Nová Spirála: Podzim 2025 v Praze přinese kosmický kabaret, světové hudební ikony i návrat českých legend

Autor:
  14:57
Praha 26. srpna 2025 (PROTEXT) - Nová Spirála v areálu Výstaviště Praha připravila pro druhou polovinu roku 2025 výjimečnou programovou mozaiku, která propojí světové hvězdy hudby, kabaretu, designu a jazzu. Od září do prosince se její otáčivé jeviště stane dějištěm žánrově i vizuálně mimořádných událostí, včetně premiéry jedinečné kabaretní show The Saturn Revue, dalších repríz romance Madisonské mosty, derniéry hudební show Vzkříšení či koncertů světových hudebníků, festivalových programů i návratů oblíbených českých interpretů.

 

4. září 2025 – The Saturn Revue

Jak by vypadal slavný Cotton Club, kdyby se vznášel na oběžné dráze Saturnu? Co se stane, když se burleska potká s vesmírem, akrobacie s jazzem a realita s fantazií? Odpověď nabídne The Saturn Revue, světová kabaretní show v produkci Deep Side Production (Terézia Bělčáková a David N. Jahn, kteří stojí také za projektem Prague Burlesque). „Když jsem poprvé viděl otáčivé jeviště Nové Spirály, okamžitě jsem si vzpomněl na Saturn a jeho prstence. A zrodil se příběh o lásce, která může změnit celý svět,“ vzpomíná David N. Jahn.

Na scéně se setkají kromě českých také mezinárodní hvězdy:

  • Russell Bruner (USA) – mistr vaudeville, vítěz Burlesque Hall of Fame v Las Vegas
  • Colette Collerette (Belgie) – swingová tanečnice s citem pro grotesku
  • Didi Derriere (UK) – anglická tanečnice a burleskní umělkyně, která má za sebou nedávnou alternaci v jedné z londýnských show s královnou burlesky Ditou Von Teese
  • Michiel Tange van Leeuwen (DK) – vzdušný akrobat z cirkusové dynastie v roli mimozemšťana

Samozřejmě nebude chybět Jan Cina, Terézia Bělčáková aka Miss Cool Cat, Jasmína Houf či Kryštof Krhovják. Hudební doprovod zajistí Cotatcha Orchestra, šestnáctičlenný big band trumpetisty Jiřího Kotači, držitele ceny Anděl.

 

Madisonské mosty také v roce 2025

Romance Madisonské mosty již zasáhla srdce stovek diváků a také v tomto roce bude přinášet v rámci pravidelných představení spoustu lásky a romantiky vedle skvělých hereckých výkonů Vandy Hybnerové a Jana Révaie. Více na: https://novaspirala.cz

 

18. září 2025 – Mozart y Mambo (Dvořákova Praha)

V rámci festivalu Dvořákova Praha se představí Sarah Willis. Hráčka Berlínské filharmonie Sarah Willis dle vlastních slov zbožňuje bláznivé projekty, ve kterých se mísí různé hudební styly. Tuto definici bezezbytku naplňuje její srdeční záležitost – projekt Mozart y Mambo, v němž se potkávají Mozartovy skladby s původní kubánskou lidovou hudbou. Projekt vznikl spontánně v roce 2017 během její návštěvy v Havaně, kde lektorovala mistrovské kurzy. Jeden z místních hudebníků tehdy prohlásil, že Mozart by byl skvělý Kubánec. I jeho hudba je totiž vášnivá, plná tance, improvizace a – stejně jako Kubánci – i Mozart to „uměl“ se ženami.

 

7.–12. října 2025 – Designblok Talks, Ceny Designbloku a Diploma Selection

Designblok zpátky Na Výstavišti! Ústřední festivalovou lokací jsou zrekonstruované Křižíkovy pavilony. Přes pět a půl tisíce metrů čtverečních výstavní plochy nabídne na sto padesát expozic předních evropských designérů a výrobců.

V rámci Dne Profesionálů se v úterý 7. října 2025 v moderním kulturním prostoru divadla Nová Spirála odehraje série inspirativních a edukačních přednášek a diskusí Designblok Talks společně s networkingem pro profesionály z oboru designu, architektury a developmentu. Ve čtvrtek 9. října 2025 zde mezinárodní odborná porota v čele s prezidentkou Yoko Choy, novinářkou, konzultantkou a editorkou magazínu Wallpaper* China, předá Ceny Designbloku 2025 – nejdůležitější festivalové ocenění za výjimečné počiny. Otáčivé jeviště Nové Spirály ožije v sobotu za přítomnosti zahraniční odborné poroty a milovníků módy přehlídkami finalistů evropské absolventské soutěže Designblok Diploma Selection.

 

  • 7. října – Designblok Talks: inspirativní přednášky a networking pro profesionály z designu, architektury a developmentu.
  • 9. října – slavnostní předání Cen Designbloku 2025 mezinárodní porotou v čele s Yoko Choy (Wallpaper* China).
  • 11. října – Diploma Selection: módní přehlídky evropských absolventů.

 

17. října 2025 – Vojtěch Dyk

Vojtěch Dyk nabídne intimní recitál „Intimity s klavírem“. Sólový koncert Vojtěcha Dyka s živým klavírním doprovodem proběhne 17. října. S repertoárem písní autorských, převzatých, českých i zahraničních, popových, šansonových, muzikálových, ale i žánru klasického.

„Je plno písniček, které jsem v životě nazpíval, ale nehraji je ve svých kapelách a projektech, tak jsem si vymyslel tento program, abych je mohl zpívat,“ říká Dyk.

 

23. října 2025 – Sam Greenfield (Mladí ladí jazz)

Dalším velkým jménem podzimní série Mladí ladí jazz je newyorský saxofonista, skladatel a multiinstrumentalista Sam Greenfield, který se svou autorskou tvorbou přijede do Česka vůbec poprvé. Na svém kontě má turné s kytaristou Cory Wongem nebo se zpěvačkou Joss Stone, ve studiu se pak podílel na nahrávání alb Eda Sheerana či Mariah Carey. V roli jeho předskokana se 23. října v Nové Spirále představí moderní jazzová kapela Sépie Z Hor, která se formovala v průběhu posledních pěti let hraním na českých festivalech, v klubech a buskingem na berlínských ulicích.

 

25. října – Derniéra Vzkříšení

Poslední šance vidět multimediální show Vzkříšení, která před rokem otevírala brány Nové Spirály po více než dvaceti letech. Show, kde se snoubí světové popové hity s legendárními melodiemi z Jesus Christ Superstar nebo Greatest Showman, odhalí všechny přednosti unikátních kruhových prostor. Večerem nabitým hudbou, zpěvem a tancem vás provede Vypravěč, který vás doslova vtáhne do světa, kde se moderní technologie spojuje s uměním. Zažijte jedinečnou show, která je zároveň oslavou minulosti a vyhlídkou do budoucnosti.

 

29. října 2025 – IMODIUM Acoustic Special

Loňský comeback kapely Imodium notně zarezonoval a stále rezonuje nejen mezi samotnými fanoušky, ale i v domácí hudební branži jako takové. Ať už šlo o dubnový, dosud největší samostatný koncert v historii skupiny v pražském Foru Karlín nebo skvělé nové album Horizont aktuálně nominované mj. na album roku v Anketě Žebřík, přijetí bylo více než skvělé a stvrdilo významnou pozici Imodia na domácí rockové scéně. Nyní parta okolo Thoma Frödeho, která ospalejší úvod roku vyplnila speciální video sérií Studio live session, oznamuje další specialitu – největší akustický koncert ve své dosavadní kariéře, který v rozšířené sestavě a za účasti řady exkluzivních hostů odehraje 29. října v Nové Spirále na pražském Výstavišti.

 

10. listopadu 2025 – Oneohtrix Point Never

„Vizionář elektronické hudby,” takového označení se dostalo Danielu Lopatinovi aka Oneohtrix Point Never z mnoha stran. 10. listopadu v Nové Spirále zavede průkopník současné experimentální elektronické scény diváky na audiovizuální dobrodružství, kde neméně důležitou roli hrají světla a projekce. Oneohtrix Point Never produkoval nahrávky pro Davida Byrnea, psal pro FKA Twigs nebo Anohni, složil hudbu k filmům Dobrý časy a Drahokam. „Co ho ale odlišuje, je jeho sólová tvorba, která vstřebává neuvěřitelnou šíři vlivů – od minimalismu přes noise až po koláže. Spojuje staré a nové – samply, syntetizátory i akustické nástroje, útržky archivních televizních dialogů či devadesátkových reklam,” vysvětluje Guy Borg. V Praze představí své poslední album Again z roku 2023.

 

25. listopadu 2025 – Cory Henry: The Solo Experience

Cory Henry, pětinásobný držitel ceny GRAMMY vystoupí poprvé v Praze. V divadle Nová Spirála vystoupí s exkluzivním programem The Solo Experience.

Americký multiinstrumentalista, zpěvák, skladatel a producent Cory Henry pochází z Brooklynu v New Yorku. Na varhany Hammond B3 začal hrát už ve dvou letech a své první veřejné vystoupení absolvoval v šesti letech na legendární scéně Apollo Theater. Hudebně vyrůstal v kostele, kde si vytvořil svůj jedinečný styl kombinující jazz, gospel, soul, R&B a funk.

Henry se proslavil jako člen skupiny Snarky Puppy, se kterou získal tři ze svých pěti cen GRAMMY. V roce 2018 zahájil sólovou kariéru s albem Art of Love a kapelou The Funk Apostles. Jeho další projekty – Something to Say (2020), Best of Me (2021), Operation Funk (2022) a Live at the Piano (2023) - si získaly uznání kritiků i fanoušků po celém světě. V roce 2025 získal GRAMMY za nejlepší gospelové album za nahrávku Church, která je poctou jeho hudebním kořenům a obsahuje i příspěvky členů jeho rodiny. Album se také stalo ústředním tématem dokumentu PBS, který přibližuje jeho tvůrčí proces.

Cory Henry spolupracoval s mnoha slavnými umělci, jako jsou Kanye West (Donda), Rosalía (Motomami), Imagine Dragons, Stevie Wonder, Bruce Springsteen a další. Díky své všestrannosti a talentu je dnes považován za jednoho z nejvlivnějších hudebníků současnosti.

Během koncertu v Praze zazní skladby z jeho nejnovějších projektů, včetně singlu Let’s Go Fall in Love a materiál z turné Sing Your Song! As We Fix Our Nation’s Broken Heart.

 

*koncert je z 50 % vyprodán

 

21. prosince 2025 – Aneta Langerová

Aneta Langerová se po dvaceti letech na scéně vrací s koncertem, který slibuje nejen hudební, ale i emocionální zážitek. Výjimečný koncert Anety Langerové s kapelou a smyčcovým triem za doprovodu zpěvaččina oblíbeného pěveckého sboru Maranatha Gospel Choir zavede posluchače do světa, kde se realita prolíná s fantazií a hudba se stává jazykem srdce.

„Jsem ráda za každého z vás, kdo se mnou sdílí pouť Zázračnou písně krajinou, kde každý smí sám sebou být. Připadám si jako poutník, který objevuje stále nová a nová hudební tajemství. Fascinuje mě svět plný fantazie, představ a emocí… Hudba se za tu dobu stala mým způsobem komunikace. Je spojením s lidmi, které osobně neznám, ale přitom mám pocit, že mi rozumí a já jim… tomu říkám štěstí. Proto pro mě jsou živé koncerty tak obohacující a inspirativní,“ říká Aneta.

Během své hudební cesty nikdy neztratila samu sebe. Touha po autenticitě ji vedla k těžší, ale opravdovější cestě – stát se nejen zpěvačkou, ale i autorkou, která prostřednictvím písní otevírá posluchačům svůj vnitřní svět. Koncert navazuje na loňské oslavy dvaceti let na scéně. Aneta je završila sérií pěti symfonických koncertů s Janáčkovou filharmonií Ostrava, které nyní připomíná záznam Zázračná písně krajina 20 LET Symfonická – dostupný digitálně i v podobě luxusního trojvinylu.

Večer slibuje harmonii hlasu, jemného klavíru, smyčců a mohutného sborového zvuku, který dokáže pohladit i rozechvět duši. Pro Anetu i její fanoušky je to příležitost opět se potkat v hudební krajině, kde „každý smí sám sebou být“.

 

www.navystavisti.cz / www.novaspirala.cz

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Padesát měst a obcí Plzeňského kraje má úsporné osvětlení od ČEZ, nejvíce z ČR

Desetina měst a obcí Plzeňského kraje využívá úsporné veřejné osvětlení od ČEZ ESCO. Staré výbojky vyměnilo za LED svítidla 50 měst a obcí, což je nejvíce ze...

26. srpna 2025  13:44,  aktualizováno  13:44

Stonařov plánuje modernizovat svoji expozici o meteoritech

Stonařov na Jihlavsku připravuje modernizaci svého muzea meteoritů. Vzniklo v roce 2012 společně s několika dalšími v regionu. Je o něj zájem. Podle...

26. srpna 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Když ve Škodovce mění směny, nepřejdeme cestu. V Solnici začala dostavba obchvatu

V Solnici na Rychnovsku dnes slavnostně začala stavba severozápadního obchvatu města za 326 milionů korun včetně daně. Přeložka silnice I/14 vyvede z centra především kamiony a auta zaměstnanců ze...

26. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Lidi z jižních částí Ostravy trápí zápach, unikátní výzkum odhalil jeho původce

Hledání, jak zastavit zápach dlouhodobě sužující obyvatele ostravských částí Hrabová, Hrabůvka či Nová Bělá, je v další fázi. Výzkum Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ukázal, odkud...

26. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kapky na kameni: Silné příběhy českých a slovenských žen

26. srpna 2025  15:12

Radnice Prahy 1 nechala instalovat první značku zakazující vjezd elektrokoloběžek. Blíží se jejich soumrak?

Praze 1 už došla trpělivost s nebezpečnou jízdou koloběžkářů. V centru metropole se objevil první zákaz, kam tato elektrická vozítka nemohou. Podobně se, nejen Praha, vypořádala v minulosti s vozítky...

26. srpna 2025  15:03

Nová Spirála: Podzim 2025 v Praze přinese kosmický kabaret, světové hudební ikony i návrat českých legend

26. srpna 2025  14:57

Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici

Do Nerudovy ulice na Malé Straně nesmí elektrokoloběžky. Radnice Prahy 1 na jejím začátku a konci v úterý osadila dvě dopravní značky, které vjezd zakazují. Jedná se o první takové v celé republice....

26. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Kněží ze dvou třebíčských farností mají od srpna jiná působiště

Po letech působení se s věřícími ze svých farností loučí kněží Vojtěch Loub z třebíčského kostela Proměnění Páně v Třebíči a Jiří Dobeš od sv. Martina v centru stejného města. Mají nová působiště.

26. srpna 2025  14:40

Filip Šejvl: „Sekundární bydlení? Neřešte design kuchyně, ale kam půjdete na kafe nebo lyžovat.“

26. srpna 2025  14:18

Nový Jičín nechá opravit silnici do Kojetína, první etapa začne v polovině září

Město Nový Jičín nechá opravit silnici vedoucí do místní části Kojetín. Protože oprava bude finančně náročná, rozdělilo ji do čtyř etap. První etapa začne v...

26. srpna 2025  12:44,  aktualizováno  12:44

Dvanáctiletou dceru osahával, za špatné známky ji opakovaně bil, soudí vojáka

Svou dvanáctiletou dceru přitlačil ke zdi a začal osahávat. Jindy ji bil řemenem nebo vařečkou. Podle obžaloby ji zkrátka trvale fyzicky i psychicky týral a sexuálně na ni naléhal. Dnes kvůli tomu...

26. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.