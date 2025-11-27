Nová pravidla pro pohotovosti, celkové anestezie a úhrady stomatologické péče: stomatologie stojí na zásadním rozcestí

Hlavními tématy byly:
- nová organizace stomatologické pohotovostní služby od 1. června 2026,
- zavedení ambulantního stomatologického ošetření v celkové anestezii hrazeného z veřejného zdravotního pojištění,
- a změny v úhradách stomatologických výkonů, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2026.
Na tiskové konferenci vystoupili prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a viceprezident MUDr. Robert Houba, Ph.D.
1. Pohotovostní služby: odpovědnost přechází na pojišťovny, ale ty nemají lékaře
První zásadní změnou je reorganizace stomatologické pohotovostní služby, která se v důsledku nového legislativního rámce změní od 1. ledna 2026.
- Dosavadní stav: kraje mohly praktickým zubním lékařům přes poskytovatele (dříve zdravotnická zařízení) pohotovostní službu nařídit (byť často za cenu značné organizační i finanční zátěže). Systém byl někdy vnímán jako tvrdý, ale umožňoval krajům „zatáhnout za záchrannou brzdu“, když hrozil rozpad služeb. Kraje, vesměs bohaté, objednávaly pohotovosti podle potřeby.
- Nově:
- povinnost zajištění pohotovostní služby přechází na zdravotní pojišťovny,
- pojišťovny ale nemají vlastní lékaře – mohou pouze uzavírat smlouvy, motivovat, organizovat, ale nikoho „nepostaví k židli“ příkazem,
- reálně tak hrozí, že bez aktivní role profesní samosprávy by se systém mohl v některých regionech rozpadnout.
Česká stomatologická komora proto již nyní, s velkým předstihem, organizuje jednání v jednotlivých okresech, aby:
- vznikla síť pohotovostí, která bude po 1. 1. 2026 fungovat,
- byly sjednány reálné podmínky pro lékaře (časové, finanční, organizační),
- se podařilo minimalizovat riziko, že pacienti zůstanou bez akutní péče a problém přeroste v politickou krizi.
Pohotovost jako systém „na dobré vůli“ a na neplacené práci funkcionářů.
Zcela zásadní a často neviditelnou roli sehrávají funkcionáři ČSK v krajích a okresech:
- tito lidé bez nároku na honorář přesvědčují kolegy, organizují služby, skládají služby tak, aby někde nechyběl lékař,
- vytvářejí most mezi pojišťovnami, krajskými úřady a ordinacemi – něco, co by „z centra“ prakticky nešlo řídit,
- bez jejich obětavé práce by se systém pohotovostí v řadě regionů už dnes zhroutil.
„Je to vlastně trochu paradox – a i trochu ostuda státu,“ zaznělo na tiskové konferenci.
Fungování celého systému je dnes z velké části založeno na dobrovolné a neplacené práci funkcionářů ČSK. Bez nich by se pohotovosti brzy staly politickým problémem prvního řádu. ČSK proto výslovně poděkovala všem krajským a okresním funkcionářům, kteří i přes rostoucí administrativu a zátěž drží síť pohotovostí pohromadě.
Současně ČSK:
- Upozorňuje, že bez spolupráce pojišťoven, krajů a ČSK nebude možné udržet dostupnou pohotovostní péči ve všech regionech. Pojišťovny mají nedostatek finančních prostředků. Pohotovosti se omezí na zákonné minimum stanovené ministerstvem, které je menší oproti zvyklostem. Kraje ale ušetřily desítky milionů korun a nic jim nebrání, aby dofinancovaly obvyklý rozsah péče, který je v roce 2025 a ještě jim zbudou peníze na jiné výdaje.
2. Ambulantní stomatologické ošetření v celkové anestezii: šance pro děti a pacienty se speciálními potřebami
Druhé velké téma představuje pilotní projekt ambulantního stomatologického ošetření v celkové anestezii, který ČSK připravila ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a platformou Zubohrad.
Projekt reaguje na situaci, kdy:
- kapacity nemocnic pro stomatologické zákroky v celkové anestezii jsou dlouhodobě nedostatečné,
- čekací lhůty pro děti a pacienty se speciálními potřebami jsou často v řádu mnoha měsíců,
- řada rodičů byla v minulosti nucena platit výkon v celkové anestezii zcela sami, pokud chtěli včasné ošetření.
Ambulantní ošetření v celkové anestezii je určeno pacientům, u nichž nelze provést ošetření při vědomí:
- dětem neschopným spolupráce s rozsáhlým kazivým postižením chrupu,
- osobám s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením,
- pacientům s psychiatrickými a neurologickými diagnózami,
- pacientům s extrémním strachem, poruchami chování nebo jiným závažným omezením spolupráce.
Cílem není komfortní „zkratka“, ale zajištění běžně dostupné a zároveň bezpečné služby pro ty, kdo ji opravdu potřebují.
Jak pilotní program funguje:
- pilotní provoz bude probíhat od 1. ledna do 31. prosince 2026,
- první vyhodnocení proběhne do 31. října 2026,
- vyhodnocovat se bude zejména:
- zda je v každém kraji zapojen alespoň jeden poskytovatel,
- zda stanovené úhrady odpovídají reálné praxi,
- zda je rozsah indikací dostatečný a neomezuje zbytečně dostupnost péče,
- jaké je čerpání péče v jednotlivých krajích.
Zásadní novinka:
- výkony v celkové anestezii bude možné provádět ambulantně v centrech vybavených potřebným zázemím,
- pacienti nebudou muset být hospitalizováni – po dospání a kontrole odejdou domů,
- zůstává možnost hospitalizace tam, kde je to medicínsky nezbytné (složitý celkový stav, komplikované výkony).
Nový systém tak vytvoří kapacitu pro ošetření tisíců dětí ročně a výrazně pomůže zejména rodinám, které se dosud potýkaly s nedostupností péče. To vše ve všech krajích s dostupností na krátké vzdálenosti. Jedná se o skokové zlepšení péče.
3. Změny v úhradách: konec „šedé zóny“ amalgámu, jasnější pravidla pro výplně a endodoncii
Třetím klíčovým tématem tiskové konference byly změny v úhradách stomatologických výkonů, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2026.
Tyto změny vycházejí z novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a z evropských omezení používání amalgámových výplní.
Výplně: běžným standardem se stává „bílá plomba“
Nově:
- zákon jasně definuje typy materiálů k výplním,
- zdravotní pojišťovna bude přispívat na všechny druhy výplní,
- základní variantou hrazené výplně se stávají fotokompozitní (bílé) výplně vytvrzované světlem,
- skloionomerní cementy a další alternativní materiály budou sloužit pro situace, kdy nelze zhotovit fotokompozitní výplň,
- amalgám bude povolen jen v krajních případech, kdy jiný materiál není vhodný a hrozila by ztráta zubu.
U pacientů do 18 let budou výplně hrazeny plně, u dospělých bude úhrada částečná nebo plná podle konkrétní situace a rozsahu výkonu.
Endodoncie: jasnější hranice mezi hrazeným a nehrazeným
V oblasti ošetření kořenových kanálků (endodoncie):
- nadále bude hrazena pouze primární endodoncie,
- u pacientů do 18 let bude hrazena v celém chrupu, bez ohledu na metodu,
- u dospělých bude pojišťovna hradit léčbu řezáků, špičáků a premolárů,
- léčba molárů a reendodoncie (opakované ošetření) bude hrazena pacienty,
- plně hrazeno zůstává ošetření s použitím centrálního čepu, pokročilejší postupy budou hrazeny částečně.
4. Stomatologie se mění: bez spolupráce všech se systém neudrží
ČSK na závěr zdůraznila, že všechny tři kroky – nová organizace pohotovostí, pilotní ambulantní celkové anestezie a změny v úhradách – představují zásadní transformaci péče o pacienty v České republice.
Zároveň však platí:
- samotné zákony a vyhlášky systém neudrží,
- bez poctivé práce v terénu, kterou dnes z velké části odvádějí neplacení funkcionáři ČSK, by se pohotovosti i plánované změny skutečně zhroutily,
- zdravotní pojišťovny nesou nově hlavní odpovědnost za zajištění pohotovostí, ale bez aktivní spolupráce komory a lékařů tuto roli samy nezvládnou.
Česká stomatologická komora proto děkuje všem kolegyním a kolegům, kteří na úrovni okresů a krajů věnují svůj čas organizaci pohotovostí, jednáním s institucemi a praktickému zavádění reformy do života – často bez jakéhokoli finančního ocenění.
Zdroj: Česká stomatologická komora