Kompaktní šestipalcová zařízení pro koncové uživatele kombinují plně odolnou spolehlivost, výkonnou inteligenci na okraji sítě a plynulé připojení, což zajišťuje lepší přehled o situaci v náročných obranných podmínkách
Zprávy v kostce:
• Nové šestipalcové modely MX60 a MX60W od společnosti Getac jsou speciálně navrženy pro konkrétní potřeby vojenského personálu působícího v terénu.
• Obě zařízení jsou navržena tak, aby se hladce integrovala do jádra moderních vojenských systémů ATAK (MX60) a WINTAK (MX60W).
• Řada bezpečných řešení pro hands-free nošení od společnosti Getac, včetně volitelných držáků na taktickou vestu a na zápěstí, dále zvyšuje mobilitu a všestrannost v náročných prostředích.
Getac Technology Corporation (Getac), přední poskytovatel odolných výpočetních a mobilních video řešení a výrobce s pokročilými vlastními kapacitami, dnes oznámil uvedení svých nových koncových uživatelských zařízení (EUD) MX60 a MX60W na trh.
Model MX60 bude nabízen ve dvou konfiguracích s operačním systémem Android: Android 15 bez služeb Google Mobile Services (bez GMS), který bude k dispozici již při uvedení na trh, a Android 17 s GMS, jehož uvedení se očekává krátce po uvedení na trh. Model MX60W funguje na systému Windows 11 IoT Enterprise LTSC. Obě zařízení pro koncové uživatele jsou navržena pro integraci s vojenskými systémy ATAK (MX60) a WINTAK (MX60W), čímž poskytují operátorům v terénu přehled o situaci v reálném čase a taktické informace.
Inteligence na okraji sítě pro rychlejší rozhodování
Díky čipové sadě Qualcomm QCS6490 – postavené na energeticky úsporné 64bitové architektuře Arm®v8 – poskytují modely MX60 a MX60W až 13 TOPS výkonu umělé inteligence přímo v zařízení prostřednictvím integrovaného nástroje Qualcomm AI Engine, což umožňuje lokální zpracování úloh umělé inteligence pro rychlejší rozhodování v taktickém terénu, zatímco dlouhá výdrž baterie podporuje delší používání mezi jednotlivými nabitími. Šestipalcový displej FHD+ LumiBond nabízí jas 1 000 nitů s technologií Getac pro čitelnost na slunci a lze jej ztlumit až na 0,6 nitů pro operace za zhoršených světelných podmínek a v noci. V kombinaci s kapacitním dotykovým displejem, který lze ovládat i v rukavicích, zajišťuje jasnou čitelnost za proměnlivých povětrnostních podmínek, zatímco specializovaný GPS přijímač L1/L5 umožňuje uživatelům rychle a přesně vypočítat polohu pro rychlejší a informovanější rozhodování v terénu.
Hladká konektivita v rámci integrovaného systému pro vojáka
Modely MX60 a MX60W jsou navrženy tak, aby podporovaly výměnu informací v rámci integrovaného systému pro vojáka. Díky Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2 podporují tato zařízení spolehlivé bezdrátové připojení k taktickým rozbočovačům a periferním zařízením, což umožňuje sdílení informací v reálném čase a usnadňuje interoperabilitu velení a řízení (C2) i integraci bezpilotních systémů. Oba modely EUD (koncového zařízení) jsou vybaveny integrovaným portem USB 3.2 Gen 1 Type-C, který podporuje připojení k různým taktickým periferiím a rozhraním pomocí kompatibilních kabelů a adaptérů, zatímco čtečka karet MicroSD (MX60) nebo čtečka čipových karet (MX60W) poskytuje flexibilitu podle potřeby.
Navrženo pro efektivní provádění misí
Modely MX60 a MX60W nabízejí vynikající mobilitu v terénu. Díky hmotnosti pouhých 410 g je lze nosit a používat po dlouhou dobu, zatímco volitelná taktická vesta a držáky na zápěstí umožňují ovládání bez použití rukou.
Obě zařízení jsou navržena tak, aby obstála v náročných provozních podmínkách, na něž operátoři v první linii často narážejí. Certifikace MIL-STD-810H a IP67 spolu s odolností proti pádům z výšky 6 stop (1,8 m) poskytují robustní ochranu proti polití, pádům, nárazům, otřesům, prachu, vibracím a dalším vlivům, zatímco široký rozsah provozních teplot od -21 °C do 63 °C (-5,8 °F až 145 °F) zvyšuje spolehlivost v extrémních podmínkách. Zařízení jsou rovněž certifikována podle normy MIL-STD-461G pro elektromagnetickou kompatibilitu, což je důležitý faktor při provozu v blízkosti radiostanic a jiné kritické elektroniky.
Funkčnost v souladu s bezpečností
Modely MX60 a MX60W jsou navrženy s ohledem na praktické využití v terénu. Díky několika programovatelným tlačítkům mají operátoři okamžitý přístup ke klíčovým funkcím jediným stisknutím, což jim umožňuje soustředit se na plnění úkolu namísto na nabídky na obrazovce, a to i v rukavicích nebo za mokra.
Pro zvýšenou bezpečnost dat umožňuje funkce bezpečné vymazání od společnosti Getac uživatelům v případě potřeby trvale smazat všechna data uložená v zařízení, čímž pomáhá zabránit tomu, aby se citlivé informace dostaly do rukou nechtěných nebo nevhodných osob.
„Moderní obrana je stále více určována informacemi. Úspěch mise závisí na tom, jak rychle se data mohou dostat od senzoru k vojákovi a dále k veliteli, a jak inteligentně mohou být zpracována na samém okraji sítě," říká James Hwang, prezident společnosti Getac Technology Corporation. „Getac se vyvíjí z výrobce odolných zařízení na poskytovatele platforem pro kritické mise a buduje ekosystém, v němž zařízení, software a konektivita spolupracují napříč všemi oblastmi. Modely MX60 a MX60W představují důležitý krok na této cestě, protože přinášejí inteligenci přímo do zařízení a spolehlivou interoperabilitu do rukou jednotlivých vojáků."
Modely MX60 a MX60W budou k dispozici od ledna 2027. Další informace najdete na www.getac.com
O Getac
Společnost Getac Technology Corporation je vedoucím světovým podnikem v oblasti odolných mobilních technologií s podporou umělé inteligence a inteligentních videořešení, včetně notebooků, tabletů, softwaru, kamer nositelných na těle, palubních video systémů, správy digitálních důkazů a řešení pro podnikovou videoanalýzu. Řešení a služby společnosti Getac jsou navrženy tak, aby umožňovaly výjimečné zážitky pracovníkům v první linii v náročných podmínkách. V současné době obsluhuje Getac zákazníky ve více než 100 zemích v oblastech obrany, veřejné bezpečnosti, záchranné služby, hasičských a záchranných složek, veřejných služeb, automobilového průmyslu, přírodních zdrojů, výroby, dopravy a logistiky. Společnost Getac byla v roce 2024 časopisem Newsweek uznána jako jedna z „nejdůvěryhodnějších společností světa". Další informace najdete na: https://www.getac.com. Zapojte se do blogu Getac Industry nebo sledujte společnost na LinkedIn a YouTube.
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