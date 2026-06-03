Nové osmipalcové tablety ZX80W a ZX80W-EX od společnosti Getac kombinují funkčnost systému Windows 11 s energeticky úspornou konstrukcí bez ventilátoru, což umožňuje celodenní produktivitu v terénu

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  10:53
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Tchaj-pej (Čína) 3. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Kompaktní a lehká konstrukce se snoubí s výkonnou AI na okraji sítě v nových univerzálních produktech společnosti Getac, postavených na architektuře ARM

  • Společnost Getac rozšiřuje svou řadu plně odolných osmipalcových zařízení ZX80 o modely ZX80W a ZX80W-EX.
  • Obě zařízení s podporou AI jsou vybavena systémem Windows 11 a postavena na energeticky úsporné architektuře ARM, což umožňuje dlouhou dobu nepřetržitého provozu v terénu.
  • Model ZX80W-EX je navíc certifikován podle ATEX/IECEx Zone 2/22 a disponuje řadou jiskrově bezpečných konstrukčních prvků, díky nimž je vhodný pro použití v nebezpečných a/nebo potenciálně výbušných prostředích.

Společnost Getac Technology Corporation (Getac), přední poskytovatel odolných výpočetních a mobilních video řešení a výrobce s pokročilými interními kapacitami, dnes oznámila rozšíření své řady ZX80 o osmipalcové plně odolné tablety s uvedením nových modelů ZX80W a ZX80W-EX – dvou lehkých, vysoce mobilních zařízení s operačním systémem Windows 11, postavených na architektuře ARM.

Uvedením těchto nových modelů reaguje Getac na rostoucí poptávku zákazníků po energeticky úsporných, odolných řešeních bez ventilátoru s operačním systémem Windows 11, která lze využít v široké škále průmyslových prostředí a scénářů, například v oblastech obrany, energetiky a dopravy a logistiky.

Postaveno na energeticky úsporné architektuře ARM

Modely ZX80W a ZX80W-EX využívají inovativní platformu QCS6490 od společnosti Qualcomm®, postavenou na architektuře ARM, která je známá svou výjimečnou energetickou účinností a vysokým výkonem na watt. Výsledkem je rychlý výpočetní výkon bez ventilátoru, který uživatelům umožňuje pracovat bez přerušení po dlouhou dobu, a to i při provozu na odlehlých místech, kde je přístup k nabíjecím zařízením omezen. Obě zařízení jsou také vybavena 12 GB vestavěné paměti LPDDR5 pro plynulý multitasking, zatímco 256 GB univerzálního flash úložiště (UFS) poskytuje dostatek kapacity pro potřeby úložiště v zařízení.

Funkčnost systému Windows 11 v kompaktním provedení

Model ZX80W dokazuje, jakou převratnou moc přináší systém Windows na platformě ARM v odvětví odolných zařízení. Tradičně vyžadovalo poskytování plné funkčnosti Windows v terénu větší procesory s vysokou spotřebou energie. Díky využití výjimečné tepelné a energetické účinnosti ARM běží ZX80W bez problémů na Windows 11 IoT Enterprise LTSC v pozoruhodně kompaktní skříni bez ventilátoru. Rozdíl pro zákazníky je zásadní: poskytuje robustní zabezpečení a kompatibilitu aplikací skutečného ekosystému Windows, ale s extrémní lehkostí a celodenní výdrží baterie, které byly dříve vyhrazeny pro zařízení s Androidem.

Inteligence na okraji zařízení poháněná AI

Modely ZX80W a ZX80W-EX jsou vybaveny procesorem Qualcomm AI Engine 6. generace, který umožňuje využívat inteligenci v reálném čase na okraji sítě. Jejich procesor Qualcomm® Hexagon NPU poskytuje vysokorychlostní rozpoznávání s analýzou v reálném čase a automatizací přímo v zařízení. To je navrženo tak, aby maximalizovalo produktivitu v náročných terénních podmínkách a snížilo závislost na cloudu pro rychlejší a spolehlivější zpracování, když je připojení k internetu nestabilní nebo nedostupné.

Díky této výkonné funkčnosti na okraji sítě jsou obě zařízení ideální pro celou řadu použití, včetně řízení letu bezpilotních letadel v odvětví veřejných služeb, prediktivní správy majetku (nebo v nebezpečných prostředích s modelem ZX80W-EX) a elektronických záznamových zařízení (ELD) v dopravě a logistice.

Plně odolné, připravené pro venkovní použití

Stejně jako všechna zařízení Getac jsou i modely ZX80W a ZX80W-EX od základu konstruovány tak, aby obstály v prostředích, kde by mnoho jiných zařízení selhalo. Obě zařízení mají certifikaci MIL-STD-810H a IP67, jsou odolná proti vibracím a pádům z výšky 1,8 m, disponují displejem čitelným na přímém slunci a vyznačují se širokým rozsahem provozních teplot (ZX80W: -29 až +63 °C / -20 až +145 °F, ZX80W-EX: -21 °C až 55 °C / -5,8 °F až 131 °F). Přes to vše váží model ZX80W pouhých 590 g, zatímco model ZX80W-EX váží 780 g, což z nich dělá neuvěřitelně lehká zařízení pro dlouhodobé použití v terénu.

Kromě toho je model ZX80W-EX certifikován podle normy ATEX/IECEx Zone 2/22 pro bezpečnost obsluhy v nebezpečných a/nebo potenciálně výbušných prostředích. Mezi další jiskrově bezpečné konstrukční prvky patří o 0,6 mm silnější sklo displeje pro větší odolnost, vylepšený zadní kryt pro zvýšenou ochranu proti nárazům, bezpečný kryt portu pro hlavní dokovací konektor a mylarové těsnění na všech odkrytých krytech šroubů.

Úspěšná digitální transformace vyžaduje rozšíření jádra podniku přímo do terénu," říká James Hwang, prezident společnosti Getac Technology Corporation. „Řada ZX80W byla navržena tak, aby tuto vizi podporovala. Díky kompaktnímu osmipalcovému provedení a osvědčené výkonnosti systému Windows na platformě ARM pomáháme organizacím překlenout propast mezi tradiční IT infrastrukturou a provozem v první linii. Od standardní práce v terénu až po nebezpečná prostředí vybavujeme své zákazníky univerzálním nástrojem, který maximalizuje mobilitu a zároveň dodržuje přísné podnikové standardy v oblasti bezpečnosti a výkonu."

Modely ZX80W a ZX80W-EX budou k dispozici v červenci 2026. Další informace naleznete na stránkách www.getac.com

O společnosti Getac

Getac Technology Corporation je vedoucím světovým podnikem v oblasti odolných mobilních zařízení s podporou umělé inteligence a inteligentních videořešení, mezi něž patří notebooky, tablety, software, kamery připevňované na tělo, palubní videozáznamové systémy, řešení pro správu digitálních důkazů a podniková řešení pro analýzu videozáznamů. Řešení a služby společnosti Getac jsou navrženy tak, aby pracovníkům v první linii v náročných podmínkách umožňovaly mimořádné pracovní zážitky. V současné době společnost Getac obsluhuje zákazníky ve více než 100 zemích v oblastech obrany, veřejné bezpečnosti, záchranné služby, hasičů a záchranářů, veřejných služeb, automobilového průmyslu, přírodních zdrojů, výroby, dopravy a logistiky. Společnost Getac byla nedávno uznána časopisem Newsweek jako jedna z „nejdůvěryhodnějších společností světa" za rok 2024. Další informace najdete na: https://www.getac.com. Zapojte se do blogu Getac Industry nebo sledujte společnost na LinkedIn a YouTube.

Getac a logo Getac jsou ochranné známky společnosti Getac Holdings Corporation nebo jejích přidružených společností. Ostatní značky nebo ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. ©2026 Getac Technology Corporation.

 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2988548/Getac.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2378441/Getac_Logo.jpg

Kontakt: Getac Technology Corporation, Christin Wang, christin.wang@getac.com

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