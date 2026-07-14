Nové bydlení v Kutné Hoře nabízí dětské hřiště i vlastní dětskou skupinu

Přímo v areálu funguje dětská skupina s vlastní zahradou, která rozšiřuje občanskou vybavenost celé lokality a rodičům usnadňuje každodenní péči o nejmenší. Venkovní prostory dále doplňuje dětské hřiště, workoutové hřiště pro starší děti a dospělé i Grill Point, kde se mohou rodiny scházet se sousedy a trávit společně volný čas.
Byty s dispozicemi od 1+kk po prostorná 3+kk a terasami až 100 m2 nabízejí dostatek místa pro rodinné bydlení, doplněné o podlahové vytápění v celém bytě, francouzská okna s dostatkem denního světla i kvalitní materiály. Moderní koupelny s walk-in sprchovými kouty a designové niky pak přispívají k celkovému komfortu domácnosti.
Developer navíc nově umožňuje převzít byt kompletně vybavený včetně kuchyňské linky, spotřebičů, osvětlení, zrcadel a garnýží, což ocení zejména rodiny stěhující se s malými dětmi. Většina kupujících podle společnosti této možnosti využila již v předchozích etapách a mohla se do bytu nastěhovat bez dalších stavebních úprav.
Projekt navazuje na úspěšně dokončenou první etapu – Strakoschovu vilu – a společně s druhou etapou vytváří jeden z nejvýznamnějších rezidenčních souborů v Kutné Hoře. Reprezentativně řešené společné prostory i nové pěší komunikace v areálu přispívají k tomu, aby se rodiny s dětmi mohly bezpečně pohybovat mezi bydlením, hřištěm i dětskou skupinou.
Třetí etapu projektu developer aktuálně připravuje ve fázi před nabytím právní moci již vydaného stavebního povolení. Cílem je podle společnosti dále rozšířit nabídku rodinného bydlení propojeného s kvalitní občanskou vybaveností.
Zdroj: Jakeš Development