Nová silnice ve Vendolí se rýsuje. A už žádné náklaďáky!

Zdeněk Vašák, ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje: “Její technický stav byl po tomto návozu špatný, a proto bylo nezbytné realizovat její rekonstrukci. Jedná se o rekonstrukci téměř 5kilometrového úseku, součastí je obměna celých asfaltových vrstev včetně podloží, je to realizováno metodou recyklací za studena.”
Vít Břenek (Nezávislí kandidáti Vendolí), starosta, Vendolí: “Zkvalitní se život občanům, nejenom našich, ale i tranzitu lesem a naší obcí. Je to velký přínos a je to prostě pěkný.”
Práce začaly letos v dubnu a zaberou tak jen čtyři měsíce. Po tu dobu je komunikace pro průjezd uzavřená.
Vít Břenek (Nezávislí kandidáti Vendolí), starosta, Vendolí: "Náročný to je. Je to o toleranci, objízdný trasy jsou značený. Naši občané se vždycky na svoje místo dostali, jak máme možnost využít zadních cest.”
S náklaďáky měli ve Vendolí starosti už před stavbou obchvatu. I to se podařilo vyřešit.
Zdeněk Vašák, ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje: “Po skončení realizace tam budou umístěna omezení pro vjezd tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun.”
Náklady na rekonstrukci silnice mezi Vendolím a Hradcem nad Svitavou se vyšplhaly nad 20 milionů korun.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
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