Nová studie LCA: Vysoušeče rukou XLERATOR® snižují v porovnání s papírovými ručníky uhlíkovou stopu o 94 %

Data mluví jasně. Společnost Excel Dryer, Inc., průkopník bezdotykových vysoce účinných vysoušečů rukou, nabízí výrobky, které jsou šetrnější k životnímu prostředí než papírové ručníky. Vyplývá to z testů třetích stran, které zkoumaly uhlíkovou stopu vysoušečů v celém životním cyklu – od výroby přes přepravu, používání až po likvidaci.

V rámci hodnocení životního cyklu (LCA) vysoušečů rukou značky Excel zjistila nezávislá poradenská společnost TrueNorth Collective, že tato zařízení přinášejí až o 94 % nižší uhlíkovou stopu než 100% recyklované papírové ručníky.

„Ve společnosti Excel Dryer jsme hrdí na naše výsledky na poli udržitelnosti – zejména v době, kdy si řada zemí stanovila cíl dosáhnout nulových čistých emisí do pěti let," uvádí ředitel marketingu a mezinárodního prodeje ve společnosti Excel Dryer Josh Griffing. „Je skvělé vědět, že pomáháme architektům a majitelům firem minimalizovat svůj dopad na životní prostředí."

Úspora energie znamená také úsporu peněz. Interaktivní kalkulačka nákladů společnosti Excel ukazuje snížení nákladů spolu s přínosy v oblasti klimatické změny.

Hodnocení životního cyklu prováděné společností TrueNorth porovnává dopady sušičů rukou na životní prostředí v porovnání se systémy využívajícími papírové ručníky prostřednictvím zkoumání všech fází životního cyklu výrobků, „od kolébky až do hrobu". To znamená analýzu všech vstupů a výstupů materiálů, energie, vody a znečišťujících látek.

Mezi kategorie hodnocení patří:

Globální oteplování

Acidifikace

Tvorba smogu

Úbytek stratosférického ozónu

Úbytek fosilních zdrojů

Spotřeba vody

Přítomnost karcinogenů

Ekotoxicita

Eutrofizace

„Tento výsledek potvrzuje to, co jsme ve společnosti Excel Dryer věděli už dávno," říká Griffing. „Neustálé zásobování toalet papírovými ručníky znamená vyšší náklady, náročnější údržbu, více odpadu a potenciálně i příspěvek ke globálnímu oteplování. My naštěstí dokážeme nabídnout řešení."

Mnoho společností dnes usiluje o splnění svých cílů v oblasti uhlíkové neutrality a musí pro své budovy volit materiály, které jsou v souladu s požadavky na udržitelnost. Vysoušeče rukou, které odpovídají nárokům na certifikaci ekologických budov (jako jsou systémy LEED a WELL) jim mohou v těchto snahách pomoci.

O společnosti Excel Dryer, Inc.

Rodinná firma Excel Dryer přinesla revoluci ve svém oboru vynálezem vysoušeče rukou XLERATOR®, který zavedl nový standard pro výkonnost a spolehlivost zařízení i spokojenost zákazníků. Svá spolehlivá, nákladově efektivní, bezpečná a udržitelná řešení pro vysoušení rukou vyrábí v Americe již přes 50 let. Výrobky společnosti Excel Dryer, za nimiž stojí ten nejlepší zákaznický servis, lze zakoupit prostřednictvím zavedené sítě obchodních zástupců a distributorů po celém světě. Další informace o společnosti Excel Dryer naleznete na exceldryer.com .

