Nová příležitost pro sdílenou budoucnost: Beijing E-town zahajuje týden průmyslové kulturní výměny mezi Francií a Čínou

Jean-Pierre Raffarin, zvláštní zástupce francouzské vlády pro záležitosti Číny, zaslal organizátorům akce blahopřání prostřednictvím videa. Událost v něm nazval klíčovou pro francouzsko-čínské strategické partnerství, rok 2024 označil jako přelomový a čínsko-francouzské přátelství jako významnou součást světového uspořádání. Obě strany by proto měly společně vyvíjet úsilí pro zachování spolupráce na základě vzájemného respektu a společných iniciativ.

Tajemník pracovního výboru BDA Zhang Qiang poznamenal, že Beijing E-town má na svém kontě mnoho milníků v čínsko-francouzském přátelství. Oblast technologického rozvoje Beijing E-town, založená v roce 1992, přivítala první čínsko-francouzský společný podnik - Beijing Zhongcai Printing Co., Ltd. (BZP) - v roce 1993, čímž byl položen základ pro vstup francouzského kapitálu a podniků do Beijing E-town. Rok 1995 přinesl přijetí nařízení o Pekingské oblasti ekonomicko-technologického rozvoje a navázání spojení s francouzskou zdravotnickou společností Sanofi. V roce 1997 založila v E-townu svůj první pekingský provoz společnost Schneider Electric, přičemž tento závod je dnes jejím největším. V dalších letech pak otevřelo v rámci svých strategií globální expanze své zastoupení v Pekingu mnoho dalších francouzských společností, včetně Hi-tech Gases (Beijing) Co., Ltd., Air Liquide, Bernard Controls, Sidel a Faurecia. Beijing E-town poskytuje úrodnou půdu pro rozkvět velkých společností a sdružuje na svém území více než 90.000 podniků z 62 zemí a regionů. Společnosti se zahraničním kapitálem, mezi nimiž sehrály významnou roli právě podniky financované z Francie, se staly zároveň svědky i hnací silou rozvoje této oblasti.

Na slavnostním zahájení týdne kulturní výměny obdrželo devět podniků financovaných z francouzských zdrojů, včetně společností Schneider Electric a Sanofi, medaili „Partner rozvoje Beijing E-town". Celkem 16 vedoucích představitelů zahraničně financovaných podniků působících v oblasti Beijing E-town pak obdrželo medaili „Čestný rezident" – mezi nimi např. viceprezident pro globální prodej ve společnosti Faurecia Jean-Pierre Schmitt, prezident HBPO Asia Andrew Happer či technický viceprezident společnosti Bosch Rexroth China Depoorter Nicolas. Andrew Happer k tomu uvedl: „Medaile ‚Partnera rozvoje' a ‚Čestného rezidenta' jsou symbolem hlubokého pocitu sounáležitosti. Společnost HBPO dosáhla za posledních 10 let díky rychlému rozvoji automobilového průmyslu v Beijing E-town nad očekávání dobrých výsledků a kvalitní vývoj ze strany high-tech odvětví v Beijing E-town nám přinesl mnoho výhod."

V týdnu čínsko-francouzské průmyslové kulturní výměny se bude konat řada rozmanitých akcí – od mediální prohlídky čínských a francouzských médií v Beijing E-town s názvem „Objevte město inovací" (Discover the Town of Innovation) až po výstavu obrazů mladých čínských a francouzských malířů „Město pro život" (Livable Town). Cílem těchto akcí je posílit výměnu a vzájemné porozumění mezi Čínou a Francií, využít obrovský potenciál a příležitosti spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti průmyslu, podpořit přechod na vysoce kvalitní vzájemnou kooperaci a otevřít pro ni nové možnosti.

Oblast Beijing E-town, domov celkem 1273 podniků se zahraničním kapitálem, přinesla od svého založení před 32 lety dohromady 157 projektů od 102 společností z žebříčku Fortune 500. V roce 2024 hodlá Beijing E-town pokračovat v zavádění systému politiky „2+X" pro zahraniční investice, poskytovat inovativní služby na podporu rozvoje trhu a úsilí o nábor podniků financovaných ze zahraničí a prosazovat rychlé, zjednodušené a optimální modely služeb.

