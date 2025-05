Nová spolupráce mezi Allegro a DPD v České republice: One Boxy by Allegro se stávají součástí sítě DPD Pickup

Díky této spolupráci se síť samoobslužných boxů společnosti DPD zvětší na více než 8 500 míst v České republice. Výdejní One Boxy tak budou přijímat nejen zásilky z e-shopů spadajících do sítě One by Allegro – tedy e-shopů působících na platformě allegro.cz i mimo ni, ale také z e-shopů využívajících služeb DPD. Zákazníci tak budou mít možnost vyzvedávat více zásilek na jednom místě, jednoduše, rychle a kdykoliv.

Spolupráce mezi Allegro a DPD již nyní nabízí širokou škálu možností doručení jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní zásilky zákazníků Allegro. Efektivně zjednodušuje proces zasílání pro prodejce a poskytuje flexibilní doručovací možnosti pro zákazníky v České republice i v Polsku. Patří sem doručení na adresu, široká síť výdejních míst a stále rostoucí síť výdejních boxů One Box.

Díky nové úrovni spolupráce budou oba partneři i nadále rozvíjet své silné stránky a nabídnou zákazníkům flexibilní doručovací služby, které odpovídají současným očekáváním zákazníků. Cílem je také zlepšit pokrytí v některých oblastech a tam, kde to bude možné, přispět k efektivnějšímu využívání stávající infrastruktury. Agnostický model proměňuje výdejní boxy z izolovaných jednotek na sdílenou veřejnou infrastrukturu, čímž zvyšuje škálovatelnost, efektivitu nákladů a udržitelnost logistiky poslední míle.

„Pozorujeme dlouhodobý nárůst popularity výdejních boxů mezi zákazníky, a proto jsme navázali spolupráci s DPD, abychom nabídli ještě větší přístup k této metodě doručení. Díky této spolupráci využijeme plně naši stávající doručovací síť Allegro One Boxů a zároveň dáme zákazníkům svobodu vyzvednout si své zásilky kdykoli a kdekoli, jak to bude nejvíce vyhovovat jim, bez ohledu na to, kde nákup provedli,“ říká Jakub Kłoczewiak, Chief Operating Officer společnosti Allegro.

„Efektivní doručovací síť dnes nespočívá v nekontrolovaném budování nových boxů, ale v chytrém a udržitelném využívání stávající infrastruktury. Výdejní boxy bývají naplno vytížené jen v omezených obdobích, například o Vánocích, a proto dává větší smysl síť sdílet než ji neustále jen budovat. Partnerství s Allegro je také v souladu s naší dlouhodobou strategií – chceme zákazníkům nabídnout širší možností doručení, a zároveň optimalizovat náklady a kurýrní trasy,“ vysvětluje Miloš Malaník, CEO společnosti DPD.

Jedna síť, více výhod

Díky propojení obou sítí zákazníci získávají:

možnost vyzvednout si více zásilek z různých e-shopů v jednom výdejním boxu,

možnost vyzvednutí zásilky 24/7,

širší pokrytí a rychlejší dostupnost výdejních míst i na nových lokalitách.

Po spuštění této spolupráce nabízí DPD v České republice více než 8 500 boxů a výdejních míst Pickup a je součástí evropské sítě Geopost, která těchto možností vyzvednutí balíku poskytuje již více než 128 000.

Rozšířením stávající spolupráce s Allegro DPD dále posiluje svou pozici v doručování mimo domov, zatímco Allegro poprvé ve své historii zvyšuje dostupnost své infrastruktury One Boxů mimo své vlastní doručovací služby. Spolupráce mezi Allegro a DPD a jejich sítě výdejních boxů vytváří logistické řešení, které splňuje potřeby moderního e-commerce.

O Allegro Group / Poznámka pro editory:

Allegro, vlastnící značky MALL, CZC a WE|DO, provozuje přední online tržiště ve střední a východní Evropě. Platforma se sídlem v Lucembursku a kótovaná na varšavské burze cenných papírů spojuje miliony kupujících s tisíci obchodníky, kteří poskytují stovky milionů nabídek. Model tržiště Allegro spočívá především ve zprostředkování prodeje převážně nových produktů obchodníků, zejména prostřednictvím modelu business-to-customer, a poskytuje evropským spotřebitelům snadný přístup k nabídkám z různých kategorií, mezi něž patří elektronika, dům a zahrada, sport a cestování, děti, auto-moto, móda a obuv, zdraví a krása, knihy, média či umění.