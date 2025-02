Nová studie potvrzuje, že zapojení do Fairtrade přináší pro pracovníky na květinových farmách hmatatelné výhody

„Tím, že se obchodníci rozhodnou odebírat květiny za podmínek Fairtrade, poskytují prostřednictvím fairtradového příplatku pracovníkům tolik potřebné ekonomické a sociální výhody. Prodej fairtradových květin přináší ale také celou řadu dalších benefitů, včetně možností půjček a školení pro pěstitele,“ potvrzuje Lubomír Kadaně, ředitel Fairtrade Česko a Slovensko.

Lidé na fairtradových farmách mají prostřednictvím fairtradového příplatku také přístup k půjčkám: ty sice nejsou obvykle započítávány do výše mzdy, ale pomáhají pracovníkům v zajištění základních potřeb, jako je vzdělání, bydlení a vybavení domácnosti. Pro mnoho lidí se půjčky staly neocenitelnými zejména v době, kdy životní náklady stále rostou. Pokud se půjčky zahrnou do analýzy fairtradového příplatku, celkový dodatečný ekonomický přínos Fairtrade se zvýší na 464 EUR (11.600 Kč) na osobu ročně.

Co je fairtradový příplatek

V rámci systému Fairtrade dostávají farmy dodatečnou částku, která je vyplácena nad rámec ceny zaplacené za květiny (nebo jiné fairtradové komodity). Pracovníci demokraticky rozhodují o tom, jak s tímto příplatkem naloží. V roce 2022 obdrželi pěstitelé květin celosvětově na příplatku více než 7,5 milionů eur.

Studie, kterou realizovala v Keni poradenská společnost Impactloop, kombinuje údaje o využívání fairtradového příplatku ze 76 keňských fairtradových farem spolu s hloubkovými rozhovory o využívání příplatku a půjček ze tří keňských květinových farem. Jeden z nejvýznamnějších dopadů se týká vzdělávání, kdy 43 % pracovníků farem má přístup ke stipendiím a půjčkám na vzdělání. Tato podpora zajišťuje, že děti pracovníků květinových farem mohou navštěvovat střední a vysoké školy.

„Fairtrade, to je pro mě lepší plat, školka pro děti přímo v práci, dostupná lékařská péče i péče pro nastávající matky a možnost získat stálé bydlení na pozemku, který pro své zaměstnance farma zakoupila,“ potvrzuje Mary Ibei, pěstitelka růží z fairtradové květinové farmy Longonot v Keni.

Studie také poukazuje na to, že existuje prostor pro zlepšení, a doporučuje pokračovat ve finančním vzdělávání, které by chudším pracovníkům pomohlo lépe spravovat jejich půjčky a maximalizovat výhody fairtradového příplatku.

O fairtradových květinách

? Fairtrade spolupracuje s pěstiteli v zemích jako je Keňa, Etiopie, Srí Lanka, Ekvádor a Uganda. 99 % všech fairtradových květin pochází z východní Afriky. První fairtradová květina byla prodána v roce 2001 ve Švýcarsku.

? Na celém světě se na pěstování, sklizni, balení a péči o fairtradové květiny podílí více než 73.000 lidí. Původ fairtradových květin lze přesně dohledat.

? Farmy s certifikací Fairtrade musí zajistit bezpečnost a pracovní podmínky pro své zaměstnance. Tyto farmy dostávají fairtradový příplatek ve výši 10 % z každého prodaného stonku, což umožňuje zaměstnancům investovat do zdravotní péče, vzdělávání a dalších sociálních výhod.

? Podle studie z roku 2023 mají fairtradové květiny pětapůlkrát nižší uhlíkovou stopu než výpěstky z evropských skleníků, a to včetně letecké dopravy. Důvodem je velmi příznivé podnebí ve východní Africe, které umožňuje pěstování během celého roku bez nutnosti vyhřívaných skleníků, které jsou využívány v Evropě.

? Řezaných fairtradových růží se v České republice v roce 2023 prodalo 4,761.000 stonků, což představuje meziroční nárůst o 11 %. Největší podíl na tomto objemu má řetězec Lidl a následují prodeje v Kauflandu. Nově jsou fairtradové růže k dostání i v řetězci Tesco.

? Na podmínky pěstování a na spotřebitelské chování podle původu zboží se zaměřuje probíhající únorová kampaň Fairbruary, měsíc Fairtrade nákupů. Ta vyzývá k nakupování s rozmyslem podle původu zboží a v rámci toho také k darování řezaných fairtradových květin s nižší uhlíkovou stopou.

Studie „Zkoumání individuálních ekonomických přínosů fairtradového příplatku v keňském květinovém sektoru “ je z října 2024. Zpracovala ji poradenská společnost Impactloop, která se specializuje na hodnocení dopadů smíšenými metodami na podporu mezinárodních rozvojových projektů.

Ilustrační fotografie jsou ke stažení zde.

Fairtrade Česko a Slovensko, z.s. je nevládní nezisková organizace, která se zabývá podporou myšlenky fair trade. Již od roku 2004 pracujeme na zvyšování informovanosti o principech a smyslu systému Fairtrade. Přes 20 let už v České republice a přes 10 let na Slovensku zastupujeme globální organizaci Fairtrade International, jsme garantem vysoké kvality a důvěryhodnosti ochranné známky FAIRTRADE. Monitorujeme český a slovenský trh s fairtradovými výrobky a podporou uvědomělé spotřeby napomáháme k tomu, aby se fairtradové výrobky v co nejvyšší míře dostávaly do obchodní sítě v ČR a na Slovensku. Vedle spolupráce s obchodníky působíme také na širokou veřejnost, a to prostřednictvím aktivit, na kterých se podílíme, jako jsou kampaně Fairtradová města, Fairtradové školy nebo happening Férová snídaně. Více na www.fairtrade.cz.

