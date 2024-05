Nová revoluce v oblasti termovizních monokulárů – řada Pixfra Mile2

Chang-čou (Čína) 20. května 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - Termovizní monokulár Mile 2: New Miles to Go, který v letošním roce uvedla na trh společnost Pixfra Technology, získal německé ocenění Red Dot Design Award. Tento pokročilý termovizní monokulár je určený pro použití v terénu, při pátracích či záchranných akcích, nebo při lovu, a díky svému minimalistickému designu a sofistikovaným algoritmům je ztělesněním nové úrovně přesnosti. Slogan „New Miles to Go" symbolizuje náš závazek inovovat a je také symbolem naší vedoucí pozice v oblasti termovizních technologií.