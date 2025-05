Nová výrobní hala společnosti Prakab: Investice do budoucnosti výroby i energetické efektivity

Společnost Prakab úspěšně dokončila výstavbu nové výrobní haly, která pro tradičního výrobce kabelů představuje významný milník nejen z pohledu technologického rozvoje a možnosti navýšení výroby, ale i z hlediska udržitelnosti a efektivity. „Rozšířená výrobní kapacita nám umožní dále rozvíjet naše produktové portfolio, zejména v oblasti energetiky a dopravní infrastruktury,“ říká Ing. Tomáš Zieschang, CEO společnosti PRAKAB Pražská kabelovna. Přístavba je navíc napojena na vlastní železniční vlečku společnosti, což přispívá k efektivitě logistiky a zároveň naplňuje závazky firmy v oblasti ESG. Do výstavby a vybavení investovala společnost více než 200 milionů korun.

Přístavba je navržena tak, aby splňovala nejpřísnější kritéria energetické náročnosti – spadá do „A“ třídy mimořádně úsporných budov s přebytky energie. Tohoto ambiciózního cíle bylo dosaženo kombinací připojení objektu na centrální zásobování teplem prostřednictvím horkovodu a instalací vlastní fotovoltaické elektrárny, která výrazně snižuje uhlíkovou stopu objektu. Její výkon ve výši 191 kWp navýší celkový výkon fotovoltaických elektráren instalovaných na střechách hal společnosti Prakab na celkových 1875 kWp. Ten umožní společnosti snížit emise o 385 tun CO2 ročně.

„Technickým unikátem nové haly je instalace výrobní linky E120, jejíž délka přesahuje hranice mezi stávající a novou částí závodu. V místě jejího průchodu byla proto do dělící stěny integrována vodní clona, která v případě požáru aktivně zasahuje a umožňuje požárně bezpečné oddělení přístavby od původní budovy,“ vysvětluje Ing. Tomáš Zieschang. Výstavba nové haly uprostřed aktivně fungujícího areálu byla výzvou sama o sobě. Společnost musel pečlivě koordinovat veškeré práce tak, aby nedošlo k omezení provozu kabelovny. Zároveň byl kladen důraz na minimalizaci záboru pro zařízení staveniště, což vyžadovalo vysokou úroveň plánování a efektivity.

Přístavba je navržena s výhledem do budoucnosti – její konstrukce umožňuje v případě potřeby vestavět další patro. Celková výše investic do této etapy dosahuje 80–100 milionů korun, přičemž dalších 110 milionů bylo investováno do nové výrobní linky. Fotovoltaická elektrárna na střeše objektu byla financována s příspěvkem Modernizačního fondu EU, který dosáhl téměř pěti milionů Kč.

O společnosti Prakab

Společnost PRAKAB dodává na trh kabely pro nejrůznější využití již více než sto let. Tato tradiční česká firma, u jejíhož zrodu stál Dr. Emil Kolben, je silným hráčem na poli dodávek kabelů pro energetiku, ohniodolných a ohnivzdorných kabelů, ale také kabelů pro využití v železniční dopravě.

