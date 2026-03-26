Nová Visa Intelligent Authorisation modernizuje zpracování plateb v Evropě

Nová funkce na platformě Visa Acceptance Platform umožňuje obchodníkům a jejich partnerům modernizovat zpracování plateb a zároveň posílit provozní odolnost prostřednictvím jediného API, čímž odpadá potřeba nákladných a časově náročných úprav infrastruktury. V Evropě Visa spolupracuje s první skupinou partnerů, mezi které patří Comercia Global Payments, Elavon, Fiserv, UNICRE a Worldline, aby naplno využila možnosti služby VIA.
Autorizace je základem fungování digitálních plateb: obchodníci a jejich partneři odesílají v reálném čase autorizační požadavky prostřednictvím karetních sítí vydavatelským bankám, které je během několika sekund schvalují nebo zamítají. Starší systémy však často nestačí dnešním objemům a složitosti dat, což může vést k falešným zamítnutím, vyšším nákladům i omezení inovací.
VIA pomáhá tyto výzvy řešit tím, že poskytuje moderní autorizační řešení, které dokáže zpracovávat transakce napříč hlavními karetními sítěmi prostřednictvím jediné integrace. Řešení nabízí dostupnost 1 na úrovni 99,999 % a celosvětově dosahuje průměrné míry schválení 96,3 % 2, což v obou případech patří ke špičce v oboru. Lze jej využít jako hlavní autorizační řešení nebo jako doplněk k rozšíření stávajících kapacit.
Jeho modely strojového učení analyzují transakční data v reálném čase a pomáhají optimalizovat rozhodování o směrování transakcí s ohledem na pravidla karetních sítí, oborové programy i regionální regulaci. Řešení zároveň nabízí téměř okamžitý přehled o výsledcích autorizací, upozornění na rizika v reálném čase a centralizovaný portál s analytickým dashboardem, který usnadňuje dohled, vypořádání i dodržování předpisů.
Předpoklad pro inovace
S rozvojem digitálních plateb se moderní zpracovatelská infrastruktura stává klíčovým předpokladem pro další inovace. Digitální peněženky, stablecoiny i nové formy obchodování (například pomocí AI agentů) zvyšují objem i složitost transakcí procházejících autorizačními systémy.
Výzkum společnosti Visa ukazuje, jak rychle se tato oblast vyvíjí: mobilní platby dnes tvoří více než polovinu (59 %) všech transakcí v e-commerce v Evropě a očekává se, že do roku 2030 jejich podíl vzroste na tři čtvrtiny (75 %)3.
„Obchod se vyvíjí rychleji než kdykoli předtím – napříč kanály, trhy a typy plateb – ale příliš mnoho transakcí stále prochází akvizičními systémy, které byly vytvořeny pro zcela jiné tempo,“ uvedl Dan Parsons, vedoucí prodeje akceptačních služeb ve společnosti Visa Europe. „Když systémy nestíhají držet krok, výsledkem jsou vyšší míry zamítnutí, zvýšené náklady a ušlé tržby pro obchodníky. Visa Intelligent Authorisation pomůže tuto situaci změnit. Poskytuje obchodníkům rychlou cestu k modernímu a odolnému zpracování a pomáhá jim připravit se na to, co se děje nyní, i na to, co přijde v budoucnu.“
Laura Reig, viceprezidentka pro prodej ve společnosti Comercia Global Payments, uvedla: „Partnerství s Visa Intelligent Authorisation potvrzuje náš závazek poskytovat řešení, která odpovídají potřebám našich zákazníků. Propojením našich technologických a finančních služeb s inovacemi našich partnerů zvyšujeme výkonnost, odolnost i bezpečnost plateb. Našim obchodníkům to umožňuje fungovat efektivněji, lépe chránit každou transakci a s jistotou růst i v čím dál náročnějším prostředí.“
Paul Adams, SVP a vedoucí oddělení Merchant Product EMEA ve společnosti Fiserv, uvedl: „Visa Intelligent Authorisation nabízí akceptantům rychlejší cestu k modernímu a odolnému zpracování plateb. Pro naše obchodníky i bankovní partnery je taková infrastruktura klíčová - pomáhá odstraňovat překážky, zvyšuje úspěšnost schvalování a otevírá prostor pro další inovace. Jsme rádi, že můžeme s Visa spolupracovat na řešeních, která posouvají standardy v oblasti plateb napříč Evropou.“
Carla Castro, vedoucí oddělení e-commerce, vertikálních trhů a partnerství ve společnosti UNICRE, uvedla: „S více než 50 lety zkušeností v oblasti plateb vstupuje UNICRE do nové fáze svého rozvoje s ambicí růst i za hranicemi domácího trhu. Mezinárodní expanze je pro nás strategickým krokem a Visa je pro ni přirozeným partnerem díky svému rozsahu, inovacím i sdílené vizi budoucnosti plateb. Spojením naší znalosti lokálních trhů s inovativními řešeními Visa, jako je Tap to Phone, dokážeme efektivně reagovat na nové potřeby mezinárodního trhu. Toto partnerství odráží naši dlouhodobou vizi - poskytovat zákazníkům jednoduchá, bezpečná a inovativní platební řešení, která podporují chytřejší a udržitelný růst.“
Markus Frei, vedoucí akvizic ve společnosti Worldline, řekl: „Worldline rozšiřuje možnosti obchodníků v oblasti přijímání plateb. Partnerství s Visa Intelligent Authorisation přináší rychlejší a chytřejší schvalování plateb, což pomáhá získávat nové obchodníky, omezovat podvody a oslovovat nové segmenty zákazníků, včetně e-commerce, předplacených služeb a digitálních tržišť.“
(1) Celková míra schválení platebních transakcí (veškerý objem transakcí v kamenných provozovnách i online), bez zahrnutí Indie, za období březen 2024 až únor 2025.
(3) Rozluštění vývoje mobilních peněženek v Evropě: přijetí spotřebiteli a budoucnost digitálních peněženek, studie společností Visa a Ipsos, 2023.
Poznámka: Případové studie, statistiky, výzkumy a doporučení jsou poskytovány „tak, jak jsou“, a slouží pouze pro informační účely. Neměly by být považovány za provozní, marketingové, právní, technické, daňové, finanční ani jiné poradenství. Společnost Visa Inc. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně úplnosti či přesnosti informací uvedených v tomto dokumentu a nenese odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z jejich použití. Tyto informace nepředstavují právní poradenství a čtenářům se doporučuje, aby se v případě potřeby obrátili na kvalifikovaného právního odborníka.
