrdila mluvčí...

27. listopadu 2025  15:37,  aktualizováno  15:37

Zubní pohotovost v Brně se od ledna přesune z Úrazové do svatoanenské nemocnice

ilustrační snímek

Zubní pohotovost v Brně se od ledna přesune z Úrazové nemocnice (ÚNB) do Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA). České televizi to dnes potvrdila mluvčí...

27. listopadu 2025  15:37,  aktualizováno  15:37

Novým předsedou Sdružení místních samospráv ČR je Petr Halada

ilustrační snímek

Novým předsedou Sdružení místních samospráv (SMS) ČR se stal dosavadní místopředseda a starosta Kamýku nad Vltavou na Příbramsku Petr Halada (STAN). Zvolili ho...

27. listopadu 2025  15:29,  aktualizováno  16:42

Zavedení nového parkovacího systému v Kutné Hoře se zatím odkládá

ilustrační snímek

Zavedení nového parkovacího systému v Kutné Hoře se odkládá. Původně měli zastupitelé jednat o vytvoření placené zóny v centru města na prosincovém jednání,...

27. listopadu 2025  15:26,  aktualizováno  15:26

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Mělnická stavební průmyslová škola bude mít nové laboratoře a dílny

ilustrační snímek

Mělnická střední stavební průmyslová škola bude mít nové laboratoře a dílny. Investice budou součástí modernizace, která zahrne i obnovu některých učeben a...

27. listopadu 2025  15:16,  aktualizováno  15:16

Jeseníky oplakávají záchranáře smrtelně zraněného v akci, lidé přispívají rodině

V Jeseníkách se v sobotu naposledy rozloučí s tragicky zesnulým horským...

Velkou vlnu smutku, kondolencí, ale také solidarity vyvolala mezi veřejností i pracovníky záchranných složek tragická smrt jesenického horského záchranáře Romana Fišnara. Ten utrpěl velmi vážná...

27. listopadu 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.