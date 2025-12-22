Nová restaurace na Hané. McDonald's otevírá první restauraci v Přerově

Galerie Přerov se stala domovem pro první přerovskou restauraci McDonald's. Design této pobočky se nese ve stylu RAY, který vzdává hold samotnému zakladateli společnosti Rayi Krocovi. Příjemnou a autentickou atmosféru vytváří kombinace čistých linií, betonu a dřevěných prvků.
Provozovatelem nově otevřené restaurace je franšízant Jan Malý. K otevření pobočky dodává: „Velmi mě těší, že můžeme přinést McDonald's do Přerova a celého okresu. Věřím, že se nová restaurace stane oblíbeným místem pro obyvatele i návštěvníky našeho města. Těšíme se na všechny hosty a věříme, že si k nám najdou cestu.“
Zákazníci nákupní galerie i obyvatelé města mohou využít prostorné lobby s kapacitou 124 míst k sezení. Během teplejších měsíců pak budou k dispozici další místa na venkovní zahrádce, kde si hosté budou moci vychutnat své oblíbené produkty v pohodlí na čerstvém vzduchu.
Objednávky lze snadno vyřídit prostřednictvím pěti oboustranných samoobslužných kiosků. V nabídce zákazníci najdou oblíbené snídaňové menu i další ikonické produkty McDonald's. Pro ty, kdo preferují konzumaci svých oblíbených jídel doma, je k dispozici služba McDelivery. Rozvážková služba umožňuje objednávky během celé otevírací doby, což přináší maximální flexibilitu a komfort.
Restaurace McDonald's v OC Galerie je hostům otevřena denně od 8 do 22 hodin. Ve stejné době je možné objednávat oblíbené produkty i prostřednictvím služby McDelivery. Restaurace v Přerově je již 137. pobočkou v rámci celé České republiky a rozšiřuje tak nabídku kvalitního občerstvení nejen na Hané.
Zdroj: McDonald's
