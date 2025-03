Nová Spirála v roce 2025: tenorista a nominant na cenu Anděl Pavel Černoch, premiéra retro-futuristické revue The Saturn Revue, koncert Squid Game i Vojta Dyk

11:16

Praha 20. března 2025 (PROTEXT) - Jednou z nejvýznamnějších událostí loňského roku na Výstavišti bylo bezesporu otevření Nové Spirály po dvaadvaceti letech, která má nyní na svém kontě již desítky vystoupení, a to ať už v rámci vlastní produkce nebo akcí třetích stran. Prostory scény, která měla být před několika lety zbourána, otevřela hudební show Vzkříšení, z jejíchž repríz se mohou návštěvníci těšit také v tomto roce. Vedle toho vlastní produkce představila ve spolupráci s Živou tvorbou romanci Madisonské mosty na základě literární předlohy Roberta Jamese Wallace, která se rovněž těší velké oblibě, a také v tomto roce Spirála nabídne další reprízy. Na podzim však tento multižánrový prostor představí další ze svých premiér, a to varietní show The Saturn Revue v koprodukci s Deep Side Production. Retro-futuristická revue slibuje unikátní show na pozadí silného příběhu lásky dvou odlišných bytostí. Chybět však nebudou ani desítky dalších akcí, mezi které patří například koncert Vojty Dyka, koncert Squid Game nebo dosud nezveřejněné koncerty zahraničních umělců. V tomto roce se zároveň otevře malý sál Nové Spirály, který bude prostorem pro hudební party, dětská divadelní představení a moderní taneční vystoupení.