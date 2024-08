Nová studie: i zlomek plánované výroby baterií v EU může podpořit přechod na lehká elektrická vozidla (LEV)

Nová studie organizací EIT Urban Mobility a EIT InnoEnergy, které jsou podporované Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT), který je orgánem EU, zjistila, že využití přibližně 2–3 % předpokládané výrobní kapacity baterií v EU může zabezpečit provoz více než 25 milionů lehkých elektrických vozidel (LEV), která by se podle předpokladů měla na evropských silnicích objevit do roku 2030. Takové množství vozidel LEV by pomohlo snížit 30 milionů tun emisí CO2e a odstranit tak předpokládaný rozdíl 165 milionů tun emisí CO2e v dopravě v Evropě. Podpora výroby baterií pro vozidla LEV v Evropě navíc může výrazně snížit současnou závislost na dovozu ze zemí mimo EU, neboť 95 % baterií pro vozidla LEV v současnosti pochází z Asie.

Vozidla LEV, včetně elektrokol, elektrokoloběžek a elektroskútrů, jsou stále častěji součástí moderní městské mobility. Předpokládá se, že v roce 2022 se jich v Evropě prodalo přibližně 10 milionů kusů. Jelikož se odhaduje, že evropská poptávka po bateriích pro vozidla LEV se do roku 2030 ztrojnásobí a do roku 2040 opět zdvojnásobí, studie zjistila, že vozidla LEV představují z hlediska výroby bateriových článků v blízké budoucnosti ideální odbytiště. Týká se to zejména válcových článků, které jsou standardním prvkem u většiny baterií pro vozidla LEV.

Do roku 2030 překročí plánovaná kapacita výroby baterií v Evropě (1144–1800 GWh) předpokládanou poptávku po bateriích pro elektromobily (317–696 GWh). Vyčlenění části této kapacity na podporu přechodu na vozidla LEV, u nichž se odhaduje roční odběr baterií na pouhých 36 GWh do roku 2030 a 71 GWh do roku 2040, bude vyžadovat 10–30krát méně kritických kovů než u elektromobilů.

Potřeba inovací v sektoru vozidel LEV navíc zajistí pokrok a bude mít tzv. efekt přelévání, z nichž by mohlo těžit celé odvětví. Například jakékoliv snížení nákladů, zlepšení výkonu nebo likvidace a opětovné použití baterií by pro poskytovatele znamenalo významný tržní přínos, zejména v oblasti sdílené mobility, kde se baterie pro vozidla LEV často a opětovně používají. Zdokonalené technologie výroby baterií zlepší cenovou dostupnost vozidel LEV a zajistí, že je budou spotřebitelé lépe vnímat, což je klíčové z hlediska jejich rozšíření. Využití válcových článků v různých odvětvích mimo e-mobilitu, jako jsou drony, bateriová úložiště pro domácnosti a vyrovnávací nabíjení elektromobilů, dále posiluje a diverzifikuje evropský hodnotový řetězec baterií.

Udržitelná mobilita a snižování emisí

Kromě průmyslových přínosů je pro udržitelný mix mobility zásadní i podpora trhu s vozidly LEV. Vozidla LEV mohou významně přispět ke snížení emisí CO2, přičemž 13 % kratších cest (do 8 km) osobními automobily a dodávkami by se dalo nahradit vozidly LEV, čímž by se ušetřilo až 30 MtCO2eq . Navíc tento přechod na jiný druh dopravy podporuje veřejnou a sdílenou dopravu, která je v souladu s evropskými klimatickými cíli a snahou o udržitelnější mobilitu. Klíčová je také podpora provozní efektivity bateriového pasu za účelem usnadnění oprav, opětovného použití a recyklace baterií, spolu se zavedením jasnějších bezpečnostních norem a záruk odpovědnosti za účinné opravy. Investicemi do konstrukce akumulátorů s ohledem na jejich snadnější rozebírání a oběhovost se dále posílí udržitelnost vozidel LEV nejen v oblasti sdílené mobility.

Bernadette Bergsma, ředitelka pro komunikaci a záležitosti EU ve společnosti EIT Urban Mobility, zdůrazňuje, že je třeba okamžitě jednat: „Vozidla LEV doplňují veřejnou dopravu a hrají klíčovou roli při přechodu na sdílenou mobilitu ve městech. Mohou urychlit elektrifikaci silniční dopravy a snížit tlak na kritické zdroje. K odvětví vozidel LEV a jeho hodnotovému řetězci baterií musíme urychleně začít přistupovat jako ke strategickému přínosu pro udržitelnou městskou mobilitu v Evropě.“

Jennifer Dungs, globální vedoucí oddělení mobility ve společnosti EIT InnoEnergy, dodává: „V jádru naší snahy o dekarbonizaci silniční dopravy stojí baterie. Podporujeme průmyslový rozvoj Evropské bateriové aliance (EBA250) a nedávno jsme oznámili založení nového „Strategického fondu EBA pro bateriové materiály“ ve výši 500 milionů EUR. Přesto je nutné více podporovat zavádění alternativních, rychle se rozvíjejících řešení mobility – vozidla LEV jsou přitom snadno realizovatelným řešením, které má obrovský dopad na dosažení evropských cílů v oblasti uhlíkové neutrality.“

Studie vyzývá Evropu, aby začlenila vozidla LEV do své širší průmyslové strategie a podpořila růst celého jejich hodnotového řetězce, včetně baterií. Tím se zajistí komplexnější přístup k přechodu EU na udržitelnou mobilitu.

Studie rovněž doporučuje podporovat inovace týkající se bateriových technologií a oběhového hospodářství. Specializovaný výzkum a financování mají zásadní význam při plnění specifických požadavků na vozidla LEV a překonávání překážek při jejich zavádění. Zvýšení bezpečnosti baterií, snížení nákladů a zlepšení jejich výkonu spolu s regulační podporou oprav, opětovného použití a recyklace zajistí další růst odvětví vozidel LEV.

LINK NA CELOU STUDII

INFOGRAFIKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE

O EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility, iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), který je orgánem Evropské unie, si klade za cíl urychlit přechod na uživatelsky orientovaný, integrovaný a skutečný multimodální přepravní systém. Jako přední evropská inovační komunita pro městskou mobilitu EIT Urban Mobility usnadňuje spolupráci mezi městy, průmyslem, akademickou obcí, výzkumem a inovacemi při řešení nejurgentnějších problémů měst v oblasti mobility. S využitím měst jako živých laboratoří její průmysloví, výzkumní a univerzitní partneři ukazují, jak mohou nové technologie fungovat při řešení skutečných problémů v městech, aby přeprava obyvatel, zboží a odpadu probíhala pomocí chytřejších a udržitelnějších metod.

Další informace naleznete na www.eiturbanmobility.eu.

Sledujte EIT Urban Mobility:

https://www.linkedin.com

https://www.facebook.com

https://www.youtube.com

https://www.instagram.com

O EIT InnoEnergy

Organizace EIT InnoEnergy je vedoucí inovační silou v oblasti udržitelné energetiky. Přináší technologie, inovace obchodních modelů a dovednosti potřebné k rychlejšímu dosažení Zelené dohody, pokroku při plnění cílů dekarbonizace a reindustrializace Evropy a zároveň ke zvýšení energetické bezpečnosti.

Do portfolia skupiny EIT InnoEnergy patří více než 200 společností, které podle odhadů do roku 2030 vygenerují příjmy ve výši 110 miliard eur a kumulativně ušetří 2,1 gigatun CO2e. Dohromady tyto společnosti dosud získaly investice ve výši 25 miliard eur.

Organizace EIT InnoEnergy byla založena v roce 2010 a je podporována Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT), který je orgánem Evropské unie.

www.innoenergy.com

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.