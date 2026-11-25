Provozovatelé nelegálních online hazardních her odčerpali v letech 2023 až 2025 od spotřebitelů v 27 členských státech Evropské unie odhadem 224,8 miliardy eur na hrubých příjmech z hazardních her (GGR), jak vyplývá z nového výzkumu, který si zadala Evropská asociace kasin (ECA) a který vypracovala organizace Gaming Compliance International (GCI).
Zpráva s názvem Online hraní 2023–2025: Zpráva o nelegálním hazardu v Evropě (Illegal Gambling in EU27 Europe) odhaduje, že nelegální provozovatelé během tříletého období ovládli přibližně 70 % trhu s online hazardními hrami v EU27 v hodnotě 320,8 miliardy eur, což je více než dvojnásobek oproti 95,9 miliardám eur zaznamenaným regulovanými provozovateli.
Odhadovaná ztráta daní z hazardních her, kterou evropské vlády za tři roky utrpěly, dosáhla 56,3 miliard eur. Nelegální hazardní hry zabírají 78 % růstu trhu
Mezi lety 2023 a 2025 vzrostl trh s online hazardními hrami v EU27 ročně o 49,7 miliardy EUR. Nelegální provozovatelé se na tomto nárůstu podíleli 39,0 miliardami EUR, což představuje 78 % růstu trhu.
Do roku 2025 nelegální provozovatelé ročně vydělávali 91,6 miliard eur, což odpovídá více než 250 milionům eur denně, a ovládali přibližně 72 % online trhu.
Navzdory růstu příjmů z regulovaných hazardních her se tržní podíl regulovaného sektoru snížil z 33 % v roce 2023 na 28 % v roce 2025.
Prohlubující se neúspěch výsledků veřejné politiky
Zjištění vyvolávají otázky ohledně účinnosti evropských systémů regulace a vymáhání dodržování předpisů v oblasti hazardních her.
Regulované hazardní hry poskytují vládám mechanismy na ochranu spotřebitelů, podporu legitimního obchodu, vymáhání ochranných opatření a výběr daní. Nelegální provozovatelé soutěží o tytéž spotřebitele a zároveň se vyhýbají licenčním povinnostem a regulačnímu dohledu vyžadovanému v jurisdikcích, na které se zaměřují.
Jeden trh, dvě konkurenční odvětví
Výzkum GCI zkoumá celkový trh s online hazardními hrami, a to jak lokálně regulované, tak i nelegální provozovatele.
Monitorování zahrnuje spotřebitele, jejich online aktivity a širší infrastrukturu, jejímž prostřednictvím jsou hazardní hry objevovány, propagovány a zpřístupňovány, včetně webových stránek, aplikací, vyhledávání, umělé inteligence, přidružených subjektů, sociálních médií, reklamy, streamování a plateb.
Zpráva zaznamenala v roce 2025 6238 nelegálních destinací provozovatelů zaměřených na spotřebitele z EU27, oproti 4921 v roce 2023.
Zprávy o loupeži Binance v hodnotě 6,3 miliardy amerických dolarů šokovaly svět; avšak nelegální online hazardní hry odčerpávaly od evropských spotřebitelů v průměru 6,24 miliardy eur měsíčně po dobu tří let. To je více než průměrná hodnota loupeže Binance každý měsíc za posledních 36 měsíců.
Na rozdíl od jednorázové krádeže majetku měří GGR v hazardních hrách sázky mínus výhry v rámci více transakcí a událostí. To ilustruje rozsah odčerpání ekonomické hodnoty, nikoli ekvivalentní ztráty z trestné činnosti.
Komentář vedení
Předseda Evropské asociace kasin (ECA) Erwin Van Lambaart uvedl:
„Tato zjištění ukazují obrovský rozsah nelegálního hazardu, který funguje vedle regulovaných podniků v Evropě. Během tří let nelegální provozovatelé získali 224,8 miliardy eur, zatímco evropské vlády přišly o daň z hazardních her ve výši odhadovaných 56,3 miliardy eur. Ochrana spotřebitelů a legitimních podniků vyžaduje kroky proti provozovatelům a sítím, které podkopávají národní regulační systémy."
Ismail Vali, prezident GCI a zakladatel a bývalý generální ředitel společnosti Yield Sec, uvedl:
„Loupež Binance šokovala svět, ale proč nejsme více pobouřeni tím, co je pravděpodobně největší loupeží v evropské historii? Nelegální online hazardní hry nejsou jakýmsi samostatným tržištěm fungujícím mimo regulovaný sektor. Spotřebitelé se setkávají s jedním trhem, ale o jejich peníze soupeří dvě odvětví – jedno funguje v rámci vnitrostátních zákonů, druhé mimo ně. Evropa nemůže chránit své spotřebitele, podniky ani veřejné finance tím, že bude kontrolovat pouze subjekty, které dodržují pravidla. Musíme se postavit celému trhu a zastavit nezákonné odčerpávání hodnoty z evropských ekonomik."
O ECA: europeancasinoassociation.org
O GCI: gamingcompliance.com
Dotazy médií: sam.fielden@gamingcompliance.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60232.