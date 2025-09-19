Nové materiály pro váš snadnější podzimní úklid

Praha 19. září 2025 (PROTEXT) - Návrat z cest a přicházející podzim nás z venkovních prostor navrací zpátky do škol a do zaměstnání, tedy do interiérů. S příchodem chladnějšího počasí budeme trávit stále více času doma nebo v práci. Abychom se cítili co nejlépe je dobré mít tyto prostory pěkně uklizené. Někdo se úklidu věnuje s nadšením, jiní z nás dávají přednost sice raději jiným činnostem, uklidit se ale musí. A protože značka Vileda jako první na světě uvedla na trh čisticí prostředek, který umožnil mytí podlahy, bez nutnosti namáčení rukou, s inovativním systémem ždímání, a protože na své zákazníky myslí neustavičně celých sedmdesát let, přichází i nyní s inovovanými výrobky. 

Utěrky a houbičky Vileda patří mezi nejdůvěryhodnější výrobky na trhu, protože jejich vysoká kvalita se prokazuje při používání. Jsou to příklady řemeslného zpracování, vysoké trvanlivosti a výkonu, který může vnímat každý. Tým odborníku vymýšlí, jak usnadnit činnost, která v našich životech zabírá podstatné místo. Je dobré nebránit se pokroku ani na tomto poli. Člověk ocení jak snadný a efektivní úklid může být. Nově je na trh uvedena Mikrovláknová utěrka a Kuchyňské houbičky s přírodními enzymy.

„Je pravdou, že uklidit lze i starým bavlněným trikem. Jde to jakkoli a čímkoli. Bavlněné vlákno se ale chová jako pevný váleček a prach a nečistoty de facto pouze posouvá z místa na místo. Vlákna našich úklidových hadříku jsou laicky řečeno roztřepená až hvězdicová. Tím způsobují zachytávání prachových částic. Tyto materiály působí tak jako kdyby nečistotu nasávali do sebe. Tím čas strávený úklidem zefektivňují a zkracují,“ uvádí Adina Skalová, marketingová manažerka značky Vileda. „Chceme být první, kdo bude vyrábět plně udržitelné čisticí prostředky, chceme být ti, kteří to dělají pro všechny lidi, kteří milují své domovy. Věříme, že každý může přispět k udržení čistoty domova. A víme, že téměř všichni z vás se cítí spokojeni s výsledkem, kterým je domov zářící čistotou. Při vývoji nových technologií máme na mysli osvěžující pocit chladných dlaždic pod bosýma nohama nebo piknik s vašimi dětmi na podlaze v obývacím pokoji či relax ve vaně po dlouhém dni,“ dodává Adina Skalová.

Co jsou aktivní Enzymy?

Hadříky i houbičku zůstávají déle čisté a hygienické. Jedná se o produkty obsahující probiotika v neaktivní formě = spóry. Ty při kontaktu s vlhkostí, organickou špínou, škrobem, tuky, bílkovinami atd. ožívají a produkují enzymy. Enzymy rozkládají mastnotu a nečistoty na mikroskopicky malé částice pro snazší oplachování a menší zápach způsobený bakteriemi. Probiotika přežívají i roky ve formě spór a aktivují se, kdykoli jsou příznivé podmínky. Jakmile jsou spory „živé“, nepřetržitě produkují přírodní enzymy. Spóry přežijí pračku i mikrovlnnou troubu. Aktivované enzymy udržují výrobek čistý a hygienický 2× déle, a to i po praní v pračce.

Vileda Pro Clean Mikrovláknová utěrka – Hloubková čistící síla

Nabízí vynikající čisticí řešení díky své mikrovláknové struktuře. Je dostupná v atraktivní světle šedé a pastelově tyrkysové. Jedná se o balení dvou utěrek, které poskytují silné čištění a absorpci. Přírodní enzymy, aktivní v utěrkách, snižují zbytky tuku a nečistot, díky čemuž zůstávají čisté a hygienické až 2krát déle. Tato inovativní úprava prokazuje, že vydrží minimálně 10 praní v pračce – pro trvalý hygienický výkon. Vileda Pro Clean Mikrovláknová utěrka je vyrobena z mikrovlákna pro zlepšení hloubkového čištění. Nečistoty a zbytky jsou efektivně odstraněny z různých povrchů, zanechávají je bez poskvrny a lesklé. Utěrka je všestranná a výkonná, vhodná pro použití v kuchyních, koupelnách a dalších oblastech, kde je čistota nezbytná. Ceny výrobku je 97 Kč.

Vileda Pro Clean Kuchyňská houbička - pro efektivní čištění a hygienická řešení

Vileda Pro Clean Kuchyňská houbička poskytuje vynikající čisticí sílu pro každodenní potřeby. Je navržena s vysoce kvalitním abrazivním povrchem, snadno odstraňuje odolnou špínu a nabízí pětkrát lepší absorpční kapacitu ve srovnání s tradičními syntetickými houbičkami. Díky přírodním enzymům, aktivním v drátěnce, zůstává čistá a hygienická až 2x déle. Tento enzymatický efekt je prokázán na minimálně dva měsíce. Tato houbička kombinuje funkčnost se stylem. Abrazivní povrch houbičky poskytuje vynikající čisticí výkon a výrazně snižuje úsilí potřebné k odstranění skvrn a špíny, což zajišťuje bezchybné výsledky. Díky hydrofobní pěnové technologii zažijete pětkrát lepší absorpční schopnost ve srovnání s tradičními syntetickými houbičkami. Cena výrobku je 48,80 Kč.

Vileda Pro Clean Viskózní houbička - Nejlepší nástroj pro efektivní čištění kuchyně

Je vybavena viskózní houbou, která zajišťuje vysokou absorpci, překonávající tradiční houby 10krát. Umožňuje vynikající čištění. Je navržena pro snadné zvládnutí odolné špíny. Abrazivní povrch houbičky poskytuje efektivní sílu čištění, což z ní činí nezbytný nástroj pro udržení čistoty domácnosti. Tato houbička zůstává hygienická po dobu alespoň dvou měsíců, podpořena aktivními enzymy, které rozkládají tuky a zbytky špíny. Cena výrobku je 54,80 Kč.

 

Vileda již více než 75 let pomáhá zářit miliónům domácností po celém světě. Je přední světovou značkou výrobků pro péči o domácnost. Nabízí škálu produktů, které jsou vyráběny z jediného důvodu: udržovat domovy uklizené a hygienicky čisté. A navíc, aby tyto úkoly byly uspokojivé pro všechny, kdo se péčí o úklid zabývají. Aby byly dokonce příjemnější, než jak tomu bývalo dříve. Svoji roli bere značka vážně, protože věří, že doma se cítíme jako doma, jen když je čistý. Má ambice stanovit standard v úklidu a inovovat produkty, díky nimž je úklid domácnosti co nejsnazší a nejúčinnější. Úklid nezačíná kbelíkem a mopem. Začíná to tím, jak jsou tyto produkty vyráběny. Spojením zkušenosti a vzájemné úcty Vileda věří v nezbytnost tvůrčího týmu při vývoji vynikajících produktů. Zákazníkům nabízí produkty, které jsou eticky vyráběny a designované tak, aby vydržely, tím se zasluhuje o zlepšení planety. Patří sem podpora rozmanitosti, bezpečnosti a pohody mezi zaměstnanci, jakož i eliminace jednorázových plastů u obalů a podpora ekonomiky. Značka dnes nabízí širokou škálu inovovaných produktů - od známých Vileda hadříků na okna až po produkty, které chrání a čistí podlahy, pracovní plochy, koupelny a starají se o prádlo. Všechny výrobky jsou vyráběny s péčí a tak, aby vydržely co nejdéle. Vileda je značkou německé společnosti Freudenberg. Více informací naleznete na: www.vileda.cz.

 

Zdroj: Vileda

 

 

