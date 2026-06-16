Nové papírové utěrky Velvet Turbo Duo získaly ocenění Volba spotřebitelů

Až 33 procent evropských zákazníků zmiňuje, že výraznou bariérou pro koupi giga rolí papírových utěrek, mezi které patří klasická verze Velvet Turbo, je nedostatek prostoru v domácnosti. Češi toto pravidlo potvrzují.
„Rozměry menších kuchyní sice nenafoukneme, abychom do nich dostali nejprodávanější českou papírovou utěrku Velvet Turbo, ale přišli jsme na trh s novinkou Velvet Turbo Duo, která stejný objem rozděluje na dvě menší role. Kvalitu utěrky Velvet Turbo si tak může dopřát opravdu každý,“ říká Jana Rázgová, marketingová manažerka společnosti Moracell, která za značkou Velvet stojí.
Velvet Turbo Duo je papírová utěrka, která v sobě nese DNA starší sestry Velvet Turbo. Má vše, díky čemu si spotřebitelé Velvet Turbo zamilovali: stejnou kvalitu a pevné, savé, velkorysé útržky, které lze použít při jakékoli příležitosti. Skvěle zvládnou práci v kuchyni i v dílně a bezvadně fungují také namokro – neroztrhají se ani při opakovaném namočení a vyždímání.
Díky těmto vlastnostem a také díky vhodné velikosti, jež osloví všechny zákazníky, kteří šetří místem, získal tento produkt ocenění Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2026 v kategorii kuchyňských utěrek.
„Jsme velmi hrdí, že náš produkt oslovil spotřebitele a na základě jejich hodnocení získal tuto prestižní pečeť. Těší nás to tím více, že uplynulo přesně pět let od chvíle, kdy stejné ocenění získala utěrka Velvet Turbo,“ dodává Jana Rázgová.
Soutěž Volba spotřebitelů monitoruje, podporuje a oceňuje nové a inovované výrobky na českém trhu již více než 25 let. Reprezentativní vzorek české populace každý rok hodnotí přes dvě stovky nominovaných produktů ve více než 60 kategoriích rychloobrátkového zboží, aby určil Nejlepší novinky na českém trhu. Mezi firmy, které do soutěže přihlašují své výrobky, patří jak velké mezinárodní, tak i menší domácí společnosti.
Zdroj: Moracell
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.