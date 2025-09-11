Nová Spirála uvedla premiéru The Saturn Revue – originální varietní show, která vás vrací do zlaté éry burlesky a roztančené atmosféry cotton clubu

Nesmírně vesmírná show
Hlavním motivem představení je zánik planety Europy a lidstvo připravující se na cestu k Saturnu. Ještě, než však nastane konec světa, přichází velkolepý „mejdan“ – burleska, kabaret i vizuální fantazie v jednom. Ostatně atmosféru na této party tvoří hvězdy české i světové burlesky: svůdná Miss Cool Cat, sexy Didi Derriere i extravagantní Colette Collerette.
Publikum střídavě sleduje intimní scény z úpadku světa doplněné o božský zpěv Aniky či Kaii Brown a hravé okamžiky roztančené zábavy a hýření, nad nimiž se vznáší vědomí blížící se zkázy. Každý z performerů tu před diváky vypráví svůj příběh beze slov – svým vystoupením, charismatem, gesty a pohledem, který spojuje lásku pozemskou i nadpozemskou, stěžejní motiv celé show.
Od vize během pandemie k nové éře varieté
„Saturn jsem měl v hlavě delší dobu. Začalo to během covidu, kdy jsem přemýšlel, jak zpívat bezpečně pro publikum. S koncem karantény jsem myšlenku opustil, pak dlouho nic, až přišla nabídka z Nové Spirály. Když jsem viděl její kruhový prostor, hned jsem se mohl vrátit k Saturnu s jeho prstenci,“ popisuje začátky vzniku show David N. Jahn. Na rozdíl od tradiční salonní burlesky, kterou má Jahn spojenou se svým alter egem Sonny Vargasem, The Saturn Revue není komorní show. Je to představení pro širokou veřejnost, kde se mísí tanec, akrobacie, živá hudba i kabaretní humor.
Scéna, která pohltí diváka
Centrem představení je Saturn Bar, prostor evokující newyorský Cotton Club z doby prohibice. „V 360stupňovém prostoru bylo jasné, že potřebujeme centrální objekt. V Saturn Baru se potkávají femmes fatales, gigolo, barmani i tanečnice. Celý ansámbl se postupně propíjí, zatímco světem se šíří zpráva, že se řítí do záhuby,“ vysvětluje Jahn. Do této dekadentní atmosféry vstupuje motiv naděje – setkání nevinné dívky (Jasmína Houf) s mimozemskou bytostí (Michiel Tange van Leeuwen). Revue se tak proměňuje ve vesmírnou love story, která osciluje mezi apokalypsou a spásou.
Padesát umělců na scéně
Na jevišti se představuje kolem padesáti účinkujících:
- Zodiac Dancers pod vedením Moniny Nevrlé (pohybová režie a choreografie),
- akrobaté a cirkusoví performeři,
- šestnáctičlenný big band Cotatcha Orchestra,
- zpěvačky Anika a Kaia Brown,
- taneční skupina Spaceboys v roli barmanů,
- herci Jan Cina a Kryštof Krhovják jako uvaděči.
Významnou součástí je i hlas Europy, měsíce Jupiteru, kterým diváky provází zpěvačka Charlie One (Ohm Square), scénografii dotvořil Marek Cpin a na kostýmech spolupracovala módní návrhářka Zuzana Kubíčková. Kreativní spolupráce Tomáš Procházka a Kryštof Krhovjak.
Světové hvězdy a pravidelný program
V Nové Spirále se bude celý tým potkávat každý měsíc a přijíždět budou také zahraniční burleskní hvězdy – mezi nimi Russell Bruner, pětinásobný držitel titulu King of Burlesque z Las Vegas, nebo londýnská performerka Didi Derriere, která působí i po boku Dity Von Teese. „Soustředíme se na kvalitu. Chci, aby do Prahy pravidelně přijížděli ti nejlepší umělci, kteří nesou historii burlesky, ale zároveň ji posouvají do současnosti,“ dodává David N. Jahn.
Program The Saturn Revue
Revue je na programu v sérii bloků vždy po tři dny:
- říjen: 3.–5. 10.
- listopad: 5.–8. 11.
- prosinec: 11.–13. 12.
Více informací na: www.novaspirala.cz a www.navystavisti.cz
Foto: ZDE
Zdroj: Výstaviště Praha
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT