NOVÁ ÚNIKOVÁ HRA V KLÁŠTEŘE MINORITŮ – NEJVĚTŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Úspěšná značka venkovních únikových her City Game Prague ve spolupráci s Klášterem minoritů sv. Jakuba a Agenturou Helas, představuje zcela nový zážitkový koncept pro milovníky historie, záhad a dobrodružství, rozlohou největší únikovou hru v Česku, Poselství minoritů. Tato jedinečná úniková hra byla slavnostně představena v první polovině června 2025 a zavede účastníky do zcela reálného prostředí kláštera, kde budou hráči odhalovat dávná poselství. Na ploše více než 2500 m2 kláštera, který těsně sousedí s bazilikou sv. Jakuba, budou účastníci hry hledat skryté indicie a luštit záludné úkoly, při kterých se dotknou reálné historie posledních 800 let. A možná se podaří objevit i poselství, které nám zanechal jeden z nejvýznamnějších františkánských mnichů z dob Jana Lucemburského a Karla IV.

Prozkoumejte Prahu jinak

Unikátní hra Poselství minoritů kombinuje prvky venkovních a vnitřních únikových her, geocachingu a historického bádání. Účastníci se stanou členy tajemné společnosti, která po staletí chrání odkaz minoritských mnichů. Jejich úkolem bude prozkoumat starobylé zahrady, románské základy, historické sály a další členitá zákoutí kláštera, kde musí rozluštit šifry, odhalit skryté symboly a najít klíč k dávnému tajemství, které sice máme stále před očima, ale nejsme schopni ho vidět.

Pro koho je hra určena?

Pro rodiny s dětmi, které chtějí zažít společnou výzvu

Pro páry a skupiny přátel, které baví řešit rébusy a objevovat nová místa

Pro turisty, kteří chtějí poznat Prahu netradičním způsobem

Pro místní obyvatele, kteří si myslí, že své město znají – a chtějí být překvapeni

Pro školy jako skvělý třídní výlet

Pro firmy jako skvělý a netradiční teambuilding

Klíčové informace

Datum otevření pro veřejnost: od 16. 6. 2025

Místo startu: Klášter minoritů sv. Jakuba, Malá Štupartská

Délka hry: 1-1,5 hodiny

Kapacita: 2–6 hráči v týmu

Vhodné pro děti od 12 let (mladší v doprovodu dospělých)

(mladší v doprovodu dospělých) Rezervace a více informací:

https://city-game-prague.cz/venkovni-unikove-hry/poselstvi-minoritu/

https://city-game-prague.com/minorite-code/

Těšíme se na vás v ulicích Prahy!

Vstupné můžete pořídit online, nebo přímo v infostánku kláštera.

Klášter minoritů sv. Jakuba, Malá Štupartská 635/6, Praha 1 Úterý až neděle: 10 – 17 h

Mediální partneři: AMAZING magazín, časopisy EPOCHA & HISTORY

O projektu City Game Prague

City Game Prague vytváří inovativní venkovní hry, které propojují zábavu, historii a moderní technologie. Jejich projekty lákají jak turisty, tak místní, kteří chtějí objevovat město novým způsobem.

Web: www.city-game-prague.cz

O projektu otevření Kláštera minoritů Praha veřejnosti

KLÁŠTER MINORITŮ PRAHA se poprvé ve své téměř osmisetleté historii otevřel veřejnosti a při zachování genus loci se stává kulturním, turistickým i společenským centrem. Ke správě těchto unikátních prostor a realizaci obnovy byla přizvána Podnikatelská platforma Helas v čele se svou zakladatelkou Helenou Kohoutovou. Návštěvníci si mohou každý den, kromě pondělí, projít prostory (základní nebo rozšířený okruh) od románských základů, přes přízemí se Sálem Jana Lucemburského, rajskou zahradou, arkádovou chodbou a bylinnou zahradou Hortus Angelicus, až po Korunovační a Královský sál nebo tři salonky v prvním patře. K dispozici je i bylinná kavárna a kreativní showroom s ochutnávkami káv, sirupů a čajů, ale i možností nakoupit zajímavé produkty z kolekcí Eternal by Helena. Nově jsme pro návštěvníky připravili i zcela unikátní a rozlohou největší únikovou hru v Česku. V reálném historickém prostředí a jednoduše přes WhatsApp chat mohou odhalit ukryté POSELSTVÍ MINORITŮ.

Prostory kláštera pojmou od 10 do 1000 osob a díky své zajímavé členitosti jsou ideálně využitelné pro společenské, kulturní, konferenční, přednáškové i prezentační a další akce. K dispozici jsou dva velké a dva menší sály, čtyři útulné salonky, historické románské základy a tři malebné zahrady. A to vše přímo v srdci historického centra Prahy.

Velice si vážíme podpory firem, které přispěly k obnově a rekonstrukci prostor. Děkujeme ambasadorovi projektu společnosti RESPECT, a.s., pojišťovacímu makléři pro podnikatele a firmy, a také všem partnerům. Jmenovitě: Janu Zítkovi z ALUKOV a.s., Cyrilu Svozilovi ze skupiny FENIX, Věře Komárové z Leonardo da Vinci Academy s.r.o., Jiřímu Soukupovi ml. z KERAMIKA SOUKUP a.s., Pavlíně Janů z Barvy laky Janů s.r.o., Vojtěchovi Dorňákovi z Kloboucká lesní s.r.o., Michaele Peštové a Janě Jiráčkové z IF FACILITY a.s., Janu Stahlovi ze společnosti Stahl – stěhovací služba, spol. s r.o. Děkujeme také donátorům: Jiřímu Dvořákovi z AIR POWER s.r.o. a Pavlíně Zálešákové.

Zajímavosti: Klášter minoritů byl založen v roce 1232 králem Václavem I. Významným milníkem se stal rok 1311, kdy se právě v těchto prostorách konala svatební hostina Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. Tím symbolicky skončila více než čtyřsetletá vláda Přemyslovců a na český trůn nastoupili Lucemburkové. Klášterem prošla řada českých panovníků, mimo jiné Karel IV. nebo Václav IV. Konaly se zde důležité události a podepisovaly zásadní dokumenty. Právě Karel IV. tu například stvrdil zakládací listiny botanické zahrady Hortus Angelicus, kterou dnes opět připomínáme, a která je mimo jiné spojována i s tajemným Voynichovým rukopisem. Klášter sousedí s Ungeltem, což byl v minulosti královský celní úřad, a celá lokalita tak patřila k nejvýznamnějším místům Prahy. Právě zde se po staletí potkávala světská i duchovní moc s centrem obchodu. A nesmíme zapomenout ani na patrona sv. Jakuba, ochránce pražských řezníků, jejichž cech měl v těchto místech významné postavení.

Web: www.klaster-minoritu.cz

