Nová realita bydlení: Pražané si drží byt ve městě, ale žijí jinde

Ceny nemovitostí v Praze tlačí obyvatele metropole za její hranice. Mnoho domácností si dnes vlastní bydlení v hlavním městě nemůže dovolit, nebo ho naopak už vlastní, ale rozhodne se v něm nebydlet. Stále častější strategií je ponechat si byt v Praze pro pronájem a za příjem z něj financovat klidnější život mimo město.
„Pražané začínají více uvažovat v delším horizontu. Nejen o výnosech, ale také o tom, kde budou jednou na stáří žít. A pražský byt se dnes jeví jako stabilní investice. Výnos z nájmu je dlouhodobě silný a poptávka neklesá. Klienti tak mají zajištěný příjem, který jim umožní žít v budoucnu, s vidinou klidného stáří, komfortněji jinde – často ve vlastním domě v lokalitě, kterou důvěrně znají,“ říká Filip Šejvl, managing partner realitní kanceláře Philip & Frank.
Tento model volí zejména lidé ve věku 40+, kteří začínají plánovat budoucnost v postproduktivním věku. Byt v Praze si ponechávají jako jistotu a vedle toho si pořizují dům nebo byt mimo město – buď pro víkendy, nebo rovnou jako trvalé bydlení. Rozhoduje přitom nejen cena, ale i kvalita prostředí: dostupnost dopravy, obchodů, zdravotní péče nebo internetu. „Lidé se aktivně zajímají o to, jak se v obci žije. Kde funguje základní infrastruktura, tam se stěhují. A tím přirozeně zvedají životní úroveň celého místa,“ doplňuje Šejvl.
Do této logiky spadá i silná role Pražanů mezi majiteli rekreačních nemovitostí. Právě obyvatelé velkých měst jsou v Česku nejčastějšími chalupáři – zhruba každý pátý Pražan má přístup ke své chatě nebo chalupě, nejčastěji ve Středočeském kraji v dojezdové vzdálenosti 30 až 90 minut. Mnoho těchto objektů je dnes už plnohodnotně obyvatelných a slouží jako druhý, nebo budoucí hlavní domov.
„Dům či byt mimo město je pro mnoho lidí přirozenou volbou. Praha zůstává investičně silná, ale pro život ve stáří, změnu tempa nebo jen lepší rovnováhu vítězí venkov,“ shrnuje Filip Šejvl.
O realitní kanceláři Philip & Frank:
Nezávislou realitní kancelář Philip & Frank založili v roce 2014 Filip Šejvl společně s Františkem Jungrem a zaměřují se na prodej, pronájem i správu rezidenčních i komerčních prémiových nemovitostí jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřují se v rámci svých služeb především na osobní přístup i špičkovou kvalitu.
