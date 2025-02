Nová restaurace Špejle v srdci Prahy: Neodolatelné chutě, prostor a atmosféra na dosah ruky!

Když se něco podaří, nemůžete to jen skrývat ve stínu – musí to rozkvést! Proto přichází nová Špejle. Je prostornější než kdy dříve a nabízí vzdušný interiér s otevřenou kuchyní, která vás vtáhne přímo do středu kulinářského dění. Ostřílení matadoři pražské gastroscény – Jan Boroš, Jan Braniš, Josef Pleskač a Václav Vojíř – kteří stojí i za touto druhou Špejlí, přesně vědí, co lokální gastroscéna potřebuje, a právě to nabízí; moderní a rychlou gastronomii v kvalitním prostředí, a to hned v centru Prahy.

Jak to ve Špejli chodí?

Stejně jako v první Špejli v Jindřišské i zde je konzumace prožitkem, který si každý host řídí podle sebe. Kdykoli si vybere cokoli z nabídkových pultů, platí podle počtu špejlí, které jsou součástí jednotlivých pokrmů a mají jednotnou hodnotu. Je to ideální místo a koncept pro ty, kteří nechtějí strávit celý večer u plnohodnotné večeře, ale raději si „jen uzobávají“ a užívají si volnost a pohodovou atmosféru. Vybírat lze ze tří sekcí – studené, teplé a sladké kuchyně a cena za jednu špejli je 33 korun.

Užít si můžete barové sezení, které je ideální na rychlý oběd, nebo se nechte unést u vinného baru v zadní části restaurace, kde vás čeká místo pro klidné večery, pracovní schůzky i spontánní setkání s přáteli.

Za chutěmi nové Špejle stojí Tomáš Mrkvica, který se svým týmem vytvořil nabídku špejlí, jež vás rozmazlí od těch nejoblíbenějších až po zbrusu nové sezónní lahůdky. „S novou pobočkou na Jungmannově ulici se otevíráme širší veřejnosti a věříme, že přineseme našim hostům ještě silnější zážitek. Práce našeho šéfkuchaře Tomáše Mrkvici je garancí nezapomenutelného okamžiku – ať už přijdete na oběd, kdykoli v průběhu dne na pár pochutin, na večer s přáteli, nebo se jen zastavíte na skleničku skvostného vína,“ říká Václav Vojíř, spolumajitel restaurace.

Vína a nápoje, které vás ohromí!

Hlavní sommeliér Martin Matula vybral vína, která dokonale ladí s naší pestrou nabídkou tapas. Můžete se těšit na pestrý výběr vín z celého světa, která pozvednou každý okamžik na novou úroveň.

A to není vše!

Špejle se postará o nezapomenutelný zážitek přímo u vás doma, či v kanceláři. Díky rozvozu tapas si můžete objednat skvělé občerstvení na domácí party, tiskové konference nebo pracovní porady!

A co design?

Neokázalý interiér, jenž si doslova zamilujete. „Věříme, že nové Špejle si získá srdce našich hostů a stane se místem, kam se budou vždy rádi vracet,“ dodává Václav Vojíř.

Co vám nová restaurace Špejle na Jungmannově nabídne?

•? Prostorný a stylový interiér, který vás přivítá s otevřenou náručí

•? ?Pestrou nabídku špejlí, která vás okouzlí svou rozmanitostí

•? ?Pečlivě vybraná vína a nápoje, které vám vyrazí dech (více než 280 kombinací Gin&Tonic)

•? Dostupnější rozvoz tapas, díky kterému můžete sdílet radost z našich jídel i přímo na vašem stole

Nová restaurace Špejle se nachází na adrese Jungmannova 20, Praha 1 a těší se na vaši návštěvu každý den od 11:00 do 23:00.

