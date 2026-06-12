Nová pravidla pro řidiče Boltu. Platforma jim nabídne auta Chery

To vše přichází v době, kdy se segment připravuje na výrazně zpřísněné požadavky taxislužby v Praze včetně emisní normy Euro 6d, která začne platit od srpna 2027. Vedle budoucích regulatorních požadavků čelí partnerští řidiči také rostoucím nákladům na provoz. Spotřeba, servisní náklady, spolehlivost nebo zůstatková hodnota vozů hrají při výběru stále větší roli. Bolt proto dlouhodobě rozšiřuje možnosti, jak partnerům usnadnit přístup k moderním vozům, které splňují nároky každodenního provozu.
"Nová spolupráce rozšiřuje možnosti, ze kterých si řidiči mohou vybírat, a usnadňuje jim přístup k vozům, které dávají smysl z ekonomického i provozního hlediska," říká Jan Uhlíř, generální manažer společnosti Bolt pro Českou republiku a Slovensko.
Chery: Největší čínský exportér vstupuje na trh
V rámci této spolupráce hraje klíčovou roli značka Chery, která je největším čínským exportérem automobilů. Na svém domácím trhu působí téměř 30 let a v posledních letech úspěšně rozšiřuje své působení i na evropské trhy. Do České republiky značka vstoupila prostřednictvím oficiálního dovozce Astana Motors Czech.
Vozy Chery jsou na českém trhu k dispozici v hybridní, plug-in hybridní i benzínové verzi. Všechny tyto varianty nabízejí moderní technologie, komfort a spolehlivost, které jsou pro každodenní práci v osobní dopravě klíčové. Hybridní a plug-in hybridní pohony představují vhodné řešení zejména pro řidiče s vyššími denními nájezdy, kteří chtějí modernizovat vozový park a současně zachovat vysokou flexibilitu provozu.
Silná fleetová řešení a taxíky v ulicích
"Jsme hrdí na to, že se již brzy objeví taxíky Chery v běžném městském provozu v rámci platformy Bolt. Propojení spolehlivých vozů s moderní aplikací přinese řidičům efektivnější provoz a zákazníkům vyšší komfort," doplňuje Jan Uhlíř.
Na nově vznikající partnerství se těší i zástupci automobilové značky. "Je pro nás čest, že jsme se stali partnerem Boltu a těšíme se na stále více vozů Chery v českých ulicích. S radostí přinášíme českým taxikářům a jejich klientům kombinaci pohodlí a moderních technologii našich hybridních modelů, aby každá jízda byla pětihvězdičkovým zážitkem!" říká Martin Valášek, Fleet Sales Manager společnosti Astana Motors Czech, která vozy Chery dováží.
Tato nová kooperace navazuje na dříve spuštěnou spolupráci s Toyotou a je součástí širší snahy Boltu podporovat řidiče při modernizaci vozového parku. Vedle výhod pro individuální partnerské řidiče je k dispozici také velmi dobrá fleetová nabídka pro další společnosti a partnerské flotily, které chtějí efektivně spravovat svá vozidla.
Více informací o fleetových programech naleznete na stránkách Chery Fleet Solutions | Česká republika
Zdroj: Chery