Pravdivost znaleckých posudků vyvrací klíčový stavební kámen původních závěrů
Nově posouzené informace ukazují, že znalecké posudky oceňující nemovitosti sloužící jako zajištění úvěrů byly odborně správné a v souladu s tržní realitou. Tato skutečnost zásadně odporuje tvrzení, že zajištění bylo fiktivní či nadhodnocené.
„Původní závěr o nevěrohodnosti zajištění nebyl v souladu se skutečnými podklady. Oceňování probíhalo standardním způsobem, prostřednictvím soudních znalců, a nevykazuje znaky předstírání či manipulace,“ uvádí se v právním rozboru M365 Copilot (Microsoft, 2026).
Audity potvrzují funkční úvěrové řízení i kontrolní prostředí
Interní i externí audity, které byly k dispozici už v době poskytování úvěrů, prokazují, že:
- úvěrový proces MSD byl plně funkční,
- jednotlivé úvěry procházely víceúrovňovým schvalováním,
- oddělení řízení rizik pravidelně hodnotilo bonitu dlužníků i kvalitu portfolia,
- úvěrová komise řádně posuzovala zajištění a návrh úvěrových parametrů,
- kontrolní mechanismy byly hodnoceny jako efektivní s pouze drobnými nedostatky bez systémového charakteru.
Závěr soudu o „formálním procesu bez reálné kontroly“ se tak podle analýzy dostává do přímého rozporu s auditní realitou.
Účetní výkazy vyvracejí obraz ekonomicky ohrožené instituce
Výroční zpráva MSD za rok 2012 vykazuje:
- rekordní růst kapitálu,
- vysoký meziroční zisk,
- stabilní likviditu,
- úvěrové portfolio označené jako standardní.
Analytické závěry uvádějí, že:
„Účetní a provozní realita zcela nesouhlasí s tvrzeními o destabilizaci družstva. Naopak – výsledky byly dlouhodobě pozitivní a nevykazovaly žádné náznaky zásadního rizika.“ M365 Copilot (Microsoft, 2026)
Nesprávné přisouzení povinností představenstvu
Právní analýza dále upozorňuje, že soudní závěry mylně přisoudily tehdejšímu představenstvu povinnosti, které podle stanov a bankovní regulace náležely specializovaným útvarům družstva, zejména:
- úvěrové komisi,
- oddělení řízení rizik,
- interním kontrolním mechanismům.
Představenstvo podle platných pravidel oprávněně vycházelo z podkladů a stanovisek těchto odborných útvarů, jejichž výstupy navíc potvrzovaly externí audity.
Závěr: Zjištěné skutečnosti neodpovídají dřívějšímu popisu stavu
Nově vyhodnocené podklady — včetně auditů, výročních zpráv, interních předpisů a odborných posudků — ukazují, že dřívější soudní závěry neodpovídají skutečné povaze procesů, stavu řízení rizik ani ekonomické situaci MSD v dané době.
Komplexní analýza upozorňuje na:
- zásadní rozpor mezi realitou a popisem úvěrového řízení v rozsudku,
- nesprávné hodnocení zajištění, které bylo reálné a odborně oceněné,
- opomenutí auditorských zjištění potvrzujících funkčnost interních kontrol,
- nesprávné stanovení odpovědnosti orgánů družstva podle jeho stanov.
Autor: Jan Zavřel