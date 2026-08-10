Nová silnice ve Vendolí se rýsuje. A už žádné náklaďáky!

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  15:42
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Vendolí (Svitavsko) 10. srpna 2026 (PROTEXT) - Dva a půl roku po otevření obchvatu Svitav podstupuje kompletní opravu také silnice, která tehdejší výstavbu odskákala. Ve Vendolí a Hradci nad Svitavou už vyhlížejí konec prázdnin. Závěrem srpna se otevře zrekonstruovaná silnice třetí třídy číslo 36625. Komunikace sloužila jako objízdná trasa při stavbě obchvatu Svitav a ve velkém po ní korzovaly těžké náklaďáky.

Zdeněk Vašák, ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje: “Její technický stav byl po tomto návozu špatný, a proto bylo nezbytné realizovat její rekonstrukci. Jedná se o rekonstrukci téměř 5kilometrového úseku, součastí je obměna celých asfaltových vrstev včetně podloží, je to realizováno metodou recyklací za studena.”

Vít Břenek (Nezávislí kandidáti Vendolí), starosta, Vendolí: “Zkvalitní se život občanům, nejenom našich, ale i tranzitu lesem a naší obcí. Je to velký přínos a je to prostě pěkný.”

Práce začaly letos v dubnu a zaberou tak jen čtyři měsíce. Po tu dobu je komunikace pro průjezd uzavřená.

Vít Břenek (Nezávislí kandidáti Vendolí), starosta, Vendolí: "Náročný to je. Je to o toleranci, objízdný trasy jsou značený. Naši občané se vždycky na svoje místo dostali, jak máme možnost využít zadních cest.”

S náklaďáky měli ve Vendolí starosti už před stavbou obchvatu. I to se podařilo vyřešit.

Zdeněk Vašák, ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje: “Po skončení realizace tam budou umístěna omezení pro vjezd tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun.”

Náklady na rekonstrukci silnice mezi Vendolím a Hradcem nad Svitavou se vyšplhaly nad 20 milionů korun.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

 

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