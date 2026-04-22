Novakid uvádí na trh NovaPals, konverzační aplikaci s integrovanou umělou inteligencí pro samostatné procvičování angličtiny

Autor:
  14:15
San Francisco (USA) 22. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Konverzační partner s integrovanou umělou inteligencí, který nabízí procvičování angličtiny 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s adaptivním učebním plánem založeným na standardech CEFR. Aplikace byla od samého počátku navržena s využitím umělé inteligence, nikoli dodatečně upravena pro její využití, a čerpá z dlouholetých zkušeností společnosti Novakid s výukou stovek tisíc studentů po celém světě v rámci milionů lekcí. Zaměřuje se na „vyloučenou střední skupinu": studenty ve věku 13+, kteří již vyrostli z dětských aplikací, ale nejsou připraveni na nástroje pro dospělé. Využívá technologii umělé inteligence ověřenou v praxi prostřednictvím interního AI lektora společnosti Novakid zvaného „Pandy", kterého používají studenti po celém světě.

Novakid, oceňovaná online škola angličtiny pro děti, spustila NovaPals, konverzační aplikaci pro výuku angličtiny založenou na umělé inteligenci (AI), která umožňuje neomezené a samostatné procvičování mluvení. Na rozdíl od tradičních nástrojů pro výuku jazyků zaměřených na gramatická cvičení nebo procvičování slovní zásoby nabízí NovaPals konverzaci v reálném čase s AI partnerem, který se přizpůsobuje úrovni studenta, pamatuje si předchozí interakce a provází uživatele strukturovaným kurikulem odpovídajícím úrovním CEFR.

Aplikace reaguje na zásadní mezeru ve výuce jazyků: zaměřuje se na studenty, kteří již překonali zjednodušený obsah pro děti, ale ještě se necítí na nástroje určené pro dospělé. NovaPals umožňuje nácvik mluvení bez obav z hodnocení, dostupný kdykoli a odkudkoli, což je obzvláště cenné pro studenty s omezeným přístupem k živým lektorům nebo strukturované konverzaci ve třídě. NovaPals je proto dokonalým doplňkem pro děti, dospívající a všechny, kteří potřebují další nácvik mluvení.

To, co aplikaci NovaPals odlišuje ostatních, je její základ: aplikace je od počátku postavena na umělé inteligenci a vystavěna na proprietárních konverzačních AI agentech společnosti Novakid. Agenti čerpají z téměř desetiletých zkušeností s kurikulem vytvořeným lidmi, které využily stovky tisíc studentů v rámci více než 20 milionů lekcí. Namísto otevřeného chatbota bez jasného směru vede NovaPals studenty cílenými konverzacemi s definovanými vzdělávacími cíli a integrovaným sledováním pokroku.

Strávili jsme roky budováním nejlepšího kurikula angličtiny pro děti vedeného lidmi," uvedl Max Azarov, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Novakid. „NovaPals představuje další krok v našem vývoji: využíváme své zkušenosti a přetváříme je pro prostředí, které je od základu postavené na umělé inteligenci. Nejedná se o umělou inteligenci přidanou k tradičnímu obsahu, ale o produkt navržený od samého počátku s ohledem na to, v čem je konverzační AI nejsilnější: personalizované a adaptivní procvičování ve velkém měřítku."

NovaPals vychází z poznatků získaných z nástroje Pandy, AI lektora společnosti Novakid určeného k procvičování mezi lekcemi. Praktické zkušenosti ukázaly, že interakce řízené AI často povzbuzují studenty k častějšímu a sebevědomějšímu mluvení, zejména když jim AI partner poskytuje důslednou podporu bez sociálního tlaku či obav z hodnocení.

Aplikace nabízí řadu přátelských a přístupných postav, s nimiž studenti dlouhodobě komunikují, čímž se vytváří pocit spojení a odpovědnosti podobný sociálnímu kontaktu, která činí individuá výuku efektivní. Gamifikace je integrována od samého počátku, aby studentům poskytla zábavný a poutavý zážitek.

Naše první testy AI tutora ukázaly, že mladší studenti si k výuce s AI skutečně vytvořili pouto," uvedl Chris Kemsley, produktový vedoucí NovaPals. „To nás přivedlo k otázce: jak by to mohlo vypadat u dalších studentů, kteří nenacházejí řešení výuky přizpůsobené jejich potřebám? Pro nás to znamenalo spojit tři věci: odborně navržené kurikulum vytvořené lidmi, produkt, který skutečně chtějí používat, a napodobení sociálního kontaktu mezi žákem a lektorem. Výsledkem je NovaPals."

NovaPals představuje strategické rozšíření vzdělávacího ekosystému společnosti Novakid a míří za hranice současného trhu synchronní výuky vedené lidskými lektory. Díky kombinaci výuky vedené lektorem a samostatného procvičování s podporou umělé inteligence nabízí Novakid celou škálu možností: lidské lektory pro strukturované lekce a zpětnou vazbu i AI partnery pro každodenní studium a budování jistoty v mluvení.

NovaPals je k dispozici ke stažení pro iOS a Android.

O společnosti Novakid

Novakid je přední online platforma pro výuku angličtiny pro mladé studenty a jedna z nejrychleji rostoucích EdTech společností na světě. Jde o americkou firmu se sídlem v Londýně, která v rámci investičního kola série B získala 41,5 milionu dolarů od předních globálních investorů a jíž důvěřuje více než 990.000 rodin ve více než 50 zemích.

Členství na platformě Novakid nabízí rodičům snadný a cenově dostupný způsob, jak přimět své děti k pravidelnému procvičování angličtiny prostřednictvím online mezinárodních aktivitách, které je baví. Pravidelná praxe doplňuje jejich školní výuku, posiluje sebevědomí a rozšiřuje budoucí možnosti.

Novakid nabízí různé způsoby učení přizpůsobené každému dítěti – od roztomilého AI tutora Pandy přes skupinové workshopy s certifikovanými učiteli a živé přenosy až po individuální lekce 1:1 pro ty, kteří chtějí studovat intenzivněji.

Umělá inteligence stojí v jádru toho, jak Novakid personalizuje výuku: přiřazuje studenty k vhodným lektorům, přizpůsobuje tempo lekcí, sleduje pokrok podle standardů Společného evropského referenčního rámce (CEFR) a vytváří individuální studijní plány.

Přístup společnosti Novakid přináší výsledky. V průměru 96 % studentů zlepší svou angličtinu do šesti měsíců, 75 % vykazuje výsledky již od prvního měsíce a většina složí zkoušky na první nebo druhý pokus.

Webové stránky Novakidu: https://novakidschool.com

Webové stránky NovaPals: https://novapals.ai/en

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2959393/NovaPals_Promo_Portrait_V4_km2drq.mp4 

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2959392/5923032/novapals_logo_1_Logo_Logo.jpg 

Kontakt: Novakid Press, hellopress@novakidschool.com

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Vážím si toho, že vláda zatím nerozhoduje o mých krajských cestách, rýpl si Pavel

Prezident Petr Pavel dostal od studentů Gymnázia a grafické školy v Přelouči...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Čekal na něj muž, s nímž před lety skočil padákem, od...

22. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  15:25

OBRAZEM: Pláž oblíbeného Boleváku dostává tři nová mola s exotickým dřevem

Instalace nových mol pro plavce a úpravy plovárny u Velkého Boleveckého rybníka...

Město Plzeň nechává instalovat u pláže Ostende oblíbeného Velkého boleveckého rybníka nová plovoucí mola. Podle primátora Romana Zarzyckého (ANO) začnou sloužit v letošní koupací sezoně. Největší...

22. dubna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Jedním pruhem a osmdesátkou. V Ostravě začala oprava poslední části zvlněné D1

Začaly opravy posledního úseku zvlněné dálnice D1 v Ostravě. (22. dubna 2026)

Auta jen jedním pruhem v každém směru a kolony před zúženími. I tak vypadá současný stav na dálnici D1 v Ostravě. Minimálně do konce října a pak ještě na jaře příštího roku tam musejí řidiči počítat...

22. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Konec cestování kvůli práškům. V Kynšperku budou mít po třech letech lékárnu

Téměř tři roky byli obyvatelé Kynšperku nad Ohří bez lékárny. Město našlo...

Bezmála tři roky bylo město Kynšperk nad Ohří na Sokolovsku bez lékárny. To už se brzy změní. Radnici se podařilo získat provozovatele, který chce lékárnu otevřít v prostorách nákupního centra Coop –...

22. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Z muže na úřadě kvůli nevyplacené dávce sršely hrozby a urážky, strážníka napadl

Ilustrační snímek

Vyhrocené chvíle se odehrály v úterý dopoledne na úřadu práce v Zábřehu na Šumpersku. Jeden z klientů tam začal běsnit kvůli tomu, že se marně dožadoval vyplacení peněžní podpory. Nyní je podezřelý z...

22. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Srážka vlaku a auta na Písecku omezila provoz trati Plzeň - Č. Budějovice

ilustrační snímek

Kvůli dnešní ranní srážce vlaku s nákladním automobilem na přejezdu u Protivína na Písecku byl téměř pět hodin omezený provoz na železnici mezi Plzní a Českými...

22. dubna 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

Žďárská knihovna začala nabízet bezplatné doučování dětí ze základních škol

ilustrační snímek

Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou začala díky dobrovolníkům v dubnu nabízet bezplatné doučování dětí ze základních škol. Smyslem je udělat...

22. dubna 2026  13:19,  aktualizováno  13:19

Rozšířené bezpečnostní upozornění – riziko otravy oxidem uhelnatým. Bezpečnostní opatření pro vybrané plynové průtokové ohřívače vody BOSCH a JUNKERS vyráběné od roku 2019.

22. dubna 2026  14:55

Město Louny oficiálně stvrdilo své partnerství s japonským městem Susaki

22. dubna 2026  14:53

Majáles se vrací k Flošně. Bude průvod, alegorický vůz sveze Vypsanou fiXu

Hradecký festival Majáles a jeho návštěvníci (20. dubna 2018)

Ke koupališti Flošna se v sobotu 25. dubna po dvaceti letech vrátí festival, který v Hradci Králové tradičně otvírá letní hudební sezonu. Hradecký Majáles nabídne dvě pódia, přes dvacet interpretů a...

22. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Poptávka po hotelech v centru Brna neklesla ani s otevřením nového hotelu

PoptĂˇvka po hotelech v centru Brna neklesla ani s otevĹ™enĂ­m novĂ©ho hotelu

Ani otevření nového brněnského hotelu na Dornychu v minulých týdnech nijak nedopadlo na poptávku po hotelech v historickém centru. Podle marketingového...

22. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Vědci vytvořili další embryo ohrožených nosorožců, mají dvě náhradní matky

ilustrační snímek

Mezinárodnímu vědeckému týmu BioRescue se podařilo vytvořit další embryo nosorožců bílých severních, kterým hrozí vyhynutí. Vědci také vybrali další dvě samice...

22. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.