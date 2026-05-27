Nově opravená silnice spojí Černošice, Dobřichovice a Lety

Josef Holek, tiskový mluvčí KSÚS: „Která začíná na konci Černošic a pokračuje přes Dobřichovice až do Letů. Silnice vykazovala celou řadu technických problémů, nebylo tedy možno ji opravovat běžnými údržbovými prostředky, proto jsme se tedy rozhodli k tak velké rekonstrukci.“
Petr Šuráň, stavbyvedoucí společnosti SWIETELSKY stavební: „Součástí rekonstrukce komunikace II/115 je rekonstrukce komunikace asfaltových povrchů a spodní části komunikace. Rekonstrukce je rozdělena do tří etap, dvou intravilánových a jedné extravilánové."
Nyní je dokončena první etapa v extravilánu v kilometru 1,0 až 2.
Petr Šuráň, stavbyvedoucí společnosti SWIETELSKY stavební: „Součástí této rekonstrukce byla výměna asfaltových povrchů spodní stavby komunikace a odvodnění komunikace. V dalších etapách bude vybudován nový kruhový objezd a rekonstrukce mostku směrem na obec Lety."
Každá stavba s sebou přináší dopravní komplikace a tato není výjimkou.
Josef Holek, tiskový mluvčí KSÚS: „V tomto případě je průjezd rezidentům vždy povolen, nicméně objízdné trasy jsou značené. Ty objízdné trasy respektive dopravní značení k nim se mění vždy podle etapy. Je tedy striktně nutné dodržovat právě objízdné trasy a dopravní značení tak, aby nevznikaly žádné komplikace.“
Celá rekonstrukce vyjde zhruba na 115 milionů korun a kompletně hotovo by mělo být na konci listopadu letošního roku.
