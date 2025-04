Nová služba: Nechte si dovézt zdravotnické pomůcky z lékárny zdarma až domů

Elektronický poukaz neboli ePoukaz je elektronická verze poukazu na zdravotnické prostředky, jako jsou pomůcky používané při inkontinenci, k monitoringu hladiny glukózy v krvi, obvazový materiál či stomické pomůcky. "Tato služba je dalším krokem k moderní a přístupné zdravotní péči, kterou BENU lékárny dlouhodobě rozvíjejí. Díky uplatnění ePoukazu online si pacienti vyřídí vyzvednutí své zdravotnické pomůcky z pohodlí domova, bez starostí o to, kde ePoukaz uplatní nebo jak přepraví nadrozměrné produkty. Zároveň garantujeme maximální komfort, bezpečnost a diskrétnost," říká Ing. Michal Macourek, ředitel e-commerce ve společnosti BENU Česká republika s.r.o.

JAK UPLATNĚNÍ ePOUKAZU FUNGUJE?

Služba funguje stejně jednoduše jako objednávka na e-shopu BENU.cz. Pacienti obdrží od svého lékaře ePoukaz, který je opatřen devítimístným kódem (například SMS zprávou, e-mailem nebo v aplikaci zdravotnického zařízení). Tento kód pak jednoduše uplatní na e-shopu pod odkazem www.benu.cz/epoukaz.

Systém automaticky ověří předepsanou pomůcku, její dostupnost, úhradu pojišťovnou a případný doplatek. Po zvolení dopravy prostřednictvím PPL je objednávka doručena zdarma, a to až ke dveřím pacienta. Zákazník si zároveň může do stejného nákupního košíku přikoupit i další produkty z e-shopu BENU.cz, které mu dorazí ve stejné zásilce. Při využití služby uplatnění ePoukazu online v období od 1. 4. do 31. 5. 2025 obdrží zákazníci také speciální dárek.

HLAVNÍ VÝHODY SLUŽBY

Pohodlně z domova – Objednávka funguje stejně jednoduše jako běžný online nákup.

– Objednávka funguje stejně jednoduše jako běžný online nákup. Doprava zdarma – Využitím služby získává zákazník doručení zdarma až domů ke dveřím.

– Využitím služby získává zákazník doručení zdarma až domů ke dveřím. Vše v jedné zásilce – K ePoukazu lze přikoupit i další produkty z e-shopu BENU.cz.

– K ePoukazu lze přikoupit i další produkty z e-shopu BENU.cz. Diskrétnost a bezpečnost – Zákazník uplatňuje ePoukaz v soukromí a bez přítomnosti jiných pacientů.

– Zákazník uplatňuje ePoukaz v soukromí a bez přítomnosti jiných pacientů. Online podpora – Farmaceuti BENU lékáren rádi pomohou s dotazy ohledně doplňkového sortimentu nebo správného použití pomůcek.

– Farmaceuti BENU lékáren rádi pomohou s dotazy ohledně doplňkového sortimentu nebo správného použití pomůcek. Snadná dostupnost – Služba uplatnění ePoukazu je dostupná na webu BENU.cz.

CO NELZE OBJEDNAT ONLINE?

Některé zdravotnické prostředky (např. naslouchadla, injekčně aplikované prostředky nebo invalidní vozíky) nelze doručovat prostřednictvím e-shopu z důvodu legislativních omezení nebo jejich specifických parametrů. Kompletní seznam zdravotnických pomůcek dostupných při uplatnění ePoukazu online lze nalézt na https://www.benu.cz/zdravotnicke-pomucky-na-epoukaz.

O SPOLEČNOSTI BENU

Společnost BENU Česká republika s.r.o., provozovatel sítě lékáren pod značkou BENU s více než 400 lékárnami v České republice, je dceřinou společností PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., která je leaderem českého farmaceutického distribučního trhu. Společnost BENU nabízí svým pacientům moderní přístup k lékárenské i preventivní péči. Jejím cílem je pomáhat pacientům na cestě k úlevě a uzdravení, posilovat prevenci a dlouhodobě pacienty podporovat v péči o zdraví. Více informací naleznete na www.benu.cz.

BENU je členem Asociace provozovatelů lékárenských sítí (APLS), která sdružuje více než 900 lékáren (35 % všech lékáren) v České republice s přibližně 3 700 lékárníky (55 % všech lékárníků v ČR). Díky tomuto rozsáhlému pokrytí dokáží členové APLS poskytnout péči pro více než 60 % pacientů, kterým byl vystaven lékařský předpis.

