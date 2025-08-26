Nová Spirála: Podzim 2025 v Praze přinese kosmický kabaret, světové hudební ikony i návrat českých legend

4. září 2025 – The Saturn Revue
Jak by vypadal slavný Cotton Club, kdyby se vznášel na oběžné dráze Saturnu? Co se stane, když se burleska potká s vesmírem, akrobacie s jazzem a realita s fantazií? Odpověď nabídne The Saturn Revue, světová kabaretní show v produkci Deep Side Production (Terézia Bělčáková a David N. Jahn, kteří stojí také za projektem Prague Burlesque). „Když jsem poprvé viděl otáčivé jeviště Nové Spirály, okamžitě jsem si vzpomněl na Saturn a jeho prstence. A zrodil se příběh o lásce, která může změnit celý svět,“ vzpomíná David N. Jahn.
Na scéně se setkají kromě českých také mezinárodní hvězdy:
- Russell Bruner (USA) – mistr vaudeville, vítěz Burlesque Hall of Fame v Las Vegas
- Colette Collerette (Belgie) – swingová tanečnice s citem pro grotesku
- Didi Derriere (UK) – anglická tanečnice a burleskní umělkyně, která má za sebou nedávnou alternaci v jedné z londýnských show s královnou burlesky Ditou Von Teese
- Michiel Tange van Leeuwen (DK) – vzdušný akrobat z cirkusové dynastie v roli mimozemšťana
Samozřejmě nebude chybět Jan Cina, Terézia Bělčáková aka Miss Cool Cat, Jasmína Houf či Kryštof Krhovják. Hudební doprovod zajistí Cotatcha Orchestra, šestnáctičlenný big band trumpetisty Jiřího Kotači, držitele ceny Anděl.
Madisonské mosty také v roce 2025
Romance Madisonské mosty již zasáhla srdce stovek diváků a také v tomto roce bude přinášet v rámci pravidelných představení spoustu lásky a romantiky vedle skvělých hereckých výkonů Vandy Hybnerové a Jana Révaie. Více na: https://novaspirala.cz
18. září 2025 – Mozart y Mambo (Dvořákova Praha)
V rámci festivalu Dvořákova Praha se představí Sarah Willis. Hráčka Berlínské filharmonie Sarah Willis dle vlastních slov zbožňuje bláznivé projekty, ve kterých se mísí různé hudební styly. Tuto definici bezezbytku naplňuje její srdeční záležitost – projekt Mozart y Mambo, v němž se potkávají Mozartovy skladby s původní kubánskou lidovou hudbou. Projekt vznikl spontánně v roce 2017 během její návštěvy v Havaně, kde lektorovala mistrovské kurzy. Jeden z místních hudebníků tehdy prohlásil, že Mozart by byl skvělý Kubánec. I jeho hudba je totiž vášnivá, plná tance, improvizace a – stejně jako Kubánci – i Mozart to „uměl“ se ženami.
7.–12. října 2025 – Designblok Talks, Ceny Designbloku a Diploma Selection
Designblok zpátky Na Výstavišti! Ústřední festivalovou lokací jsou zrekonstruované Křižíkovy pavilony. Přes pět a půl tisíce metrů čtverečních výstavní plochy nabídne na sto padesát expozic předních evropských designérů a výrobců.
V rámci Dne Profesionálů se v úterý 7. října 2025 v moderním kulturním prostoru divadla Nová Spirála odehraje série inspirativních a edukačních přednášek a diskusí Designblok Talks společně s networkingem pro profesionály z oboru designu, architektury a developmentu. Ve čtvrtek 9. října 2025 zde mezinárodní odborná porota v čele s prezidentkou Yoko Choy, novinářkou, konzultantkou a editorkou magazínu Wallpaper* China, předá Ceny Designbloku 2025 – nejdůležitější festivalové ocenění za výjimečné počiny. Otáčivé jeviště Nové Spirály ožije v sobotu za přítomnosti zahraniční odborné poroty a milovníků módy přehlídkami finalistů evropské absolventské soutěže Designblok Diploma Selection.
- 7. října – Designblok Talks: inspirativní přednášky a networking pro profesionály z designu, architektury a developmentu.
- 9. října – slavnostní předání Cen Designbloku 2025 mezinárodní porotou v čele s Yoko Choy (Wallpaper* China).
- 11. října – Diploma Selection: módní přehlídky evropských absolventů.
17. října 2025 – Vojtěch Dyk
Vojtěch Dyk nabídne intimní recitál „Intimity s klavírem“. Sólový koncert Vojtěcha Dyka s živým klavírním doprovodem proběhne 17. října. S repertoárem písní autorských, převzatých, českých i zahraničních, popových, šansonových, muzikálových, ale i žánru klasického.
„Je plno písniček, které jsem v životě nazpíval, ale nehraji je ve svých kapelách a projektech, tak jsem si vymyslel tento program, abych je mohl zpívat,“ říká Dyk.
23. října 2025 – Sam Greenfield (Mladí ladí jazz)
Dalším velkým jménem podzimní série Mladí ladí jazz je newyorský saxofonista, skladatel a multiinstrumentalista Sam Greenfield, který se svou autorskou tvorbou přijede do Česka vůbec poprvé. Na svém kontě má turné s kytaristou Cory Wongem nebo se zpěvačkou Joss Stone, ve studiu se pak podílel na nahrávání alb Eda Sheerana či Mariah Carey. V roli jeho předskokana se 23. října v Nové Spirále představí moderní jazzová kapela Sépie Z Hor, která se formovala v průběhu posledních pěti let hraním na českých festivalech, v klubech a buskingem na berlínských ulicích.
25. října – Derniéra Vzkříšení
Poslední šance vidět multimediální show Vzkříšení, která před rokem otevírala brány Nové Spirály po více než dvaceti letech. Show, kde se snoubí světové popové hity s legendárními melodiemi z Jesus Christ Superstar nebo Greatest Showman, odhalí všechny přednosti unikátních kruhových prostor. Večerem nabitým hudbou, zpěvem a tancem vás provede Vypravěč, který vás doslova vtáhne do světa, kde se moderní technologie spojuje s uměním. Zažijte jedinečnou show, která je zároveň oslavou minulosti a vyhlídkou do budoucnosti.
29. října 2025 – IMODIUM Acoustic Special
Loňský comeback kapely Imodium notně zarezonoval a stále rezonuje nejen mezi samotnými fanoušky, ale i v domácí hudební branži jako takové. Ať už šlo o dubnový, dosud největší samostatný koncert v historii skupiny v pražském Foru Karlín nebo skvělé nové album Horizont aktuálně nominované mj. na album roku v Anketě Žebřík, přijetí bylo více než skvělé a stvrdilo významnou pozici Imodia na domácí rockové scéně. Nyní parta okolo Thoma Frödeho, která ospalejší úvod roku vyplnila speciální video sérií Studio live session, oznamuje další specialitu – největší akustický koncert ve své dosavadní kariéře, který v rozšířené sestavě a za účasti řady exkluzivních hostů odehraje 29. října v Nové Spirále na pražském Výstavišti.
10. listopadu 2025 – Oneohtrix Point Never
„Vizionář elektronické hudby,” takového označení se dostalo Danielu Lopatinovi aka Oneohtrix Point Never z mnoha stran. 10. listopadu v Nové Spirále zavede průkopník současné experimentální elektronické scény diváky na audiovizuální dobrodružství, kde neméně důležitou roli hrají světla a projekce. Oneohtrix Point Never produkoval nahrávky pro Davida Byrnea, psal pro FKA Twigs nebo Anohni, složil hudbu k filmům Dobrý časy a Drahokam. „Co ho ale odlišuje, je jeho sólová tvorba, která vstřebává neuvěřitelnou šíři vlivů – od minimalismu přes noise až po koláže. Spojuje staré a nové – samply, syntetizátory i akustické nástroje, útržky archivních televizních dialogů či devadesátkových reklam,” vysvětluje Guy Borg. V Praze představí své poslední album Again z roku 2023.
25. listopadu 2025 – Cory Henry: The Solo Experience
Cory Henry, pětinásobný držitel ceny GRAMMY vystoupí poprvé v Praze. V divadle Nová Spirála vystoupí s exkluzivním programem The Solo Experience.
Americký multiinstrumentalista, zpěvák, skladatel a producent Cory Henry pochází z Brooklynu v New Yorku. Na varhany Hammond B3 začal hrát už ve dvou letech a své první veřejné vystoupení absolvoval v šesti letech na legendární scéně Apollo Theater. Hudebně vyrůstal v kostele, kde si vytvořil svůj jedinečný styl kombinující jazz, gospel, soul, R&B a funk.
Henry se proslavil jako člen skupiny Snarky Puppy, se kterou získal tři ze svých pěti cen GRAMMY. V roce 2018 zahájil sólovou kariéru s albem Art of Love a kapelou The Funk Apostles. Jeho další projekty – Something to Say (2020), Best of Me (2021), Operation Funk (2022) a Live at the Piano (2023) - si získaly uznání kritiků i fanoušků po celém světě. V roce 2025 získal GRAMMY za nejlepší gospelové album za nahrávku Church, která je poctou jeho hudebním kořenům a obsahuje i příspěvky členů jeho rodiny. Album se také stalo ústředním tématem dokumentu PBS, který přibližuje jeho tvůrčí proces.
Cory Henry spolupracoval s mnoha slavnými umělci, jako jsou Kanye West (Donda), Rosalía (Motomami), Imagine Dragons, Stevie Wonder, Bruce Springsteen a další. Díky své všestrannosti a talentu je dnes považován za jednoho z nejvlivnějších hudebníků současnosti.
Během koncertu v Praze zazní skladby z jeho nejnovějších projektů, včetně singlu Let’s Go Fall in Love a materiál z turné Sing Your Song! As We Fix Our Nation’s Broken Heart.
*koncert je z 50 % vyprodán
21. prosince 2025 – Aneta Langerová
Aneta Langerová se po dvaceti letech na scéně vrací s koncertem, který slibuje nejen hudební, ale i emocionální zážitek. Výjimečný koncert Anety Langerové s kapelou a smyčcovým triem za doprovodu zpěvaččina oblíbeného pěveckého sboru Maranatha Gospel Choir zavede posluchače do světa, kde se realita prolíná s fantazií a hudba se stává jazykem srdce.
„Jsem ráda za každého z vás, kdo se mnou sdílí pouť Zázračnou písně krajinou, kde každý smí sám sebou být. Připadám si jako poutník, který objevuje stále nová a nová hudební tajemství. Fascinuje mě svět plný fantazie, představ a emocí… Hudba se za tu dobu stala mým způsobem komunikace. Je spojením s lidmi, které osobně neznám, ale přitom mám pocit, že mi rozumí a já jim… tomu říkám štěstí. Proto pro mě jsou živé koncerty tak obohacující a inspirativní,“ říká Aneta.
Během své hudební cesty nikdy neztratila samu sebe. Touha po autenticitě ji vedla k těžší, ale opravdovější cestě – stát se nejen zpěvačkou, ale i autorkou, která prostřednictvím písní otevírá posluchačům svůj vnitřní svět. Koncert navazuje na loňské oslavy dvaceti let na scéně. Aneta je završila sérií pěti symfonických koncertů s Janáčkovou filharmonií Ostrava, které nyní připomíná záznam Zázračná písně krajina 20 LET Symfonická – dostupný digitálně i v podobě luxusního trojvinylu.
Večer slibuje harmonii hlasu, jemného klavíru, smyčců a mohutného sborového zvuku, který dokáže pohladit i rozechvět duši. Pro Anetu i její fanoušky je to příležitost opět se potkat v hudební krajině, kde „každý smí sám sebou být“.
www.navystavisti.cz / www.novaspirala.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.