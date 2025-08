Nová řada vlasových produktů Dyson Omega™ .Pro výživu, posílení a maximální lesk vlasů, s obsahem směsi Dyson Oli7™

Od farmy k recepturám

„Spojili jsme dva zcela odlišné světy – zemědělství a krásu – abychom vytvořili produkt, který díky přírodním ingrediencím podporuje zdravé vlasy. Před 12 lety společnost Dyson investovala do výzkumu a studia vědy o vlasech. Objevili jsme způsoby, jakými může naše technologie radikálně zlepšit zdraví vlasů. Převratné inovace – jako například technologie motorů, ohřívání a proudění vzduchu, umožnily revoluci v péči o vlasy a dosažení zásadních výsledků. Zároveň jsme více než deset let experimentovali a investovali do precizního zemědělství, což je zcela odlišná oblast. Zaměřili jsme se na pěstování nejlepších, nejchutnějších a nejvýživnějších produktů, které jsou pěstovány udržitelným a efektivním způsobem, přičemž chráníme životní prostředí a podporujeme biodiverzitu. Je to moje vášeň a v průběhu tohoto procesu jsem se začal velmi zajímat o to, jak by farmy mohly přispět k vývoji kosmetických produktů založených na ingrediencích podporujících zdraví vlasů. Omega je první produkt společnosti Dyson, který obsahuje ingredienci pěstovanou na farmách Dyson. Je navržen pro všechny typy vlasů a řeší problém suchých, zacuchaných a kudrnatých vlasů pomocí přírodních ingrediencí, které sami pěstujeme. Do budoucna budeme i nadále hledat nové způsoby, jak zlepšit zdraví vlasů prostřednictvím inovací, technologií a vědy o přírodních složkách“ prozradil Sir James Dyson, zakladatel společností Dyson a Dyson Farming.

Společnost Dyson Farming byla založena v roce 2012 a dnes představuje největší zemědělský podnik ve Velké Británii s 36.000 akry obdělávané půdy, což odpovídá velikosti přibližně 20.000 fotbalových hřišť. Dyson Farming patří mezi pět největších producentů[1] pšeničných zrn, sladového ječmene, olejnin a brambor ve Spojeném království, stejně jako slunečnic pro řadu Dyson Omega™. Na devítihektarovém slunečnicovém poli farmy roste přes 800.000 slunečnic, z nichž některé dosahují výšky až 1,8 metru. Slunečnice nebyly vybrány kvůli vzhledu, ale pro své jedinečné chemické složení, slunečnicový olej je bohatý na esenciální mastné kyseliny, zejména omega 6 a 9, které pomáhají hluboce hydratovat vlasy, vyhlazovat kutikulu a redukovat krepatění. Díky své lehké molekulární struktuře se olej rychle vstřebává do vlasového vlákna, aniž by se hromadil. Tým Dyson Farming zavedl řadu strategií, aby zajistil optimální rovnováhu prospěšných látek ve sklizených semenech. Od testování více než 60 odrůd slunečnic za účelem identifikace těch nejbohatších na přírodní ceramidy až po pravidelné testování půdy, vyvažování mikroživin a kontroly plodin po zasazení semen.

Co obsahuje Dyson Oli7™ Blend

Kromě slunečnicového oleje ze společnosti Dyson Farming obsahuje směs Dyson Oli7™ dalších šest rostlinných olejů, které byly pečlivě vybrány pro své specifické vlastnosti:

• Slunečnicový olej ze společnosti Dyson Farming

• Olivový olej

• Olej z abysynek (Abyssinian)

• Kukuřičný olej

• Avokádový olej

• Sezamový olej

• Makadamový olej

Nová řada Dyson produktů obsahuje:

Hydratační vlasový olej

Koncentrovaný olej bez obsahu silikonů, který vlasy vyživuje, uhlazuje a vytváří ochrannou hydratační vrstvu pro lépe upravitelné vlasy.

• Vyživuje a obnovuje suché, lámavé a křehké vlasy díky složení Dyson Oli7™ blend. • Aktivován biotechnologicky fermentovaným olejovým komplexem, který dodává výživu bez zatížení vlasů. • Obohacen o antioxidanty a pečlivě vybrané složky pro ochranu před teplem a mechanickým poškozením. • Bez silikonů pro rychlou absorpci a lehký pocit. • Poskytuje vlasovým kutikulám ochrannou vrstvu, která zadržuje vlhkost a zvyšuje lesk.

Leave-in kondicionér ve spreji

Multifunkční přípravek 8 v 1, který vyživuje, pomáhá při rozčesávání, vyhlazuje, snižuje krepatění, chrání před teplem a UV zářením, minimalizuje lámání a hydratuje vlasy.

• Poskytuje vlasovým kutikulám ochrannou bariéru pro zadržení vlhkosti a zjednodušení rozčesávání vlasů. • Vyživuje a obnovuje suché, lámavé a křehké vlasy díky složení Dyson Oli7™. • Obsahuje sedm olejů bohatých na omega kyseliny, včetně slunečnicového oleje z Dyson Farming. • Obohacený o antioxidanty a pečlivě vybrané složky na ochranu před poškozením UV zářením, teplem a zároveň snižuje lámavost vlasů. • Obsahuje panthenol pro posílení vlasů. • Lehký rozprašovač navržený pro rovnoměrné, kontrolované nanášení na mokré i suché vlasy. Zážitek plný smyslů, vůní a designu Dyson navrhuje produkty, které nejen přinášejí výsledky, ale zároveň přinášejí radost při používání. Řada Dyson Omega™ pro výživu vlasů obsahuje pečlivě vytvořenou vůni složenou z osmi výrazných tónů. Ovocné vrchní tóny jiskřivých citrusů, zeleného čaje a bergamotu vytvářejí okamžitě svěží, čistou vůni, která odráží lehké složení přípravku. Květinové střední tóny jasmínu a růže nabízejí uklidňující, sofistikovanou vůni, jakmile se produkt vstřebá. Po zaschnutí se objeví hlubší tóny pižma, cedrového dřeva a dubového mechu, které zanechávají jemnou a všestrannou konečnou vůni, která odráží vůni řady Dyson Chitosan™. Na rozdíl od běžných tekutých sprejů je kondicionér Dyson Omega™ ve formě spreje nejprve hustým gelovým krémem v lahvičce, který se při aplikaci promění v lehkou mlhu. Aby toho dosáhli, navrhli inženýři společnosti Dyson speciální lahvičku s vlastním rozprašovacím mechanismem, který zajišťuje rychlé a rovnoměrné rozptýlení produktu a pokryje vlasy jakékoli délky v jednom snadném kroku. Balení hydratačního vlasového oleje Dyson Omega™ je vyrobeno ze skla, které odráží přírodní barvu oleje. Po vyzkoušení 112 různých skleněných lahví se inženýři společnosti Dyson rozhodli pro těžký a robustní design, který zvyšuje stabilitu a zabraňuje náhodnému rozlití. Speciální uzávěr poskytuje pevný úchop, který nevyklouzne z rukou, ani když jsou mastné od oleje. Všechny produkty budou k dostání od září 2025, v POP UP store Metropole Zličín, OC Nový Smíchov a www.dyson.cz Zdroj: Dyson

[1] Uvedeno v článku deníku Financial Times ze dne 15. 11. 2024.

