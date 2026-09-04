Nová řada kartáčků Philips Sonicare pomáhá při čištění pokrýt všechny zuby

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  12:00
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Praha 4. září 2026 (PROTEXT) - Tři ze čtyř lidí při čištění zubů nepokryjí celý chrup. Přesto většina z nás věří, že pro svůj úsměv dělá maximum. Každodenní ústní hygiena se často odehrává automaticky a pocit dokonale vyčištěných zubů tak nemusí vždy odpovídat skutečnosti. Nová generace prémiových modelů Philips Sonicare DiamondClean 9900 proto přináší chytřejší způsob čištění. Díky inteligentní zpětné vazbě přímo na kartáčku pomáhá odhalit vynechaná místa a vede k důkladnější péči o celý chrup.

Tento přístup odpovídá i očekáváním dnešních spotřebitelů. Tři čtvrtiny lidí chtějí technologii, která se snadno přizpůsobí jejich potřebám, a 67 % je otevřeno využití umělé inteligence ke zlepšení péče o ústní dutinu. Moderní technologie se tak stávají přirozenou součástí každodenních návyků a přinášejí větší jistotu i kontrolu nad tím, jak se o svůj úsměv staráme.

Viditelná péče o váš úsměv

Každý den věnujete péči o zuby několik minut, ale bez správné zpětné vazby jen těžko poznáte, jak efektivní vaše rutina skutečně je. Nová generace Philips Sonicare proto přináší větší přehled přímo během čištění a mění běžný návyk v intuitivní a příjemnou zkušenost. Kartáčky využívají inteligentní technologii, která v reálném čase sleduje způsob, jakým si čistíte zuby, a kontroluje kompletní pokrytí. Světelná signalizace na rukojeti vám napoví, kdy máte danou část úst skutečně vyčištěnou a můžete se přesunout na další.

Po dokončení čištění se na displeji zobrazí přehledná mapa pokrytí chrupu. Snadno tak zjistíte, zda některé oblasti nepotřebují ještě trochu pozornosti. Funkce TouchUp vás následně navede zpět tam, kde je potřeba pokračovat, aniž by bylo nutné opakovat celý čisticí cyklus. Pomůže vám tak získat jistotu, že jste svému úsměvu věnovali kompletní péči.

„Většina pacientů je přesvědčená, že si své zuby čistí důkladně. V ordinaci ale vidíme, že téměř každý automaticky vynechává stejné oblasti, především vnitřní plochy zubů a zadní stoličky. Okamžitá zpětná vazba sonických kartáčků Philips v kombinaci s mapou pokrytí pomáhá tyto chyby rychle odhalit a zlepšit techniku čištění,“ vysvětluje zubní lékařka MDDr. Nela Kindl.

Všechno důležité máte přímo ve své dlani

Díky integrovanému dotykovému displeji máte veškeré zásadní informace přímo na očích, nemusíte sahat po telefonu ani jiném zařízení. Displej zobrazuje zvolený režim, intenzitu, ale také stav baterie i opotřebení hlavice. Součástí všech modelů je také tříúrovňový senzor tlaku. Kartáček vás upozorní, pokud tlačíte příliš silně nebo naopak málo, a pomůže tak pečovat o zuby účinně, ale zároveň šetrně k dásním.

Za pocitem dokonale čistých zubů stojí sonická technologie nové generace s inovovaným motorem. V kombinaci s hlavicí Philips Sonicare A3 Premium All-in-One odstraňuje plak 20× účinněji než manuální kartáček, a to i v těžko dostupných místech. Výsledkem jsou až 15× zdravější dásně a viditelně bělejší zuby už během jednoho dne.

Každý model nabízí široké možnosti přizpůsobení podle individuálních potřeb – od každodenního čištění přes péči o citlivé zuby a dásně až po bělení. Podle zvolené varianty je k dispozici až 24 kombinací nastavení. Vybrané modely navíc spojují důkladné čištění s jemnou masáží dásní a Philips Sonicare 9900 DiamondClean Prestige přidává také program pro rozjasnění a leštění zubů.

Vedle pokročilých funkcí hraje u nové generace kartáčků Philips důležitou roli i design. Elegantní matné odstíny, například temně křemenná, bouřkově modrá, bílá perleťová, nebesky růžová, spolu s minimalistickým zpracováním proměňují kartáček v prémiový doplněk, který přirozeně zapadne do každé moderní koupelny.

Tip pro vás:

Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige: Viditelná péče o váš úsměv

Věděli jste, že tři ze čtyř lidí při čištění zubů nevědomky vynechávají část chrupu? Přitom mají pocit, že pro svůj úsměv dělají maximum. Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige jako nejvyšší model nové generace přináší chytrou péči, která vám pomáhá dosáhnout skutečně důkladného vyčištění. Nová technologie v reálném čase sleduje způsob, jakým si čistíte zuby, a kontroluje kompletní pokrytí. Po jeho dokončení zobrazí na displeji mapu úst s vynechanými oblastmi a funkce TouchUp vás navede k jejich snadnému dočištění. Kartáček nabízí 24 kombinací nastavení včetně programu pro rozjasnění a leštění zubů. Díky integrovanému dotykovému displeji i prémiovému designu přináší kompletní péči doslova na dosah ruky.

DMOC: 12 999 Kč

Více informací najdete na stránkách www.philips.cz/sonicare

 

Zdroj: Philips

 

 

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