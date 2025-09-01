Nová vysokorychlostní žehlička Sencor Artemiss: suší a narovnává vlasy v jednom kroku

Vysokorychlostní žehlička na vlasy Sencor SHI 9100RS (doporučená cena 5999 Kč) umí zároveň sušit i narovnávat, takže už nemusíte vlasy nejprve vysoušet fénem a teprve pak žehlit. Výkonný motor s vysokou rychlostí proudění vzduchu (až 15 l/s) zajistí, že účes budete mít hotový během 6 až 8 minut. Vlasy si zachovají svou pružnost, lesk a zdravý vzhled.
Žehlička nabízí 4 teplotní stupně – 90, 120, 140 a 160 °C. Nižší teplota je ideální pro jemné nebo citlivé vlasy, vyšší naopak pro hustší nebo pevnější typy, které potřebují intenzivnější narovnání. Přístroj se tak snadno přizpůsobí vašim potřebám a zajistí šetrný styling bez kompromisů.
Díky ionizaci se vlasy navíc přirozeně uhladí, nezacuchávají se a zbaví se nežádoucího krepatění i elektrizování. Studený vzduch navíc umožní účes snadno zafixovat, aby vydržel celý den.
LED displej zobrazuje nastavenou teplotu i zvolený režim. Žehlička má 3 rychlosti proudění vzduchu a 2 stylingové režimy, které vám dávají plnou kontrolu nad stylingem. Samozřejmostí je i automatické vypnutí po 3 minutách nečinnosti a bezpečnostní zámek, díky kterým je používání ještě pohodlnější a bezpečnější.
S vysokorychlostní žehličkou Sencor SHI 9100RS Artemiss získáte multifunkčního pomocníka, který spojuje rychlost, efektivitu a šetrnou péči o vlasy. Je to víc než jen žehlička – je to osobní stylista, který se dokonale přizpůsobí vašim potřebám a každý den vám vykouzlí krásný a zdravý účes v pohodlí domova. A protože má moderní design a koupíte ji elegantním dárkovém balení, je ideální i jako originální dárek pro každou ženu.
Značka SENCOR je synonymem pro spolehlivou spotřební elektroniku, která do každé domácnosti přináší nejen praktické spotřebiče, ale i chytré pomocníky, kteří překvapí svými schopnostmi a zpříjemní každodenní život. Všechny spotřebiče vynikají vyváženým poměrem mezi atraktivní cenou, kvalitou, moderními technologiemi a designem.
SENCOR je globálně rostoucí značkou, která působí v 60 zemích světa. Její historie sahá až do roku 1969, kdy byla založena v Japonsku. V devadesátých letech přešla pod evropské vedení a doma je v Praze, kde sídlí i vývojové centrum se špičkovými odborníky, kteří pracují na vývoji spotřebičů a jejich designu.