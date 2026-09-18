Nová recenzovaná studie potvrzuje, že inovativní technologie překonává čtyřhodinový limit testu ESR

- Sedmkrát delší stabilita, nezávisle ověřeno. Vzorky ESR na analyzátoru iSED od společnosti ALCOR Scientific si zachovaly přesnost až 28 hodin při pokojové teplotě a 48 hodin v chladu, čímž překonaly čtyřhodinový limit tradičního testování metodou Westergren.
- Průlom pro moderní laboratorní logistiku. Prodloužená stabilita vzorků přináší úspory v pracovních postupech i nákladech pro klinické laboratoře, které se potýkají s rozptýlenými odběrovými místy, delšími přepravními trasami a nedostatkem personálu.
- Zlepšená péče o pacienty. Díky stabilitě při pokojové teplotě trvající více než celý den lze vzorky odevzdané se zpožděním nebo mimo pracovní dobu testovat s jistotou, což snižuje počet zamítnutých vzorků a opakovaných odběrů krve a zároveň zlepšuje výsledky i zkušenosti pacientů.
Po sto let tiše určovalo rychlost sedimentace erytrocytů (ESR) – testu, na který se lékaři spoléhají při diagnostice a sledování infekcí, autoimunitních onemocnění a dalších chorob – jedno číslo: čtyři. Jako v případě čtyř hodin – úzkého časového okna, během kterého musel být tradiční vzorek pro stanovení ESR vyšetřen nebo uchován v chladu, než se na jeho výsledek přestalo spoléhat. Nová recenzovaná studie publikovaná v časopise Diagnostics uvádí, že tato lhůta patří minulosti.
Studie zjistila, že vzorky ESR měřené fotometrickou reologií na analyzátorech iSED® společnosti ALCOR Scientific si zachovaly přesnost až po dobu 28 hodin při pokojové teplotě a 48 hodin v chladničce, což je sedmkrát déle než čtyřhodinový limit při pokojové teplotě u tradiční Westergrenovy metody.
Dopad je značný. Jeden z nejčastěji používaných testů v medicíně již není vázán čtyřhodinovým časovým limitem. Vzhledem k tomu, že klinické laboratoře čelí roztříštěným odběrovým místům, delším přepravním trasám a nedostatku personálu, přináší prodloužená stabilita vzorků okamžité výhody jak laboratořím, tak pacientům, kterým slouží.
Celá studie „Měření rychlosti sedimentace erytrocytů pomocí fotometrické reologické technologie prokazuje vynikající stabilitu vzorků ve srovnání s Westergrenovou metodou" je k dispozici na adrese https://www.mdpi.com/2075-4418/16/16/2648.
Problém skrytý v zadní části kurýrní dodávky
ESR je jedním z nejstarších testů v medicíně a zároveň jedním z nejčastěji objednávaných, přičemž se každoročně provádějí miliony těchto testů. Jedná se o rychlý a cenově dostupný marker zánětu, který pomáhá odhalovat a sledovat celou řadu stavů, od infekcí a autoimunitních onemocnění, jako je revmatoidní artritida, až po zánětlivé stavy, jako je obrovskobuněčná arteritida, a také určité druhy rakoviny. Na rozdíl od testů, které měří konkrétní molekulu, ESR měří chování: jak rychle se červené krvinky shlukují a usazují ve zkumavce, což ji činí mimořádně citlivou na čas a teplotu.
Tato citlivost je v přímém rozporu s tím, jak fungují moderní laboratoře. Laboratoře se totiž sjednocují do centralizovaných center s velkým objemem vzorků a zároveň se potýkají s rostoucím počtem odběrových míst a nedostatkem personálu. Mezi injekční jehlou a analyzátorem se nachází kurýrní síť, která vzorky seskupuje do zásilek s více zastávkami a často je přepravuje celé hodiny ve vozidlech bez účinné regulace teploty. Dodržení přísného čtyřhodinového časového limitu v rámci tohoto řetězce je často nemožné. Ještě horší je, že selhání není na první pohled patrné, protože znehodnocený vzorek nedorazí s označením. Je doručen a vypadá naprosto normálně a jeho výsledek se vyhodnotí a použije stejně jako jakýkoli jiný.
Za hranicemi gravitace: nový způsob měření zánětu
Analyzátor iSED přistupuje k testování ESR zásadně odlišným způsobem . Pomocí fotometrické reologické technologie opticky snímá shlukování červených krvinek – nejranější a nejdůležitější fázi sedimentace erytrocytů – uvnitř průtokové komory s regulovanou teplotou a generuje výsledek za méně než 20 sekund. Jelikož analyzátor iSED snímá samotný počátek agregačního procesu v kontrolovaném prostředí, je do značné míry izolován od časově citlivých změn, které zpochybňují tradiční měření, čímž prodlužuje stabilitu vzorku sedmkrát oproti tradičním testům.
Ze čtyř hodin na 28: průlom pro laboratoře
Prodloužení stability vzorků ze čtyř na 28 hodin při testování ESR představuje průlom v laboratorní logistice a nabízí laboratořím i pacientům, kterým slouží, okamžité a hmatatelné výhody. Jsou to:
- Spolehlivé výsledky: větší důvěra v každý výsledek, zejména když vzorky putují na velké vzdálenosti nebo dochází ke zpoždění.
- Méně zamítnutých vzorků: vzorky, u nichž došlo ke zpoždění při přepravě nebo které byly přijaty v době s minimálním personálním obsazením, lze i tak spolehlivě otestovat.
- Méně vpichů pro pacienty: ušetří pacientům zátěž opakovaných odběrů krve pro běžné krevní testy.
- Jedna zkumavka, dva testy: díky delší stabilitě může stejná zkumavka s EDTA (kyselinou ethylendiamintetraoctovou) reálně sloužit jak pro testy ESR, tak pro CBC (kompletního krevního obrazu) a lze tak provést i doplňkové žádosti o testy ESR.
- Úspory v pracovních postupech a nákladech: významná výhoda v době, kdy klinické laboratoře čelí prohlubujícímu se nedostatku pracovníků.
„Po celá desetiletí byly laboratoře nuceny přizpůsobovat celý svůj pracovní postup pro test ESR omezené stabilitě vzorků. Prodloužení stability při pokojové teplotě o dalších 24 hodin představuje zásadní změnu, která nejen zlepšuje logistiku, ale také skutečně zlepšuje péči o pacienty tím, že zajišťuje spolehlivé výsledky. Poskytnout laboratořím celý den spolehlivé stability není jen výhodou. Je to lepší medicína," uvedl Jim Post, generální ředitel společnosti Alcor Scientific.
O studii
Studie s názvem „Měření rychlosti sedimentace erytrocytů pomocí fotometrické reologické technologie prokazuje vynikající stabilitu vzorků ve srovnání s Westergrenovou metodou" byla publikována v časopise Diagnostics (2026;16(16):2648). Jejími autory jsou Koshy, Lamazares, Evans a Jortani. Výzkum byl proveden se souhlasem Etické komise (IRB) ve dvou nemocnicích a financován společností ALCOR Scientific.
O společnosti ALCOR Scientific
ALCOR Scientific vyvíjí diagnostické technologie, které optimalizují efektivitu laboratoří. Společnost, založená v roce 2011, využívá své hluboké znalosti v oblasti biologických věd a nejmodernějších výrobních postupů k navrhování transformačních řešení, která pomáhají poskytovatelům zdravotní péče šetřit čas a zlepšovat péči o pacienty. Společnost ALCOR Scientific je jedním z mála poskytovatelů, kteří nabízejí plně automatizované řešení pro testování rychlosti sedimentace erytrocytů (ESR) pro všechny laboratorní kapacity a pracovní postupy. Další informace najdete na stránkách alcorscientific.com.
Kontakt pro média:
Megan McCutcheon, ALCOR Scientific
E-mail: mmccutcheon@alcorscientific.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59239.