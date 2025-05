Nové elektrokoloběžky Sencor: Nadupaný model do terénu i praktický parťák na rychlé cesty do práce

Sencor X70 – Maximální výkon pro dlouhé cesty a náročný terén

Sencor X70 (doporučená cena 26.999 Kč) je nejnadupanější modelem v nabídce Sencor pro ty, kteří požadují dlouhý dojezd a vysoký výkon. Se dvěma motory o celkovém výkonu 1000 W zvládne nejen městské ulice, ale i náročnější terén. Maximální rychlost dosahuje až 25 km/h (40 km/h s vypnutým omezovačem rychlosti mimo pozemní komunikace), s kapacitní baterii je koloběžka schopna dosáhnout úctyhodného dojezdu až 65 km na jedno nabití. V případě potřeby je možné nechat aktivní pouze jeden motor a šetřit energii.

Celoodpružený rám a velká kola pomáhají absorbovat nerovnosti na cestě, což zvyšuje komfort při jízdě. Výkonný brzdový systém s kotoučovými brzdami poskytuje bezpečnost i při vyšších rychlostech, přední a zadní bezdušové pneumatiky s gelem pro zacelení defektu nenechají nikoho ve štychu. Koloběžka má intuitivní ovládání a moderní LED displej, který umožňuje snadný přístup k důležitým informacím o jízdě.

Sencor X40 – Výkon, který si poradí i s náročnějšími trasami

Model Sencor X40 (doporučená cena 21.999 Kč) posouvá městskou mobilitu na vyšší úroveň. Se silnějším motorem zvládne nejen běžné městské přesuny, ale i kopcovitý terén. Maximální rychlost 25 km/h (40 km/h s vypnutým omezovačem rychlosti mimo pozemní komunikace) a dojezd až 65 km umožňují dlouhé jízdy bez nutnosti častého nabíjení, což ocení ti, kdo jezdí pravidelně delší trasy.

Díky kvalitnímu odpružení vpředu i vzadu a větším 10" kolům je jízda plynulejší a pohodlnější i na nerovných cestách. Koloběžka je vybavena výkonnými brzdami, které zajišťují spolehlivou kontrolu nad rychlostí a bezpečné zastavení. Přední a zadní bezdušové pneumatiky s gelem pro zacelení defektu vám poskytnou jistotu a pohodlí i na náročnějším terénu. Nechybí ani moderní LED displej a efektivní osvětlení pro jízdu ve večerních hodinách.

Sencor S30 – Stabilita a komfort na každé cestě

Sencor S30 (doporučená cena 8499 Kč) je spolehlivá elektrokoloběžka s vyváženým výkonem, která zvládne nejen každodenní cesty po městě, ale i delší výlety. Díky maximální rychlosti 25 km/h a dojezdu až 30 km na jedno nabití poskytuje dostatek výkonu pro svižnou a efektivní jízdu. Skládací konstrukce umožňuje snadné přenášení i skladování.

Desetipalcové bezdušové pneumatiky nabízejí výbornou absorpci nerovností, čímž zvyšují stabilitu a jízdní komfort. Tomu ještě výrazně pomáhá odpružené přední kolo. Duální brzdový systém kombinuje elektronickou brzdu a mechanickou kotoučovou brzdu, což zajišťuje bezpečné a plynulé zastavení. Přehledný LED displej informuje o rychlosti, stavu baterie a zvoleném režimu jízdy. Přední i zadní LED světla zlepšují viditelnost za šera či ve tmě.

Sencor S25 – Delší dojezd a vyšší stabilita pro pohodlné cesty

Sencor S25 (doporučená cena 7499 Kč) přináší vyváženou kombinaci výkonu a pohodlí, která vyhoví i náročnějším jezdcům. Nabízí dojezd až 25 km a maximální rychlost 25 km/h, takže jsou přesuny po městě svižné a nikde se moc nezdržíte.

Desetipalcové pneumatiky a odpružení pomáhají vyrovnávat nerovnosti na cestě. Koloběžka je vybavena duálním brzdovým systémem, který kombinuje elektronickou brzdu a mechanickou kotoučovou brzdu pro maximální bezpečnost. Nechybí ani přehledný LED displej, který informuje o všech důležitých parametrech jízdy.

Sencor S21 – Kompaktní a efektivní městský společník

Lehkost, praktičnost a svižná jízda – to je Sencor S21 (doporučená cena 6999 Kč). Tento model je ideální volbou pro každodenní městské přesuny, ať už jde o cestu do práce, školy nebo na schůzku. Díky maximální rychlosti až 25 km/h a dojezdu 20 km zvládne bez problémů kratší i středně dlouhé trasy. Skládací mechanismus usnadňuje přepravu a koloběžku lze snadno vzít do MHD nebo uložit v kanceláři.

Jízda je pohodlná díky 8,5" pneumatikám, které zvládnou i méně kvalitní povrchy. O bezpečnost se stará kombinace elektronické brzdy a mechanické kotoučové brzdy, což znamená spolehlivější zastavení i při vyšších rychlostech. LED displej přehledně zobrazuje aktuální rychlost, stav baterie a zvolený jízdní režim. Přední i zadní LED osvětlení zajišťuje dobrou viditelnost ve večerním provozu.

Pro pohodlnou správu všech koloběžek můžete využít aplikaci SENCOR HOME, která je dostupná na Google Play a v App Store. Ta vám poskytne všechny důležité informace o výkonu, rychlosti, stavu baterie a dalších funkcích.

Ke koloběžkám Sencor je možné dokoupit širokou škálu příslušenství, které zpříjemní každodenní používání. Pro snadnější přenášení jsou k dispozici popruhy, batohy lze pohodlně zavěsit pomocí držáku a drobnosti lze uložit do praktické brašny. Pro bezpečnou a pohodlnou jízdu je možné dokoupit i držák na telefon, který usnadní navigaci.

Značka SENCOR je synonymem pro spolehlivou spotřební elektroniku, která do každé domácnosti přináší nejen praktické spotřebiče, ale i chytré pomocníky, kteří překvapí svými schopnostmi a zpříjemní každodenní život. Všechny spotřebiče vynikají vyváženým poměrem mezi atraktivní cenou, kvalitou, moderními technologiemi a designem.

SENCOR je globálně rostoucí značkou, která působí v 60 zemích světa. Její historie sahá až do roku 1969, kdy byla založena v Japonsku. V devadesátých letech přešla pod evropské vedení a doma je v Praze, kde sídlí i vývojové centrum se špičkovými odborníky, kteří pracují na vývoji spotřebičů a jejich designu. www.sencor.cz.