Nové elektrické vzv vozíky EFG 2/2i a 2/3i: kompaktní, výkonné a ergonomické

Autor:
  10:40
Hamburk / Praha 21. dubna 2026 (PROTEXT) - S novou řadou EFG 2/2i & 3/3i uvádí Jungheinrich na trh další generaci svých úspěšných elektrických vysokozdvižných vozíků. Kompletně přepracované nástupnické modely kombinují maximální kompaktnost s cíleným výkonem a vysokým komfortem pro řidiče – pro efektivní a vysoce výkonné materiálové toky v segmentu 48 V s nosností až 2,0 tuny.

  • Vozíky nabízí nejlepší kompaktnost ve své třídě: až o 15 % lepší využití prostoru díky optimalizovanému poloměru otáčení a kompaktní konstrukci vozíku.
  • Výkon na míru: tři varianty výkonu pro přesné přizpůsobení různým profilům použití.
  • Důraz na řidiče: méně stresu a více pohodlí díky prostornému pracovišti řidiče a koncepci vozíku s nízkou hlučností a vibracemi.
  • Důraz na bezpečnost: až 65% snížení mrtvých úhlů a komplexní asistenční systémy

Kompletně přepracováno na základě zkušeností zákazníků z více než 170.000 prodaných vozíků: Jungheinrich kompletně přepracoval řadu elektrických vysokozdvižných vozíků EFG 2/2i a 3/3i v oblíbené třídě nosnosti do 2 tun. Jsou určeny pro uživatele, kteří požadují vysokou produktivitu, bezpečnost a budoucnost v kompaktním konceptu vozíku.

S řadou EFG 2/2i nabízí Jungheinrich obzvláště manévrovatelné tříkolové vysokozdvižné vozíky s nosností od 1,4 do 2,0 tun, zatímco řada EFG 3/3i pokrývá rozsah od 1,6 do 2,0 tun jako čtyřkolové vysokozdvižné vozíky. „S novou řadou jsme vyvinuli vozíky, které jsou důsledně zaměřeny na skutečné požadavky ve skladu – od kompaktnosti a ergonomie až po výkon,“ říká Marek Scheithauer, vedoucí portfolia pro lehké vysokozdvižné vozíky ve společnosti Jungheinrich.

Nejlepší kompaktnost ve své třídě pro ekonomické skladové procesy

Klíčovým cílem vývoje bylo umožnit zákazníkům ještě efektivnější využití jejich stávajícího skladového prostoru. Díky integrované lithium-iontové baterii, optimalizované geometrii řízené nápravy a kompaktní konstrukci dosahuje nový model EFG 2/3i až o 15 procent lepšího využití prostoru.

Ve srovnání s předchozí řadou se poloměr otáčení snížil až o 300 milimetrů, v závislosti na modelu. To umožňuje bezpečnou a efektivní práci v úzkých uličkách, na nakládacích plochách nebo ve stísněných výrobních prostorách a snižuje náklady na prostor.

Tři výkonnostní varianty a modulární energetický koncept

S efficiencyPLUS, drive&liftPLUS a performancePLUS nabízí Jungheinrich tři jasně odlišené výkonnostní úrovně – od základní varianty pro střední manipulační kapacity přes vyváženou univerzální variantu až po nejvýkonnější konfiguraci pro maximální produktivitu.

Ve variantě performancePLUS, která je určena pro náročné aplikace a rychlou manipulaci se zbožím, zajišťují synchronní motory s permanentními magnety a optimalizovaná hydraulika s vylepšenou energetickou účinností výrazně vyšší manipulační výkon.

Řady EFG 2/2i a 3/3i jsou založeny na modulárním energetickém konceptu. Integrované lithium-iontové baterie s různou kapacitou (346, 460 a 690 Ah), přesně přizpůsobené požadavkům zákazníků, jsou stejně možné jako použití olověných baterií nebo příprava pro provoz s palivovými články.

Ergonomie a akustika pro práci bez únavy

Nová řada byla vyvinuta s důrazem na potřeby řidiče. Zvětšený prostor pro nohy s přibližně 100 milimetry dodatečného prostoru pro nohy, nižší výška nástupu a ergonomicky optimalizovaný sloupek řízení snižují fyzickou zátěž.

Komplexně přepracovaný akustický a vibrační koncept s kabinou oddělenou od vibrací zajišťuje hladinu hluku pouze 63 dB(A). Nové HMI s 4,3palcovým dotykovým displejem a přepracovanými ovládacími prvky podporuje intuitivní a logické ovládání a přispívá k přesné práci bez únavy.

Větší bezpečnost díky lepší viditelnosti

Klíčovým bezpečnostním prvkem je nově navržený šikmý B-sloupek. Snižuje slepé úhly při couvání až o 65 procent, což je rozhodující pro zvýšení bezpečnosti: Statistiky ukazují, že většina nehod s vozíky se stává při couvání.

Nízký přístrojový panel a volitelná panoramatická střecha dále zlepšují viditelnost vidlic, nákladu a úrovní regálů, zejména při práci ve větších výškách zdvihu. Kromě toho je k dispozici široká škála konfigurovatelných asistenčních systémů, včetně kamerových řešení, jako je systém detekce osob addedVIEW podporovaný umělou inteligencí nebo zónový systém ochrany proti kolizím zoneCONTROL.

Volitelně dostupný LED světelný pás SmartStripe zvyšuje viditelnost vozíku jasnými brzdovými, směrovými a výstražnými signály a také zobrazuje aktuální stav nabití baterie na dálku. Aby bylo možné včas identifikovat problémy a zabránit neplánovaným prostojům, jsou elektrické vysokozdvižné vozíky standardně propojeny do sítě a poskytují cenné provozní údaje v reálném čase. Díky digitálnímu servisu, prediktivní údržbě a vzdálené diagnostice zůstávají flotily v provozu déle – s kratšími opravami a nižšími náklady.

Nové řady EFG 2/2i a 3/3i kombinují měřitelné výhody v produktivitě s vysokou investiční a budoucí jistotou. Tímto způsobem podporujeme naše zákazníky v zefektivnění jejich interních procesů již dnes a zároveň je připravujeme na požadavky zítřka,“ říká Marek Scheithauer.

Varianta drive&liftPLUS se má začít prodávat na začátku 3. čtvrtletí 2026. Varianty efficiencyPLUS a performancePLUS budou následovat v roce 2027.

O Jungheinrich

Jako jeden z předních světových dodavatelů manipulační techniky a logistických systémů, Jungheinrich rozvíjí vývoj inovativních a udržitelných produktů a řešení materiálových toků již více než 70 let. Ve finančním roce 2024 Jungheinrich se svými téměř 21.000 zaměstnanci dosáhl tržeb ve výši 5,4 miliard EUR. Celosvětová síť zahrnuje 12 výrobních závodů a také servisní a prodejní společnosti ve 42 zemích. Akcie společnosti jsou kótovány na burze MDAX.

 

Zdroj: Jungheinrich ČR

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.