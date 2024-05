NOVATOP rozšířil výrobní portfolio o standardní CLT pro vícepodlažní dřevostavby

V horizontu 2-3 let plánuje společnost vyrábět každoročně až 10.000 m3 panelů CLT STANDARD v souladu s přirozeně rostoucí poptávkou a očekává, že většina této produkce zůstane v ČR. V současné době dodává do České republiky přibližně 25 % své výrobní kapacity stavebních prvků NOVATOP a předpokládá, že u panelů CLT STANDARD to bude až 75 %. Na zahraničních trzích lze nyní pozorovat přebytek výroby, a tak další zvýšení výrobní kapacity se bude zvažovat až po vyrovnání nabídky a poptávky. Již dnes je ve výrobním areálu v Ptení u Prostějova připravený pozemek a technické řešení pro další výrobní halu s kapacitou až 30.000 m3 panelů CLT.

„Rozšíření našeho produktového portfolia NOVATOP o nepohledové konstrukční panely CLT STANDARD je reakcí na rychle rostoucí segment vícepodlažních dřevostaveb. U několika českých projektů jsme v poslední letech byli vystaveni přímé konfrontaci s konkurencí a na základě těchto zkušeností se rozhodli urychlit investici v objemu cca 100 milionů korun do nové haly i strojů a upřednostnit ji před jinými záměry,“ komentuje aktuální situaci Jiří Oslizlo, předseda představenstva AGROP NOVA a.s., a dodává: „Od této chvíle nabízíme pod značkou NOVATOP svým způsobem unikátní celosystémové řešení pro vertikální i horizontální dřevěné konstrukce vícepodlažních budov. Ale ani to ještě není finále! Ve spolupráci s předními českými odborníky připravujeme speciální standardizovaná řešení pro vícepodlažní administrativní budovy ušitá na míru české legislativě. Věřím, že takto ucelené portfolio bude přispívat jak k udržitelnému rozvoji stavebnictví, tak naplnění vysokých očekávání našich zákazníků, protože kvalita zůstane i nadále na prvním místě, což se ukazuje jako náš nejsilnější obchodní argument už přes tři desetiletí.“

Popularita dřeva jako stavebního materiálu roste i u nás

V posledních letech je stále větší zájem o využití dřeva při stavebních projektech, přičemž tuto tendenci umocňuje i jeho ekologický charakter. Dlouhou dobu bránilo většímu rozvoji vícepodlažních dřevěných konstrukcí v České republice omezení požární výšky na 12 metrů. Avšak díky společnému úsilí zástupců hasičů, České agentury pro standardizaci a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) bylo koncem minulého roku vydáno odborné stanovisko, které potvrdilo možnost aplikace požárně inženýrského přístupu i u dřevěných staveb a jejich výstavbu do výšek přesahujících dosavadní limit. V první polovině roku 2025 se očekává vydání návrhu na změnu požární normy u dřevostaveb, aktuálně je předmětem odborné diskuse finální výškový limit. Často se hovoří o výšce 22,5 metru, což odpovídá osmi patrům a představuje maximální výškovou hladinu pro krajská města.

„Transformace českého stavebního sektoru dřevostavění bude záviset na legislativě, odvaze investorů realizovat pilotní projekty a bankovním sektoru poskytovat výhodnější financování pro dané typy staveb. Vnímám postupné bourání bariér, aktuálně i v České republice vyrůstají velmi pokrokové dřevěné stavby, což mě nesmírně těší. Velmi kvituji i plánované schválení výstavby nad současných 12 metrů, přestože s velkým odstupem pozoruji celosvětovou soutěž, kdo postaví nejvyšší dřevostavbu. Osobně zastávám názor, že u výškových budov bychom měli zůstat u hybridních konstrukcí a využívat dřevo výhradně tam, kde zúročí své přednosti před jinými materiály,“ reaguje Jiří Oslizlo.

Potenciál představují kancelářské budovy Hlavními výhodami všech CLT panelů je vysoká statická únosnost a požární odolnost, což z nich právem činí ideální volbu pro vícepodlažní dřevostavby. Jejich efektivní použití a prefabrikace, zejména v místě obvodových plášťů budov, výrazně urychluje proces stavby, a to až o polovinu oproti jiným konstrukčním řešením. Jejich uplatnění má podle Jiřího Oslizla největší potenciál v segmentu firemních administrativních budov, a to jak v nových objektech, tak ve vestavbách, nástavbách a rekonstrukcích stávajících budov. V naší republice existuje mnoho úspěšných firem, kterým záleží na pracovním prostředí svých zaměstnanců, ale i na omezování emisí CO2 spojených s výstavbou a provozem budov. Tyto společnosti jsou ochotny investovat do kvality, která má reprezentovat jejich firemní hodnoty. U bytové výstavby jsou v ČR už první postavené projekty z CLT a další se chystají. Zde je stále primárním faktorem cena, díky které se sklouzává k ústupkům v kvalitě při "cenových optimalizacích" technických řešení, což by mohlo bránit zlepšení vnímání kvality dřevěných bytovek a tím zpomalit růst tohoto segmentu.

„My se o důvěru našich zákazníků chceme i nadále ucházet výhradně kvalitou postavenou na našich 30letých zkušenostech ze zahraničí. Nabízíme vždy prověřená a certifikovaná technická řešení. Největším benefitem NOVATOPu je vysoká kvalita a stabilita pohledových ploch s eliminací vzniku povrchových trhlin i v období topné sezóny, což je dáno odlišným výrobním postupem odpovídajícím nábytkářské kvalitě. To platí pro všechny výrobky kromě nových panelů CLT STANDARD, které se vyrábí odlišně a jsou pouze nepohledové, díky tomu i cenově zvýhodněné,“ vysvětluje Jiří Oslizlo.

Je na místě zmínit, že i panely CLT STANDRAD je možné v případě požadavku na vysokou pohledovou kvalitu opláštit třívrstvými deskami NOVATOP (biodeskami), a to jak ve výrobě, tak dodatečně na stavbě. Má to hned několik výhod – veškeré elektroinstalace lze frézovat bez limitu a schovat je pod finální opláštění, dá se tak docílit výrazně lepší stavební akustiky, požární odolnosti a v případě požadavku i oboustranné pohledovosti stěn. Obkladem z biodesky je zároveň možné sjednotit finální dřevěné povrchy se všemi viditelnými prvky NOVATOP, použitými na dané stavbě. Velmi sofistikovaně se u NOVATOP systému řeší i tuhost konstrukce, prefabrikace, stavební akustika spojená s přenosem hluku mezi patry i mezi místnostmi, ale i prostorová akustika, která eliminuje echo a celkový uživatelský komfort daných místností. Nároky na statiku, požární bezpečnost a certifikace jsou i u tohoto výrobce považovány za samozřejmost. „Dřevostavby z NOVATOPu si tak zachovávají svou jedinečnou kvalitu jak u rodinných domů, tak i ve větších projektech. Smyslem naší práce je, aby se spokojený zákazník vrátil nebo nás doporučil svým známým či obchodním partnerům. Jsem přesvědčen, že pouze prostřednictvím kvality a dobrých příkladů dokážeme postupně vyvracet nedůvěru, kterou si dřevostavby v období od 60. do 90. let minulého století vydobyly, a odolávat kritice za amatérsky realizované stavby," uzavírá svůj pohled na stavění u nás Jiří Oslizlo.

O společnosti AGROP NOVA

AGROP NOVA – česká společnost, lídr v oboru výroby CLT, producent uceleného stavebního systému z masivního dřeva NOVATOP. AGROP NOVA je česká výrobní společnost, která přes třicet let konkuruje velkým evropským hráčům. Společnost je jedním z nejmodernějších výrobců velkoplošných vícevrstvých desek a CLT v Evropě. Tržby společnosti se pohybují kolem tři čtvrtě miliardy korun českých ročně. Společnost dodává převážně na vyspělé trhy jako je Švýcarsko, Rakousko, Německo, Itálie, Francie, Norsko, USA, Kanada i Japonsko. Aktuálně ve výrobním závodě v Ptení pracuje více než 230 zaměstnanců.

Jiří Oslizlo je předsedou představenstva společnosti AGROP NOVA a.s., která je výrobcem uceleného stavebního systému z masivního dřeva NOVATOP. Jiří Oslizlo ve firmě zodpovídá za řízení společnosti, za strategii a business development. V dřevozpracujícím odvětví se pohybuje více než 20 let. Dříve působil 10 let v potravinářském sektoru na pozici majitele a generálního ředitele. Jiří vystudoval strojírenský obor na Technické univerzitě v Ostravě. Jeho podnikatelským cílem je přispívat k naplňováni základních lidských potřeb jako je jídlo a bydlení s přesahem na energetickou soběstačnost.

