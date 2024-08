Nová restaurace McDonald’s v Jihlavě: první McDrive ve městě a velkorysá zahrádka

Zlaté oblouky zazářily v Jihlavě poprvé na konci roku 1996, kdy se návštěvníkům otevřely brány restaurace na Masarykově náměstí. Od té doby si McDonald’s získal spoustu fanoušků, a to nejen v krajském městě. Řetězec dnes otevřel v pořadí již třetí pobočku, která vyrostla v blízkosti OC Aventin v Pelhřimovské ulici. Její provoz má na starosti franšízantka Šárka Celá: „Mám radost, že jsem mohla otevřít novou restauraci právě v Jihlavě, kde jsem doma. Věřím, že si k nám zákazníci najdou cestu. Přála bych si, abychom rozdávali jen radost, byli dobrými sousedy a pomáhali v rozvoji celého regionu. Ostatně mohu prozradit, že do konce roku bychom v kraji chtěli otevřít ještě jednu restauraci. Bude to v krásné Třebíči, moc se těšíme.“

McDonald’s OC Aventin přináší do krajského města nové služby. Zákazníci budou moci poprvé využít službu McDrive, díky které si lidé mohou objednat své oblíbené produkty bez výstupu z auta. Novinkou je také plnohodnotná nabídka McCafé, včetně dezertů a širokého spektra nejen teplých nápojů. Na své si přijdou také rodiny s dětmi, na které čeká velkorysé hřiště a digitální hry. Design interiéru Luna však komfortem potěší každého zákazníka. Pracuje s motivem kruhu, jako symbolu pospolitosti a jednoty. Samozřejmostí jsou digitální kiosky, které společně s aplikací umožňují obsluhu přímo u stolu bez nutnosti návštěvy pokladny.

Impact Director McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu Tomáš Myler připomíná, že restaurace přináší také další pracovní místa: „Práci u nás najde až 60 lidí, což představuje příležitost pro všechny věkové kategorie. U nás jsou totiž otevřeny dveře každému. Jsme rádi za zájem místních o naše produkty a služby. I díky nim jsme dnes mohli otevřít už třetí restauraci ve městě.“

Restaurace je otevřena každý den od 6:00 do 24:00 hodin. Zákazníkům je k dispozici celkem 119 míst uvnitř a 64 míst na zahrádce. Produkty mohou lidé objednávat také prostřednictvím služby McDelivery.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.