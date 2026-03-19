Nové analýzy ukazují zásadní nesoulad mezi závěry soudu a skutečným stavem řízení rizik v kauze Metropolitního spořitelního družstva

Praha 19. března 2026 (PROTEXT) - Na základě výstupu z komplexní právní analýzy provedené M365 Copilot (Microsoft, 2026), vycházející z písemného vyhotovení rozsudku, výroční zprávy MSD za rok 2012, Auditu řídícího a kontrolního systému MSD, Vyhlášky 123/2007 Sb., zákona 87/1995 Sb., a negativního vyjádření GIBS k pochybení PČR v zastavení trestního stíhání znalců jsou odhaleny zásadní nesprávnosti v dřívějších závěrech soudu týkajících se úvěrové činnosti Metropolitního spořitelního družstva (MSD) a role tehdejšího představenstva.

Pravdivost znaleckých posudků vyvrací klíčový stavební kámen původních závěrů

Nově posouzené informace ukazují, že znalecké posudky oceňující nemovitosti sloužící jako zajištění úvěrů byly odborně správné a v souladu s tržní realitou. Tato skutečnost zásadně odporuje tvrzení, že zajištění bylo fiktivní či nadhodnocené.

Původní závěr o nevěrohodnosti zajištění nebyl v souladu se skutečnými podklady. Oceňování probíhalo standardním způsobem, prostřednictvím soudních znalců, a nevykazuje znaky předstírání či manipulace,“ uvádí se v právním rozboru M365 Copilot (Microsoft, 2026).

Audity potvrzují funkční úvěrové řízení i kontrolní prostředí

Interní i externí audity, které byly k dispozici už v době poskytování úvěrů, prokazují, že:

- úvěrový proces MSD byl plně funkční,

- jednotlivé úvěry procházely víceúrovňovým schvalováním,

- oddělení řízení rizik pravidelně hodnotilo bonitu dlužníků i kvalitu portfolia,

- úvěrová komise řádně posuzovala zajištění a návrh úvěrových parametrů,

- kontrolní mechanismy byly hodnoceny jako efektivní s pouze drobnými nedostatky bez systémového charakteru.

Závěr soudu o „formálním procesu bez reálné kontroly“ se tak podle analýzy dostává do přímého rozporu s auditní realitou.

Účetní výkazy vyvracejí obraz ekonomicky ohrožené instituce

Výroční zpráva MSD za rok 2012 vykazuje:

  • rekordní růst kapitálu, 
  • vysoký meziroční zisk, 
  • stabilní likviditu, 
  • úvěrové portfolio označené jako standardní.

Analytické závěry uvádějí, že:

Účetní a provozní realita zcela nesouhlasí s tvrzeními o destabilizaci družstva. Naopak – výsledky byly dlouhodobě pozitivní a nevykazovaly žádné náznaky zásadního rizika.“ M365 Copilot (Microsoft, 2026)

Nesprávné přisouzení povinností představenstvu

Právní analýza dále upozorňuje, že soudní závěry mylně přisoudily tehdejšímu představenstvu povinnosti, které podle stanov a bankovní regulace náležely specializovaným útvarům družstva, zejména:

- úvěrové komisi,

- oddělení řízení rizik,

- interním kontrolním mechanismům.

Představenstvo podle platných pravidel oprávněně vycházelo z podkladů a stanovisek těchto odborných útvarů, jejichž výstupy navíc potvrzovaly externí audity.

Závěr: Zjištěné skutečnosti neodpovídají dřívějšímu popisu stavu

Nově vyhodnocené podklady — včetně auditů, výročních zpráv, interních předpisů a odborných posudků — ukazují, že dřívější soudní závěry neodpovídají skutečné povaze procesů, stavu řízení rizik ani ekonomické situaci MSD v dané době.

Komplexní analýza upozorňuje na:

- zásadní rozpor mezi realitou a popisem úvěrového řízení v rozsudku,

- nesprávné hodnocení zajištění, které bylo reálné a odborně oceněné,

- opomenutí auditorských zjištění potvrzujících funkčnost interních kontrol,

- nesprávné stanovení odpovědnosti orgánů družstva podle jeho stanov.

Autor: Jan Zavřel

