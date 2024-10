Nová Spirála znovu otevřela své brány po více než dvaceti letech multimediální show Vzkříšení – Na Výstavišti!

Vzkříšení už zanedlouho doplní činoherní představení Madisonské mosty, v příštím roce pak varietní show The Saturn Revue nebo tenorista světového formátu Pavel Černoch za hudebního doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava. Prostor zde najdou i akce třetích stran jako TEDx nebo japonský DJ Ryoji Ikeda. Nová Spirála se stává místem, kde mají prostor všechny umělecké žánry, ať už činohra, muzikál, nový cirkus, opera, sportovní nebo multimediální show.

„Ve čtvrtek 3. října jsme započali psát novou etapu multižánrové budovy Nová Spirála. Pocity, emoce a radost byly popsány už mnohokrát, ale před čtrnácti dny do té velké radosti bohužel zasáhly události, které vyvolaly staré obavy – povodně. A tak jsme místo příprav premiéry do zálohy připravovali kamiony na odvoz techniky, kdyby se hladina Vltavy vylila. To se naštěstí nestalo a Nová Spirála zůstala ušetřena, ne všude však měli v republice takové štěstí. Tam, kde voda udělala své, odváděly opět skvělou práci složky IZS, kterou jindy oslavujeme v rámci tradiční akce na Výstavišti Den hrdinů. Akce byla letos z logických důvodů zrušena, ale my bychom rádi alespoň malým gestem řekli své díky složkám IZS za jejich dennodenní činnost, proto věnujeme část vstupenek na první představení Vzkříšení v hodnotě necelým 1,8 milionu korun právě pro složky IZS,“ komentuje Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Multižánrový prostor bez limitu

Dominantou unikátního kruhového sálu s 360° hledištěm a kapacitou 800 míst je jeviště se soustřednou točnou, které umocní zážitek z každé akce stejně jako fakt, že v Nové Spirále nezůstává u žádného představení divákům nic skryto. Umělci zde nastupují či vystupují na scénu přímo mezi diváky z hlediště, což zajišťuje dokonalou interakci mezi divákem a vystupujícími umělci. Nově zde vznikla také malá scéna pro menší hudební, divadelní a další umělecká vystoupení nebo firemní akce s kapacitou až 300 diváků. Nová Spirála je zároveň místem pro začínající talentované umělce, kterým dá prostor pro osobní růst stejně jako je otevřena všem zajímavým projektům z České republiky či zahraničí pro hostování.

Tým Nové Spirály

Tým Nové Spirály byl postupně sestaven z profesionálů, kdy každý jeden člen týmu nabízí mnohaleté zkušenosti ať už z oblasti produkce, marketingu, médií, divadelní dramaturgie a dalších oborů. Dohromady tvoří profesionální celek s cílem přinášet unikátní představení pro všechny generace, a to jak pro české, tak i zahraniční publikum.

„Základní tým Nové Spirály se skládá z jedenácti členů, kteří zajišťují technický, organizační a programový chod multižánrového kulturního prostoru. Jsem velmi pyšný na to, jak zkušenou, zodpovědnou a osobně zaujatou sestavu lidí se podařilo dát dohromady. I když na naši zaoceánskou loď nastupovali postupně, každý v jiné fázi rekonstrukce budovy a přípravy programu, všichni se s chutí pustili do práce a pečlivě připravují loď k vyplutí,“ komentuje tým Jan Makalouš, ředitel Nové Spirály.

Prostor mnoha žánrů

„Program vytváříme pro širokou veřejnost všech generací a žánrových preferencí. Přestože je činnost Nové Spirály velmi široká, hlavním spojujícím prvkem celého programu je vysoká dramaturgická úroveň a spolupráce s etablovanými i začínajícími umělci. Díky specifickému prostoru, nejnovějším technologiím a bohatému, často unikátnímu programu, aspiruje Nová Spirála na specifický provoz v celém středoevropském prostoru,“ doplňuje Lukáš Vilt, programový manažer Nové Spirály.

Opulentní show Vzkříšení startuje novou éru pražské legendy

Jaké to bylo a kam Nová Spirála míří, to vše představuje hudební show Vzkříšení. Magické místo, které po více než dvaceti letech ožívá za zvuků živého orchestru a světových hitů od Madonny, Nirvany, Spice Girls, Amy Winehouse, Robbieho Williamse nebo Adele kde chybět ale nebude ani pocta a vzpomínky na legendární muzikál Jesus Christ Supertar Ježíše. Dvacet celosvětově známých, živě zahraných písní z pod taktovky Českým lvem ověnčeným Kryštofem Markem a Daliborem Bártou, doprovodí špičkové technologie, mapping i dechberoucí akrobacie.

Show, která vás ohromí! Nechte se unést do světa plných emocí, vjemů a pocitů. Duch Nové Spirály vás vezme do neznámých krajin fantazie, neobjevených světů vizuálních kouzel. Duch, který miluje slávu, potlesk, světla ramp a všechny diváky. Uslyšíte komorní kytarovky, zastaví se vám dech při velkých tanečních scénách nebo muzikálových výstupech a oči budou přecházet z měnící se scény a nálady. Večer, kdy se může stát cokoli! Neopakovatelná atmosféra bez hranic. Jedinečná atmosféra, která se dotkne každého s vás.

Tvůrčí tým a fakta:

Režie: Karel Hrivňák

Hudební režie: Sára Bukovská

Dirigent: Dalibor Bárta, Kryštof Marek

Choreografie: Lukáš Vilt, Linda Stránská

Pohybová spolupráce: Kateřina Marie Fialová

Dirigent: Kryštof Marek

Výtvarník kostýmů: Andrea Pavlovičová

Scénografie: Martin Šimek

Premiéra: 3. 10. 2024

Počet repríz: 60

Casting:

SOLA Robert Urban Peter Strenáčik Erika Stárková Radka Fišarová Andrea Holá Berenika Fabienne Novotná Michal Skořepa Robin Schenk CHOIR TEAM Kateřina Marie Fialová Františka Stropnická Nikola Ďuricová Veronika Vyoralová Veronika Veselá Barbora Fialová Natália Olcsváry Hatalová Kateřina Herčíková Kateřina Jindrová Zítková Eliška Malík Machačová Jan Fanta Petr Kutheil Štěpán Komárek Lukáš Randák Štěpán Klouček Filip Antonio Šimon Fikar DANCERS Klára Kočárková Adéla Líbalová Andrea Kheilová Karolína Trojáková Barbora Smíšková Eliška Šperková Petra Novotná Zuzana Kysel´ Hladká Lukáš Homola Jiří Bělka Don Mulefu Patrik Koller PERFORMERS Jindřich Panský – strapsy Martina Illichová – strapsy, kruh Zuzana Havrlantová – strapsy, šály Kateřina Tollingerová – šály, kruh Kristýna Hanušová – šály, kruh Denisa Grigorik – high heels Anastasia Nicolau – high heels

ORCHESTR

Kytara 1: Kryštof Tomeček, Lukáš Pelikán

Kytara 2: Matouš Rohovský, Dustin Vymer

Baskytara: Jakub Kliment, Marek Cába

Bicí: Jakub Kadečka, Pavel Razím

Perkuse: Petr Škoda, Venca Kabát

Trumpeta 1: Lukáš Koudelka, Vratislav Bartoš, Petr Beránek

Trumpeta 2: Stanislav Zeman, Lubomír Jurníček

Trombon: Martin Chmelař, Josef Pospíšil, Martin Houserek

Horna: Zuzana Rzounková, Martin Sokol, Michaela Pospíšilová (Macourková)

Altsaxofon / klarinet: Pavel Škrna, Jakub Cirkl

Tenorsaxofon / klarinet: Tomáš Hustoles, Jiří Šindelář, Michal Kostiuk

Bass klarinet / Flute / Bari saxofon: Marek Buble, Markéta Greifonerová

Keyboard I.: Sára Marková Bukovská

Keyboard II.: Kryštof Pobořil, Šárka Adámková

Violin I.: Viktoria Englberth (solo), Dana Jelínková (Malíšková), Václav Zajíc

Violin II.: Gabriela Vermelho (solo), Ludmila Budínská

Viola: Vanda Kubíková, Hana Tomanová

Violoncello: Anna Zajíčková (Kalhausová), Vladimíra Pithartová, Alena Šístková

Nová Spirála nabídne prostor pro komerční využití i vlastní program

V rámci vlastního programu nabídne Nová Spirála čtyři základní kategorie:

Divadlo (činohra, muzikál, dětská představení, opera, balet, pantomima, kombinace formátů a alternativní směry).

(činohra, muzikál, dětská představení, opera, balet, pantomima, kombinace formátů a alternativní směry). Hudbu (koncerty všech žánrů; od klasiky s velkými orchestry, přes operu, jazz, folk, indie, soul, až po rock, pop, elektrickou muziku a techno).

(koncerty všech žánrů; od klasiky s velkými orchestry, přes operu, jazz, folk, indie, soul, až po rock, pop, elektrickou muziku a techno). Show / speciální projekty (talkshow, burleska a kabaret, módní přehlídky, nový cirkus, inovativní světelné show, videomapping, audiovizuální a virtuální projekce).

(talkshow, burleska a kabaret, módní přehlídky, nový cirkus, inovativní světelné show, videomapping, audiovizuální a virtuální projekce). Event (tanec, akrobacie, bojové sporty, přednášky, konference, školení, veletrhy).

Vedle vlastního a koprodukčního programu bude Nová Spirála otevřena také zajímavým komerčním projektům nebo běžným podnájmům.

Podnájem pro uzavřené akce – např. firemní akce a večírky.

– např. firemní akce a večírky. Podnájem pro veřejnost – kulturně společenské akce.

„Nová Spirála nemá být prostorem, který konkuruje současné divadelní scéně. Vzniká zde žánrově a prostorově specifický objekt, který funguje zcela nezávisle vedle současné scény a v dobrém slova smyslu ji doplňuje a obohacuje,“ uzavírá Jan Makalouš

Více informací na: www.novaspirala.cz a www.navystavisti.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.