Nové pojištění MotogGap: Aby se z harleye nestal moped

S řešením přichází na český trh pojišťovna Colonnade. „Naše nové pojištění MotoGap kryje rozdíl mezi pořizovací cenou a aktuální tržní hodnotou motocyklu v případě totální škody způsobené odcizením, havárií, živelní událostí nebo vandalismem,“ uvedl Daniel Haubert, manažer autopojištění v Colonnade. „Běžné havarijní pojištění totiž poskytuje náhradu pouze ve výši aktuální tržní hodnoty motocyklu,“ doplnil Haubert s tím, že cena motocyklu začíná rapidně klesat ihned po jeho nákupu.

Colonnade pokrytím rozdílu mezi tržní hodnotou a pořizovací cenou poskytuje klientům finanční jistotu a ochranu před znehodnocením pojištěného předmětu. V praxi to znamená, že v případě totální škody dostane klient dostatek prostředků k pořízení plnohodnotné náhrady. „Veřejnost si často pod pojmem totální škoda představí situaci, kdy je stroj zcela a kompletně zničen. Vzhledem k rostoucím servisním nákladům se však mnohem častěji setkáváme se situací, kdy je zdánlivě lehké poškození pojišťovnou vyhodnoceno jako totální škoda,“ vysvětlil Haubert.

MotoGap je určený pro dvou až čtyřkolová motorová vozidla spadající do kategorie L, včetně motokol, mopedů, motocyklů a čtyřkolek s platným technickým průkazem a uzavřeným havarijním pojištěním. Řešení je vhodné jak pro fyzické, tak i právnické osoby a lze jej sjednat i při pořízení ojetého stroje. Zároveň poskytuje klientům i další krytí. Kromě rozdílu mezi pořizovací a tržní cenou lze připojistit i spoluúčast z havarijního pojištění, která bývá u motocyklů zpravidla 10 %.

Colonnade myslí i na majitele dražších modelů. Limit pojistného plnění je proto 1 milion korun. „Uvědomujeme si, že pořízení motocyklu může být významnou investicí. Pro naše klienty je proto vědomí, že v případě škody získají zpět plnou pořizovací cenu, k nezaplacení,“ vysvětlil Haubert zařazení produktu do nabídky pojišťovny. Pojištění MotoGap lze sjednat až na 60 měsíců, a to do 180 dnů od pořízení nového, či ojetého motocyklu do stáří 6 let.

Colonnade Insurance je neživotní pojišťovnou nabízející komplexní portfolio tradičních i specializovaných produktů pro podnikatele i koncové zákazníky. Díky příslušnosti ke kanadskému holdingu Fairfax patří v oblasti pojištění ke světové špičce. Prostřednictvím poboček působí vedle České republiky také na Slovensku, v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku, Polsku a prostřednictvím dceřiné společnosti na Ukrajině.

Zdroj: Colonnade Insurance